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Общие боевые потери РФ с начала войны – около 800 010 человек (+1970 за сутки), 9710 танков, 21 710 артсистем, 20189 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 800 010 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

"В связи с постоянным поступлением уточненных разведывательных данных, возникла необходимость корректировки некоторых позиций общих потерь противника - крылатые ракеты. Общая цифра скорректирована, а потери за сутки подаются в обычном режиме", - отметили в Генштабе.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 07.01.25 ориентировочно составляют:

  • личного состава - около 800010 (+1970) человек,
  • танков - 9710 (+10) ед,
  • боевых бронированных машин - 20189 (+25) ед,
  • артиллерийских систем - 21710 (+45) ед,
  • РСЗО - 1260 (+2) ед,
  • средства ППО - 1038 (+4) ед,
  • самолетов - 369 (+0) ед,
  • вертолетов - 331 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 21708 (+83),
  • крылатые ракеты - 3014 (+0),
  • корабли /катера - 28 (+0) ед,
  • подводные лодки - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 33226 (+170) ед,
  • специальная техника - 3681 (+0)

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Украинские десантники на БТР "Stryker" давят российских пехотинцев в поле на Курщине. ВИДЕО

Інфографіка

Автор: 

армия РФ (19350) Генштаб ВС (6322) ликвидация (3581) уничтожение (7001)


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Топ комментарии
+27
Минув 3975 день москальсько-української війни.
256! одиниць знищеної техніки за день, чумардоси 1970!!! Ювілей по чумардосам 800 000! Загальна кількість знищеної техніки перевалила за 90 000! Логістика дуууже добре - 170!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 800 000!!! це більше, ніж такий регіон, як Республіка Мордовія.
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07.01.2025 08:41
+23
Ого - як по автотехніці "вжарили"... А це ж "логістика"! Техніка на полі бою - без пального. Солдати - без *********** та голодні. Поранені не вивезені до медзакладів...
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07.01.2025 07:37
+22
московія повинна бути зруйнована !
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07.01.2025 07:33
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Правила форума Совет форумчан
московія повинна бути зруйнована !
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07.01.2025 07:33 Ответить
Ого - як по автотехніці "вжарили"... А це ж "логістика"! Техніка на полі бою - без пального. Солдати - без *********** та голодні. Поранені не вивезені до медзакладів...
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07.01.2025 07:37 Ответить
Голодне м'ясо, та по цимбалам, нехай хоч один одного позжирають.
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07.01.2025 07:52 Ответить
Мені одна штука цікава сподобалася: пам"ятаєш, недавно наші "Хаймарсом" накрили "встречу-савещание капитанов"? Виявляється, то була не "встреча-савещание". І там не обговорювалися питання взаємодії різних підрозділів на полі бою... Це була банальна "стрелка". "Охвицуцеры" виясняли, кто больше правов имеет" на "гуманітарку", і кому більше дістанеться... Навіть "Хаймарс" їх "помирить" не зміг - "розборки" продовжилися і після того, як "учасників дискусії" поменшало від шрапнелі...
За деякими даними, навіть причина такого точного попадання була "кур"йозною" - хтось з "неудавлетварённых" кацапів "злив" інформацію про "стрєлку, "укропам"...
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07.01.2025 08:04 Ответить
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07.01.2025 09:09 Ответить
Цікаво скілько потрібно дронів щоб гарантовано вбити одного окупанта. Ну от коефіцієнт? На перший погляд порахувати неможливо, але хтось може знає. Зуйло проголосило про постачання в 2024 1,3 мільйони дронів в ЗСУ. А ще невідомо скільки поставили волонтери. Дронів ніби то багато, але кількість зажмурених кацапів прикро вражає. Ну от мало! Щось тут з коефіцієнтом корисної дії не зростається, або зуйло, як завжди, *******.
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07.01.2025 07:41 Ответить
1 до 3
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07.01.2025 07:47 Ответить
Мав би вуха то почув би що, на ураження 4-5 вилітів (дронів камікадзе) потрібно і це в досвітчених пілотів, до того ж це було коли РЕБи ще не так масово застосовувались.
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07.01.2025 07:49 Ответить
1 250 000 / 5 = 250 000 кацапорид тільки від дронів повинно бути зажмурено за 2024 рік ?
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07.01.2025 08:30 Ответить
Ну це загалом дронів. Завжди існує якийсь відсоток поломок (браку), якась кількість передана але ще до ЛБЗ не доставлена і завжди є залишок в самих дронарів. Тобто використані і саме камікадзе хай буде половина, тоді на них прийшлось приблизно 130 тисяч чумардосів у 24 році при загальних 430 тис - доволі об'єктивно як по мені.
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07.01.2025 10:07 Ответить
Ну так я і взяв що із 5 дронів 1 доходить до цілі, та плюс іще волонтерські дрони, знову цифри "нє пляшут".
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07.01.2025 13:00 Ответить
Ти взяв загальну кількість дронів в яку входять не тільки камікадзе, а і розвідувальні і ті що болота кошмарять і так би мовити ловці дронів і ті що займаються забезпеченням, напевно і наземні війшли в це чісло. До того ж не всі вони одномоментно попадають на ЛБЗ, це фізично не можливо. Щось залишається в тилу, щось йде в частини які не ведуть активні бойові дії, тож 600 000 використаних у 24-му FPV камікадзе більш реалістичний показник. Ну хочеш добав ще 200 тисяч фіпівішок (потенційно 40 тисяч чумардосів), принципово це нічого не міняє - 430 790 чумардосів і 50,1 тис наземки за 2024 рік проти 360 010 чумардосів і 35,7 тис наземки за два попередні роки разом, коли не те що камікадзе, а дрони для спостереження були рідкістьюю
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07.01.2025 14:34 Ответить
Я теж знаю про 4-5, але то старі прості дрони, без донаведення.
Ну а якщо бити по техніці, то який там екіпаж танка, і скільки свинособак їде в автівці?
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07.01.2025 11:35 Ответить
А іще + в стрілковому озброєнні (скільки патронів, гранат ітд в сутки), авіація (ракети та каб-и), бог війни артилерія (снаряди та міни), мінні поля (заміновано).
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07.01.2025 08:26 Ответить
Із снарядами ще гірший показник - 10 шт. на одного кацапа (у кацапів, правда, ще в рази нижчий, бо у перші два роки вони били "по площадях", безлемітно).
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07.01.2025 09:33 Ответить
Мадяр, мені здається, писав про ефектівність 20%
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07.01.2025 09:25 Ответить
Було таке, тобто виходить п'ять, а про 4-5 казав безпосередньо дроновод
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07.01.2025 09:43 Ответить
зечмо проголосило 1.3 мільйона, а не поставило! А це зовсім різні речі. а враховуючи що чмо постійно бреше .....
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07.01.2025 09:43 Ответить
От і виходить по цифрах, що zе із ...опою бреше як маленьке радіо.
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07.01.2025 13:03 Ответить
Вісімсот тищ не строковиків,

