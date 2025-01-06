"Шахеды" атаковали Черкасщину: повреждены дома и ангар с зерном. ФОТОРЕПОРТАЖ
Ночь на понедельник, 6 января 2025 года, в Черкасской области прошла с затяжной тревогой. Силы ПВО отражали очередные вражеские атаки с воздуха.
Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Черкасской ОГА Игорь Табурец, информирует Цензор.НЕТ.
По предварительным данным, в пределах территории региона было уничтожено 10 российских БпЛА.
К счастью, обошлось без пострадавших.
Повреждение
По данным ОВА, в то же время в результате падения обломков сбитых дронов повреждено имущество в нескольких населенных пунктах. В частности, на Звенигородщине - окна в двух частных жилых домах. А в Черкасском районе повреждена кровля склада, где хранилось зерно.
Обследование территории продолжается.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что вечером 5 января россияне запустили по Украине ударные беспилотники.
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