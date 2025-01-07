РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
3640 посетителей онлайн
Новости
11 879 56

Новое наступление ВСУ в Курской области посылает сигнал Трампу и может стать важным аргументом в переговорах с Россией, - DW

ЗСУ на Курщині

Украинская армия продвигается на Курщине, хотя и испытывает там все большее давление России. Эксперты сходятся во мнении, что Киев посылает сигнал Дональду Трампу.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет DW.

Украинская атака не стала неожиданностью. Еще в середине декабря австрийский военный историк, полковник Маркус Райснер, предполагал подобный сценарий. Несколько недель назад он отмечал, что Украина, вероятно, сможет продемонстрировать свою состоятельность перед международным сообществом.

"На мой взгляд, Украина попытается еще раз показать в информационном пространстве, что ее поддержка имеет смысл, особенно накануне вступления Дональда Трампа на пост президента США", - говорил он.

Именно это мы сейчас и наблюдаем, добавили в DW.

Райснер отметил, что пока еще рано говорить о полномасштабном наступлении. По его словам, действия украинской армии пока похожи на передовую контратаку, которая охватывает до трех бригад.

Эксперт также предположил, что до 20 января, когда состоится инаугурация Трампа, возможны новые военные маневры.

"На северо-востоке Украины есть слабые места в российской обороне, которые могут быть использованы для дальнейшего продвижения. Это позволит достичь максимального успеха перед возможными переговорами", - уточнил Райснер.

Как информирует Генштаб, за 5 месяцев с начала Курской операции общие потери врага составляют более 38 тысяч, из них около 15 тысяч - убитыми.

Автор: 

Трамп Дональд (5366) ВСУ (6614) Курск (1116)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+22
Сигнал, послав сигнал, отримав сигнал...... Світ сигналів. Оно, ні Рейгєн а ні Течер сигналів совку не посилали. Зкрутилі шию і до побачення. От тільки поц Обама з клінтоншию гребане перезавантаження зробили.
показать весь комментарий
07.01.2025 08:06
+19
31 жовтня 2019

Відхід українських військових зі своїх передових позицій стане першим кроком до миру на Донбасі, вважають у президента Зеленського.

Бійців відвели з-під Золотого, навіть попри інформацію про обстріли там.

Тепер готується відхід на останній з трьох "пілотних" ділянок розведення - під Петрівським. Хоча ОБСЄ продовжує фіксувати обстріли й у цій місцевості.
У 2019 році з ініціативи президента України Володимира Зеленського відбулося розведення у Станиці Луганській та повторне розведення в Золотому та Петрівському.

https://uk.wikipedia.org/wiki/29_%D0%B6%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BD%D1%8F 29-https://uk.wikipedia.org/wiki/31_%D0%B6%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BD%D1%8F 31 жовтня українські війська покинули Золоте, в тому числі й добровольці.

Петрівське-Богданівка.

https://uk.wikipedia.org/wiki/9_%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0 9 листопада https://uk.wikipedia.org/wiki/2019 2019 року ЗСУ покинули свої позиції і відійшли від Петрівського та Богданівки.

Під час зустрічі в Парижі 9 грудня лідери нормандської четвірки домовилися про нове розведення сил на трьох ділянках уздовж лінії розмежування на Донбасі.

Зеленський: Україна готова до нового етапу розведення військ

Середа, 9 грудня 2020, 20:26
Президент Володимир Зеленський наголосив, що Україна готова до нового етапу розведення військ і розмінування нових ділянок.
Відведення українських військ із укріплених позицій вже призвело до збільшення втрат серед українських військових і не дало жодних позитивів, проте «зе-влада» не тільки не бажає виправляти цю ситуацію, а навпаки - намагається її погіршити.
показать весь комментарий
07.01.2025 08:17
+16
Ти дебіл, їм і не треба було готуватися, це у нас нічого на той момент не було
показать весь комментарий
07.01.2025 08:10
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Та хоч на москву - тільки потрібно було іх в Украіні зупинити
показать весь комментарий
07.01.2025 07:56 Ответить
2км під Куп"янськом і Курахове пішло - проснись
показать весь комментарий
07.01.2025 08:02 Ответить
Ага, треба просто "вірити" та "чекати"
показать весь комментарий
07.01.2025 08:25 Ответить
Треба вірити Зеленському !
показать весь комментарий
07.01.2025 09:26 Ответить
О так! Легко вірити і чекати в європах
показать весь комментарий
07.01.2025 09:27 Ответить
їдь під Покровськ чи Бахмут і підтримай свою віру особисто!
показать весь комментарий
07.01.2025 09:36 Ответить
Бахмут майже рік як окупований. Він в оперативному тилу окупаційних військ
показать весь комментарий
07.01.2025 09:40 Ответить
Приїзжай в Україну, будеш вірити в окопі.
показать весь комментарий
07.01.2025 09:58 Ответить
та хоч десять - москалі втрачають огромну кількість ресурсу. Гітлер пів Європи захопив і потім сам знаєш що з ним сталося. І з москалями буде так само
=============

