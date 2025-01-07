Оккупанты в Крыму возбудили 1126 тысяч дел за "дискредитацию армии РФ"

В оккупированном Крыму продолжается систематическое преследование лиц, которых подозревают в "дискредитации" армии РФ.

Об этом сообщает представительство Президента Украины в Автономной Республике Крым, информирует Цензор.НЕТ.

"Зафиксировано 1126 случая поступления материалов, составленных по ст. 20.3.3 КоАП РФ в т.н. суды на территории временно оккупированного Крыма. Из них в 993 случаях было вынесено постановление о наложении административного взыскания в виде штрафа или присоединено к другому делу по другой статье и вынесено совокупное решение", - говорится в сообщении.

Сейчас рассмотрение еще 42 материалов продолжается.

Эта практика демонстрирует давление оккупационных властей на местное население, направленное на подавление любой критики российских военных действий.

Как сообщается, по состоянию на январь незаконно заключенными в Крыму являются 218 человек, среди которых 133 - крымские татары.

Напомним, Сенат Чехии, 18 декабря, признал массовую депортацию крымских татар актом геноцида.

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