Не контрактників,

І не мобіків.

Вісімсот тищ їжі для круків,

Їжі для вовків,

І для хробаків!
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07.01.2025 07:42 Ответить
Ювілейні 800 тисяч.
1 970 за добу - п'ятий результат за добу на сьогодні
170 логістика - третій добовий на сьогодні
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07.01.2025 07:42 Ответить
цілу ніч з отпеванием і хороводами московські попи праздновали
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07.01.2025 08:58 Ответить
Буде і мільйон , вони це **********
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07.01.2025 07:49 Ответить
Сьогодні знов є арта... І майже дві тисячі "добровольців"!!! Вже вісімсот(!!!) тисяч(!!!)... Але пруть.
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
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07.01.2025 08:17 Ответить
Як дружнно рашисти здихають за хворі імперські нациські у'яви свого прибацаного фюрера , чи могло у'явити це кремлівське чмо такі "досягнення" що ж виродок ввійде в історії як найбільший кривавий терорист 21 століття.
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07.01.2025 08:25 Ответить
Захотілось Сирському на своє різдво кругленької циферки - йому підлеглі і догодили...
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07.01.2025 08:26 Ответить
1 960 на сьогодні і 800 000 загалом, куди кругліше. Щось в твоєму тупоумному висновку не клеїться, проте звідке вітер лапті несе всі давно побачили.
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07.01.2025 09:22 Ответить
Від такої статистики є два бажання: задонатити/ відкоркувати шампанське....
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07.01.2025 08:27 Ответить
арта, рсзо и пво порадовали
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07.01.2025 08:39 Ответить
Минув 3975 день москальсько-української війни.
256! одиниць знищеної техніки за день, чумардоси 1970!!! Ювілей по чумардосам 800 000! Загальна кількість знищеної техніки перевалила за 90 000! Логістика дуууже добре - 170!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 800 000!!! це більше, ніж такий регіон, як Республіка Мордовія.
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07.01.2025 08:41 Ответить
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07.01.2025 08:44 Ответить
Слава ЗСУ!!!! 🇺🇦
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07.01.2025 11:27 Ответить
УРЯЯ!!! красній день калєндаря!!!
СЛАВА ЗСУ! СМЕРТЬ касапським окупантам!
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07.01.2025 12:52 Ответить
Мордован меншає)
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07.01.2025 09:13 Ответить
О-о-о, друже - давненько тебе не бачив.
Бережи себе!
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07.01.2025 11:39 Ответить
Дякую, вже в ППД, поки )
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07.01.2025 12:36 Ответить
На самому інтенсивному напрямку Покровську генштаб пише 340 свинособак, а в статистиці взагалі 1970. Якось воно ...
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07.01.2025 08:44 Ответить
а які саме "японські дані" пан вважає за більш достовірні?
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07.01.2025 10:12 Ответить
Oryx
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07.01.2025 11:35 Ответить
Він рахує лише матеріальні втрати, які підтверджені фото чи відео.
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07.01.2025 11:42 Ответить
Нехай,зато підтверджені.Можна порівняти з тим,що вище на зображенні...
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07.01.2025 11:53 Ответить
Бреши далі, козломордий!

