Украинская Федерация Карате опровергла обвинения в содействии уклонению от мобилизации
Украинская Федерация Каратэ опубликовала официальное заявление, в котором категорически опровергла любое участие в схеме, которая заключалась в использовании спортивных документов для избежания мобилизации.
Об этом сообщил в фейсбуке пресс-центр УФК, передает Цензор.НЕТ.
Дело было разоблачено в Харькове 6 января 2025 года Национальной полицией, но упоминания об УФК впоследствии удалили из сообщений прокуратуры Харьковской области.
В заявлении Федерация подчеркнула, что эти обвинения являются безосновательными и вредят репутации организации, которая годами занимается развитием спорта и поддержкой украинских спортсменов.
"Мы обращаемся к представителям СМИ с просьбой изъять или исправить материалы, где говорится об Украинской Федерации Каратэ в контексте упомянутого расследования, поскольку такая информация вредит репутации нашей организации, которая десятилетиями работает для развития спорта, воспитания молодежи и защиты интересов спортсменов", - говорится в заявлении.
Кроме того, Федерация напомнила, что около 50 ее членов, включая атлетов, судей и тренеров, сейчас находятся на фронте, защищая Украину.
Напомним, накануне в Харькове правоохранители задержали 46-летнего мужчину, который помогал уклонистам получать военно-учетные документы и членство в УФК для выезда за границу. За свои услуги он просил 5500 долларов США.
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