РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
3586 посетителей онлайн
Новости Война
1 790 7

Украинская Федерация Карате опровергла обвинения в содействии уклонению от мобилизации

Українська Федерація Карате спростувала причетність до схеми уникнення мобілізації

Украинская Федерация Каратэ опубликовала официальное заявление, в котором категорически опровергла любое участие в схеме, которая заключалась в использовании спортивных документов для избежания мобилизации.

Об этом сообщил в фейсбуке пресс-центр УФК, передает Цензор.НЕТ.

Дело было разоблачено в Харькове 6 января 2025 года Национальной полицией, но упоминания об УФК впоследствии удалили из сообщений прокуратуры Харьковской области.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" Федиенко сообщил о мобилизации забронированных работников. В ТЦК объясняют это "техническими проблемами" (обновлено)

В заявлении Федерация подчеркнула, что эти обвинения являются безосновательными и вредят репутации организации, которая годами занимается развитием спорта и поддержкой украинских спортсменов.

"Мы обращаемся к представителям СМИ с просьбой изъять или исправить материалы, где говорится об Украинской Федерации Каратэ в контексте упомянутого расследования, поскольку такая информация вредит репутации нашей организации, которая десятилетиями работает для развития спорта, воспитания молодежи и защиты интересов спортсменов", - говорится в заявлении.

Кроме того, Федерация напомнила, что около 50 ее членов, включая атлетов, судей и тренеров, сейчас находятся на фронте, защищая Украину.

Напомним, накануне в Харькове правоохранители задержали 46-летнего мужчину, который помогал уклонистам получать военно-учетные документы и членство в УФК для выезда за границу. За свои услуги он просил 5500 долларов США.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Бусификация, СОЧ и усталость: стали известны главные слова 2024 года

Автор: 

война (1380) карате (24) мобилизация (2777) уклонисты (854)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ТЦК, ухилянтство...
Є гроші або зв'язки - ти або з довідкою, або числишся в якомусь 100.000 непотрібному комітеті. Дехто навіть примудряється і УБД отримати, не вилазячи з кафешки
Хто не зміг - злісний ухилянт
показать весь комментарий
07.01.2025 11:31 Ответить
Каратисти потрібні на Курщині - там кндровців потрібно відлупцювати....
показать весь комментарий
07.01.2025 11:33 Ответить
від корейців, ще пісти можно вигребсти,а у хфедерації тепло у кабінеті і ще й зп капає
показать весь комментарий
07.01.2025 11:43 Ответить
Слова, слова та знову слова.
Та будь хто може так спростувати. Як казав пращур виборців ЗЕ та СН П.П. Шаріков -пропечатал в гащете и баста.
показать весь комментарий
07.01.2025 11:45 Ответить
Українські каратисти НЕМОЖУТЬ воювати! В них занадто слабке здоров"я!Бронь їм дати всім пожит"єво!
показать весь комментарий
07.01.2025 11:46 Ответить
проти шаблі із голою пяткою не попреш.....
показать весь комментарий
07.01.2025 11:50 Ответить
скоро жінок та неповнолітніх почнуть призивати, а от каратисти, футболісти, шулери з азартних ігор, циркачі - заброньовані.
показать весь комментарий
07.01.2025 12:08 Ответить
 
 