Русская служба Би-би-си и Медиазона

Исследователи https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%91%D0%B8-%D0%B1%D0%B8-%D1%81%D0%B8 Русской службы Би-би-си совместно с изданием «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0 Медиазона» по состоянию на 20 декабря 2024 года установили по открытым источникам имена 84 761 погибших российских военныхhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8_%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD_%D0%B2_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4_%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%83#cite_note-zona_casualties-94 [89]. Полнота этого списка оценивается в 45-65 %. В него не входят погибшие военные ДНР и ЛНР, которых, судя по открытым источникам, насчитывается около 21-23,5 тысяч. С учётом этого полное количество погибших военных с российской стороны (вместе с ЛДНР), по оценке исследователей, может составлять 149-208,7 тысяч тысячhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8_%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD_%D0%B2_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4_%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%83#cite_note-bbc_2024_12_13-95 [90]. Количество тяжело раненых (судя по выплатам компенсаций по ранению в 2022 году) больше количества погибших примерно в 2 раза, а количество всех раненых - примерно в 4 раза. На основе этого общие потери пророссийских сил убитыми и тяжело ранеными исследователи оценивают в 405-564 тысячи человекhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8_%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD_%D0%B2_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4_%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%83#cite_note-bbc_2024_10_18-96 [91]. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8_%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD_%D0%B2_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4_%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%83 А ще краще - прямуй у кільватері руссского воєнного корабля!
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07.01.2025 12:00 Ответить
"общие потери пророссийских сил убитыми и тяжело ранеными исследователи оценивают в 405-564 тысячи человек".
Це для кого спростування,хоч втямив?
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07.01.2025 12:41 Ответить
Це ти про себе питаєш? Повторюю: " Полнота этого списка оценивается в 45-65 %" (С) Що таке проценти, знаєш?
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07.01.2025 12:48 Ответить
Це ти про себе питаєш? Повторюю: "На основе этого общие потери пророссийских сил убитыми и тяжело ранеными исследователи оценивают в 405-564 тысячи человек".
Це для кого навів спростування?
Назва статті: "Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 800 010 осіб (+1970 за добу), 9710 танків, 21 710 артсистем, 20189 бойових броньованих машин".
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07.01.2025 12:58 Ответить
Зрозуміло! Проценти ти в школі прокурив. Тому прямуй у кільватері руссского воєнного корабля!
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07.01.2025 13:06 Ответить
Зрозумів,що заплутався,73-процентний. А посилати мастак.
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07.01.2025 13:16 Ответить
З семи слів жодного правдивого. Прямуй!
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07.01.2025 13:25 Ответить
До речі,всіх 73-процентних поздоровлення з "оманом",який відбувся в час Різдвяних свят пять років тому.
З "оману" для них почався новий відлік часу і сходження сірого кардинала для країни.
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07.01.2025 13:41 Ответить
"общие потери пророссийских сил убитыми и тяжело ранеными"

А в нас рахують в тому числі санітарні втрати. Тобто тих кацапів яких ще можна підлікувати і знову в бій (і можливо не по одному разу).

Це ж давно вже розібрали, американці погоджуються до речі з цифрами
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07.01.2025 13:29 Ответить
Британська розвідка за 2024
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07.01.2025 14:38 Ответить
Щиро вітаю, шановне панство!
Героям слава!!!
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07.01.2025 08:46 Ответить
800 тисяч дохлих москалів, дохлих москалів, дохлих москалів!..
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07.01.2025 11:28 Ответить
 
 