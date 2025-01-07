Новое наступление ВСУ в Курской области посылает сигнал Трампу и может стать важным аргументом в переговорах с Россией, - DW

Украинская армия продвигается на Курщине, хотя и испытывает там все большее давление России. Эксперты сходятся во мнении, что Киев посылает сигнал Дональду Трампу.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет DW.

Украинская атака не стала неожиданностью. Еще в середине декабря австрийский военный историк, полковник Маркус Райснер, предполагал подобный сценарий. Несколько недель назад он отмечал, что Украина, вероятно, сможет продемонстрировать свою состоятельность перед международным сообществом.

"На мой взгляд, Украина попытается еще раз показать в информационном пространстве, что ее поддержка имеет смысл, особенно накануне вступления Дональда Трампа на пост президента США", - говорил он.

Именно это мы сейчас и наблюдаем, добавили в DW.

Райснер отметил, что пока еще рано говорить о полномасштабном наступлении. По его словам, действия украинской армии пока похожи на передовую контратаку, которая охватывает до трех бригад.

Эксперт также предположил, что до 20 января, когда состоится инаугурация Трампа, возможны новые военные маневры.

"На северо-востоке Украины есть слабые места в российской обороне, которые могут быть использованы для дальнейшего продвижения. Это позволит достичь максимального успеха перед возможными переговорами", - уточнил Райснер.

Как информирует Генштаб, за 5 месяцев с начала Курской операции общие потери врага составляют более 38 тысяч, из них около 15 тысяч - убитыми.