Ти історію де вчив? Гітлер надірвався, коли на два фронти почав воювати, до того ж, найголовніше, що СРСР, який міг і заводи за Урал вивести і легко здати територію розміром із три України. У нас таких можливостей немає
показать весь комментарий
07.01.2025 09:42 Ответить
баран
показать весь комментарий
07.01.2025 08:18 Ответить
Подивіться карти deepstate, там все показано.
показать весь комментарий
07.01.2025 09:10 Ответить
Дамо лиха закаблукам!
показать весь комментарий
07.01.2025 10:03 Ответить
Гоп моі гречаники! - гоп моі милі!
показать весь комментарий
07.01.2025 10:10 Ответить
Ти дебіл, їм і не треба було готуватися, це у нас нічого на той момент не було
показать весь комментарий
07.01.2025 08:10 Ответить
А у зебілів ті самі методички що завжди...скільки вам хоч платять у Подоляка?
показать весь комментарий
07.01.2025 08:11 Ответить
31 жовтня 2019

Відхід українських військових зі своїх передових позицій стане першим кроком до миру на Донбасі, вважають у президента Зеленського.

Бійців відвели з-під Золотого, навіть попри інформацію про обстріли там.

Тепер готується відхід на останній з трьох "пілотних" ділянок розведення - під Петрівським. Хоча ОБСЄ продовжує фіксувати обстріли й у цій місцевості.
У 2019 році з ініціативи президента України Володимира Зеленського відбулося розведення у Станиці Луганській та повторне розведення в Золотому та Петрівському.

https://uk.wikipedia.org/wiki/29_%D0%B6%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BD%D1%8F 29-https://uk.wikipedia.org/wiki/31_%D0%B6%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BD%D1%8F 31 жовтня українські війська покинули Золоте, в тому числі й добровольці.

Петрівське-Богданівка.

https://uk.wikipedia.org/wiki/9_%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0 9 листопада https://uk.wikipedia.org/wiki/2019 2019 року ЗСУ покинули свої позиції і відійшли від Петрівського та Богданівки.

Під час зустрічі в Парижі 9 грудня лідери нормандської четвірки домовилися про нове розведення сил на трьох ділянках уздовж лінії розмежування на Донбасі.

Зеленський: Україна готова до нового етапу розведення військ

Середа, 9 грудня 2020, 20:26
Президент Володимир Зеленський наголосив, що Україна готова до нового етапу розведення військ і розмінування нових ділянок.
Відведення українських військ із укріплених позицій вже призвело до збільшення втрат серед українських військових і не дало жодних позитивів, проте «зе-влада» не тільки не бажає виправляти цю ситуацію, а навпаки - намагається її погіршити.
показать весь комментарий
07.01.2025 08:17 Ответить
Якщо Мінські дали час підготуватися рашці то чому Україна з 19 не готувалася до війни а по приколу жила?
показать весь комментарий
07.01.2025 08:26 Ответить
Бо по приколу вибрали президента
показать весь комментарий
07.01.2025 08:46 Ответить
І в тому винні..... Мінські угоди! Відповідно винен Порошенко і "порохосрань"! Орест-красава. Красиво переложив провину за тупість власну на інших. Ненавиджу орестів. Але їх у нас *********. Вихід з даної дупи заради дітей бачу один-еміграція.
показать весь комментарий
07.01.2025 08:51 Ответить
довбойоб. якби не ті переговори, ти вже б 9 років святкував новый год замість нового року.
показать весь комментарий
07.01.2025 09:38 Ответить
Маячня
показать весь комментарий
07.01.2025 08:02 Ответить
Сигнал, послав сигнал, отримав сигнал...... Світ сигналів. Оно, ні Рейгєн а ні Течер сигналів совку не посилали. Зкрутилі шию і до побачення. От тільки поц Обама з клінтоншию гребане перезавантаження зробили.
показать весь комментарий
07.01.2025 08:06 Ответить
їм все одно доведеться воювати і знищувати нацистську Росію. Хочуть вони цього чи ні - але вони будуть змушені вступити у війну
показать весь комментарий
07.01.2025 08:18 Ответить
З якого дива?
показать весь комментарий
07.01.2025 08:35 Ответить
Та вони домовляться, здадуть Україну, по знімають санкції ,а путіну цього буде досить. Вже зараз починають повзти до нього
показать весь комментарий
07.01.2025 08:49 Ответить
Як боженька написав. Заскріню.
показать весь комментарий
07.01.2025 08:52 Ответить
800 010 в аудіторії кобздона.

