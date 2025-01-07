Общие боевые потери РФ с начала войны – около 800 010 человек (+1970 за сутки), 9710 танков, 21 710 артсистем, 20189 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 800 010 российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
"В связи с постоянным поступлением уточненных разведывательных данных, возникла необходимость корректировки некоторых позиций общих потерь противника - крылатые ракеты. Общая цифра скорректирована, а потери за сутки подаются в обычном режиме", - отметили в Генштабе.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 07.01.25 ориентировочно составляют:
- личного состава - около 800010 (+1970) человек,
- танков - 9710 (+10) ед,
- боевых бронированных машин - 20189 (+25) ед,
- артиллерийских систем - 21710 (+45) ед,
- РСЗО - 1260 (+2) ед,
- средства ППО - 1038 (+4) ед,
- самолетов - 369 (+0) ед,
- вертолетов - 331 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 21708 (+83),
- крылатые ракеты - 3014 (+0),
- корабли /катера - 28 (+0) ед,
- подводные лодки - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 33226 (+170) ед,
- специальная техника - 3681 (+0)
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За деякими даними, навіть причина такого точного попадання була "кур"йозною" - хтось з "неудавлетварённых" кацапів "злив" інформацію про "стрєлку, "укропам"...
Ну а якщо бити по техніці, то який там екіпаж танка, і скільки свинособак їде в автівці?
Не контрактників,
І не мобіків.
Вісімсот тищ їжі для круків,
Їжі для вовків,
І для хробаків!
1 970 за добу - п'ятий результат за добу на сьогодні
170 логістика - третій добовий на сьогодні
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
256! одиниць знищеної техніки за день, чумардоси 1970!!! Ювілей по чумардосам 800 000! Загальна кількість знищеної техніки перевалила за 90 000! Логістика дуууже добре - 170!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 800 000!!! це більше, ніж такий регіон, як Республіка Мордовія.
СЛАВА ЗСУ! СМЕРТЬ касапським окупантам!
Бережи себе!
Русская служба Би-би-си и Медиазона
Исследователи https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%91%D0%B8-%D0%B1%D0%B8-%D1%81%D0%B8 Русской службы Би-би-си совместно с изданием «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0 Медиазона» по состоянию на 20 декабря 2024 года установили по открытым источникам имена 84 761 погибших российских военныхhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8_%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD_%D0%B2_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4_%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%83#cite_note-zona_casualties-94 [89]. Полнота этого списка оценивается в 45-65 %. В него не входят погибшие военные ДНР и ЛНР, которых, судя по открытым источникам, насчитывается около 21-23,5 тысяч. С учётом этого полное количество погибших военных с российской стороны (вместе с ЛДНР), по оценке исследователей, может составлять 149-208,7 тысяч тысячhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8_%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD_%D0%B2_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4_%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%83#cite_note-bbc_2024_12_13-95 [90]. Количество тяжело раненых (судя по выплатам компенсаций по ранению в 2022 году) больше количества погибших примерно в 2 раза, а количество всех раненых - примерно в 4 раза. На основе этого общие потери пророссийских сил убитыми и тяжело ранеными исследователи оценивают в 405-564 тысячи человекhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8_%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD_%D0%B2_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4_%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%83#cite_note-bbc_2024_10_18-96 [91]. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8_%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD_%D0%B2_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4_%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%83 А ще краще - прямуй у кільватері руссского воєнного корабля!
Це для кого спростування,хоч втямив?
Це для кого навів спростування?
Назва статті: "Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 800 010 осіб (+1970 за добу), 9710 танків, 21 710 артсистем, 20189 бойових броньованих машин".
З "оману" для них почався новий відлік часу і сходження сірого кардинала для країни.
А в нас рахують в тому числі санітарні втрати. Тобто тих кацапів яких ще можна підлікувати і знову в бій (і можливо не по одному разу).
Це ж давно вже розібрали, американці погоджуються до речі з цифрами
Героям слава!!!