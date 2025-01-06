РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
3473 посетителя онлайн
Новости Фото
1 747 1

"Шахеды" атаковали Черкасщину: повреждены дома и ангар с зерном. ФОТОРЕПОРТАЖ

Ночь на понедельник, 6 января 2025 года, в Черкасской области прошла с затяжной тревогой. Силы ПВО отражали очередные вражеские атаки с воздуха.

Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Черкасской ОГА Игорь Табурец, информирует Цензор.НЕТ.

По предварительным данным, в пределах территории региона было уничтожено 10 российских БпЛА.

К счастью, обошлось без пострадавших.

Повреждение

По данным ОВА, в то же время в результате падения обломков сбитых дронов повреждено имущество в нескольких населенных пунктах. В частности, на Звенигородщине - окна в двух частных жилых домах. А в Черкасском районе повреждена кровля склада, где хранилось зерно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Над Черкасщиной уничтожили 14 "Шахедов": повреждены линии электропередач

Наслідки атаки на Черкащину
Наслідки атаки на Черкащину
Наслідки атаки на Черкащину
Наслідки атаки на Черкащину

Обследование территории продолжается.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что вечером 5 января россияне запустили по Украине ударные беспилотники.

Автор: 

Шахед (1037) Черкасская область (59) Звенигородский район (2)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Шахеди? Чого не .....
показать весь комментарий
06.01.2025 08:31 Ответить
 
 