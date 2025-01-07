Общие боевые потери РФ с начала войны – около 800 010 человек (+1970 за сутки), 9710 танков, 21 710 артсистем, 20189 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 800 010 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

"В связи с постоянным поступлением уточненных разведывательных данных, возникла необходимость корректировки некоторых позиций общих потерь противника - крылатые ракеты. Общая цифра скорректирована, а потери за сутки подаются в обычном режиме", - отметили в Генштабе.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 07.01.25 ориентировочно составляют:

личного состава - около 800010 (+1970) человек,

танков - 9710 (+10) ед,

боевых бронированных машин - 20189 (+25) ед,

артиллерийских систем - 21710 (+45) ед,

РСЗО - 1260 (+2) ед,

средства ППО - 1038 (+4) ед,

самолетов - 369 (+0) ед,

вертолетов - 331 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 21708 (+83),

крылатые ракеты - 3014 (+0),

корабли /катера - 28 (+0) ед,

подводные лодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 33226 (+170) ед,

специальная техника - 3681 (+0)

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Украинские десантники на БТР "Stryker" давят российских пехотинцев в поле на Курщине. ВИДЕО