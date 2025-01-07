"Тревожная геополитическая комбинация" Путина и Трампа создает проблемы для безопасности Европы, - FT

В Европе назревает кризис по безопасности. В 2025 году могут соединиться два опасных элемента: рост угрозы со стороны России и рост безразличия со стороны США и Дональда Трампа.

Об этом говорится в материале Financial Times, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что европейским странам необходимо срочно отреагировать на эту "тревожную геополитическую комбинацию" и укрепить собственную оборону.

Это, в частности, предусматривает увеличение расходов на оборону. Также нужно иметь реальное представление о том, что реально происходит в России и США.

Также читайте: Зеленский: Сначала гарантии безопасности от Трампа, а уже потом переговоры с Путиным

Издание напоминает слова генсека НАТО Марка Рютте о том, что "экономика России находится на военных рельсах".

"Опасность приближается к нам на полной скорости", сказал он. Рютте был одним из тех, кто призвал страны НАТО быстро наращивать оборонное производство и "переходить на военное мышление".

Об опасности России также предупреждал и главнокомандующий силами НАТО в Европе Кристофер Каволи. В частности он говорил, что Россия "не намерена останавливаться в Украине".

Читайте: Шольц не планирует визит к Путину, - спикер правительства ФРГ Гебештрайт