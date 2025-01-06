Затопление российских танкеров: у побережья Крыма зафиксировали мазутные пятна протяженностью до 15 км

Нефтепродукты, которые попали в Черное море после аварии российских танкеров вблизи Керченского пролива, приблизились к южному побережью Крыма. По состоянию на 5 января возле Севастополя и города Кача зафиксированы мазутные пятна длиной до 15 км, общая площадь загрязненной территории - 1000 км².

Об этом в соцсети Facebook сообщила пресс-служба Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, информирует Цензор.НЕТ.

В ведомстве рассказали, что спутниковый мониторинг Sentinel-1, проведенный 4 января, зафиксировал загрязнение в виде пятен нефтепродуктов площадью около 2 км² вблизи Феодосии и 0,25 км² у мыса Такиль. Также были обнаружены вероятные следы загрязнения между Партенитом и Судаком.

5 января спутниковые снимки подтвердили значительное распространение мазута вдоль южного побережья Крыма. В частности, вблизи Севастополя и города Кача были зафиксированы мазутные пятна длиной до 15 км, общая площадь загрязненной акватории составляла около 1000 км².

За этот период средства массовой информации сообщили о загрязнении птиц в районах Ласпи, Балаклавской бухты города Севастополь, Евпатории, Коктебеля, Алушты и Гурзуфа. Кроме того, погиб 61 дельфин.

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"Также, загрязнение регулярно наблюдалось на кавказском побережье, от мыса Панагия до Анапы. В этих районах зафиксированы выбросы мазута, которые могут быть связаны как с аварией танкеров, так и с перераспределением ранее высвобожденного мазута. Основное загрязнение побережья и морских вод сейчас вызвано перераспределением мазута, который попал в воду во время аварии, под влиянием течений и ветра. Значительное количество мазута достигло южного и юго-западного побережья Крыма, создавая серьезную угрозу для экосистемы региона", - рассказали в министерстве.

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Что предшествовало?

Напомним, 15 декабря вблизи берега в Керченском проливе начали тонуть два российских нефтяных танкера "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Причиной аварии стал сильный шторм. Один из танкеров волны разрубили почти пополам.

21 декабря в Керчи объявили чрезвычайное положение из-за мазута с российских танкеров, потерпевших крушение в Керченском проливе.

Минприроды Украины отметило, что до 27 - 29 декабря мазут может достичь Азовского моря. Под угрозой оказались природоохранные территории, включая Опукский природный заповедник и ландшафтный парк "Мыс Такиль".

27 декабря стало известно, что президент РФ Владимир Путин ввел режим чрезвычайной ситуации федерального значения из-за разлива мазута в Черном море после аварии двух танкеров.

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