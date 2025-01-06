Уничтожены 2 ракеты и 79 из 128 "Шахедов". 49 дронов - локационно потеряны, - Воздушные силы

В ночь на 6 января 2025 года войска РФ атаковали Украину двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59 с южного направления и 128-ю ударными БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками-имитаторами различных типов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

Что удалось сбить нашей ПВО?

По данным Воздушных сил, по состоянию на 09.00 подтверждено сбивание двух управляемых авиационных ракет Х-59, а также 79 ударных БпЛА типа "Shahed" и беспилотников других типов в Николаевской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Днепропетровской, Житомирской, Кировоградской и Винницкой областях. Попаданий не зафиксировано.

Также отмечается, что 49 вражеских беспилотников-имитаторов - локально потеряны (без негативных последствий).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российские войска запустили по Украине "шахеды", - Воздушные Силы (обновлено)

Последствия

Из-за падения сбитых вражеских беспилотников есть повреждения зданий предприятий, учреждений и частных домов на Черниговщине, Сумщине, Черкасщине, Полтавщине и Киевщине. Предварительно, без жертв и пострадавших.

"По состоянию на 8.30 новые группы вражеских БпЛА заходят с севера. Берегите себя, соблюдайте требования безопасности!", - отмечают в Воздушных силах.

Дроновая атака ночью 6 января 2025 года

Как сообщалось, вечером 5 января россияне запустили по Украине ударные беспилотники. Также Цензор.НЕТ информировал, что на Киевщине была повреждена контактная сеть железной дороги. Движение поездов открыто.

Напомним, ночью "шахеды" также атаковали Черкасскую область. Повреждены дома и ангар с зерном.