показать весь комментарий
07.01.2025 08:26 Ответить
показать весь комментарий
07.01.2025 12:08 Ответить
Якийсь дивний "сигнал"-йти в наступ на Курщині не стабілізувався фронт на сході. Якщо це і сигнал то дуже хреновий. І знову таки ніхто за ціну таких сигналів не згадує.
показать весь комментарий
07.01.2025 08:29 Ответить
Вони " пабєдамі" на курщині замилюють очі здачею міст на сході
показать весь комментарий
07.01.2025 08:52 Ответить
Схоже на те
показать весь комментарий
07.01.2025 08:56 Ответить
У народа ще є час до Львову.
показать весь комментарий
07.01.2025 09:32 Ответить
Називати це хоча б якоюсь перемогою вже пропаганда, яка мало пов'язана з реальністю. Це єдина ділянка фронту, де зсу спроможні контратакувати. Все, оце і вся " перемога"
показать весь комментарий
07.01.2025 09:52 Ответить
Підозрюю що патріотичний патріот орест з глибокого тилу та з довідкою про інвалідність свіжопридбаною під подушкою радіє наступу. Тільки наступ має ціну. Високу ціну не поту а крові. Навіть оборона має величезну ціну. Навіть якщо у зведеннях не згадується якийсь напрямок то це не означає що там кожного дня немає втрат. І тому мене турбують отакі "сигнали".Бо це дуже дорогі сигнали.
показать весь комментарий
07.01.2025 09:03 Ответить
Як інформує Генштаб, за 5 місяців від початку Курської операції загальні втрати ворога становлять понад 38 тисяч, з них близько 15 тисяч - убитими

А у нас? Цифра ніочьом без цифр з нашої сторони для порівняння.
Сигнали це добре, психологічний і політичний ефект - чудовий. Але питання ефективності відкрите. Русня теж бахмут взяла тільки рахуючи кількість їхніх втрат це (як на мене) піррова перемога.
показать весь комментарий
07.01.2025 09:27 Ответить
Ага.. В офисе Трампа раздался тревожный звонок. Трамп встревожился, однако трубку брать не стал.
показать весь комментарий
07.01.2025 10:16 Ответить
пора уже там выборы проводить!
показать весь комментарий
07.01.2025 10:28 Ответить
Наш президент самый самый лучший, он не ворует на крови солдат, он очень умный, желаю ему подольше продержаться у власти,,,,🙏🙏🙏🙏
показать весь комментарий
07.01.2025 10:43 Ответить
наступи заради "сигналів" - це повна маячня

задача ЗСУ - максимально знищувати особовий склад та техніку ворога... напрямок руху воєнних дій при цьому - другорядний

лише так є змога "розкатати" армію противника, що значно перевищує нашу кількісно
показать весь комментарий
07.01.2025 10:43 Ответить
Сигнал принят, визит в Киев представителя Трампа генерала Келлога отложен... у.у.у. ждите ответа..
показать весь комментарий
07.01.2025 10:54 Ответить
Вічні пошуки позитиву. Раніше були божки, у яких люди шукали розраду, тепер недоумкуваті журналісти і блогери.
показать весь комментарий
07.01.2025 11:06 Ответить
На Харківщіні москаль захопив ще три села, це до тих що на Донбасі кожного дня ЗЄдЄрмаки здають. І набуя та курвщина? Виграти війну під керівництвом зрадників неможливо. Або армія розганяє усю цю зєдєрмачу збродню, або Україні звизда...
показать весь комментарий
07.01.2025 13:05 Ответить
 
 