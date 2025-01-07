Новое наступление ВСУ в Курской области посылает сигнал Трампу и может стать важным аргументом в переговорах с Россией, - DW
Украинская армия продвигается на Курщине, хотя и испытывает там все большее давление России. Эксперты сходятся во мнении, что Киев посылает сигнал Дональду Трампу.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет DW.
Украинская атака не стала неожиданностью. Еще в середине декабря австрийский военный историк, полковник Маркус Райснер, предполагал подобный сценарий. Несколько недель назад он отмечал, что Украина, вероятно, сможет продемонстрировать свою состоятельность перед международным сообществом.
"На мой взгляд, Украина попытается еще раз показать в информационном пространстве, что ее поддержка имеет смысл, особенно накануне вступления Дональда Трампа на пост президента США", - говорил он.
Именно это мы сейчас и наблюдаем, добавили в DW.
Райснер отметил, что пока еще рано говорить о полномасштабном наступлении. По его словам, действия украинской армии пока похожи на передовую контратаку, которая охватывает до трех бригад.
Эксперт также предположил, что до 20 января, когда состоится инаугурация Трампа, возможны новые военные маневры.
"На северо-востоке Украины есть слабые места в российской обороне, которые могут быть использованы для дальнейшего продвижения. Это позволит достичь максимального успеха перед возможными переговорами", - уточнил Райснер.
Как информирует Генштаб, за 5 месяцев с начала Курской операции общие потери врага составляют более 38 тысяч, из них около 15 тысяч - убитыми.
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Ти історію де вчив? Гітлер надірвався, коли на два фронти почав воювати, до того ж, найголовніше, що СРСР, який міг і заводи за Урал вивести і легко здати територію розміром із три України. У нас таких можливостей немає
Відхід українських військових зі своїх передових позицій стане першим кроком до миру на Донбасі, вважають у президента Зеленського.
Бійців відвели з-під Золотого, навіть попри інформацію про обстріли там.
Тепер готується відхід на останній з трьох "пілотних" ділянок розведення - під Петрівським. Хоча ОБСЄ продовжує фіксувати обстріли й у цій місцевості.
У 2019 році з ініціативи президента України Володимира Зеленського відбулося розведення у Станиці Луганській та повторне розведення в Золотому та Петрівському.
https://uk.wikipedia.org/wiki/29_%D0%B6%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BD%D1%8F 29-https://uk.wikipedia.org/wiki/31_%D0%B6%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BD%D1%8F 31 жовтня українські війська покинули Золоте, в тому числі й добровольці.
Петрівське-Богданівка.
https://uk.wikipedia.org/wiki/9_%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0 9 листопада https://uk.wikipedia.org/wiki/2019 2019 року ЗСУ покинули свої позиції і відійшли від Петрівського та Богданівки.
Під час зустрічі в Парижі 9 грудня лідери нормандської четвірки домовилися про нове розведення сил на трьох ділянках уздовж лінії розмежування на Донбасі.
Зеленський: Україна готова до нового етапу розведення військ
Середа, 9 грудня 2020, 20:26
Президент Володимир Зеленський наголосив, що Україна готова до нового етапу розведення військ і розмінування нових ділянок.
Відведення українських військ із укріплених позицій вже призвело до збільшення втрат серед українських військових і не дало жодних позитивів, проте «зе-влада» не тільки не бажає виправляти цю ситуацію, а навпаки - намагається її погіршити.
А у нас? Цифра ніочьом без цифр з нашої сторони для порівняння.
Сигнали це добре, психологічний і політичний ефект - чудовий. Але питання ефективності відкрите. Русня теж бахмут взяла тільки рахуючи кількість їхніх втрат це (як на мене) піррова перемога.
задача ЗСУ - максимально знищувати особовий склад та техніку ворога... напрямок руху воєнних дій при цьому - другорядний
лише так є змога "розкатати" армію противника, що значно перевищує нашу кількісно