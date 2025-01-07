Уничтожены 28 из 38 "Шахедов", еще 10 - локационно потеряны, - Воздушные силы

В ночь на 7 января 2025 года войска РФ атаковали Украину 38-ю ударными БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками-имитаторами различных типов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

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Что удалось уничтожить нашей ПВО?

По данным Воздушных сил, по состоянию на 09.00 подтверждено сбитие 28-ми ударных БпЛА типа "Shahed" и беспилотников других типов в Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской, Днепропетровской, Николаевской, Херсонской и Кировоградской областях. Попаданий не зафиксировано. 10 вражеских беспилотников-имитаторов - локационно потеряны (без негативных последствий), три из них полетели в направлении России.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что вечером понедельника, 6 января, российские захватчики запустили по Украине ударные беспилотники.