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Рашисты били по Никопольщине из тяжелой артиллерии и "Града": есть повреждения

Наслідки удари по ринку у Нікополі

Накануне вечером и ночью 7 января 2025 года войска РФ продолжали терроризировать Никопольщину Днепропетровской области. Район обстреливали из тяжелой артиллерии.

Об этом сообщил в телеграмм-канале глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, сначала оккупанты попали по Червоногригорьевской громаде. Затем - по Никополю. Повреждены 2 торговых киоска. Обошлось без жертв.

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С обстрела началось и утро. Агрессор ударил по Марганецкой громаде из РСЗО "Град". Информация о последствиях сейчас уточняется.

Как сообщалось, 6 января российские войска били по Никопольскому и Криворожскому району Днепропетровщины FPV-дронами.

Автор: 

Марганец (87) Никополь (1033) Днепропетровская область (3989) Никопольский район (210) Червоногригоровка (7)


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