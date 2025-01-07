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Новости Война
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"Тревожная геополитическая комбинация" Путина и Трампа создает проблемы для безопасности Европы, - FT

Україна не була заздалегідь поінформована про дзвінок Трампа і Путіна

В Европе назревает кризис по безопасности. В 2025 году могут соединиться два опасных элемента: рост угрозы со стороны России и рост безразличия со стороны США и Дональда Трампа.

Об этом говорится в материале Financial Times, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что европейским странам необходимо срочно отреагировать на эту "тревожную геополитическую комбинацию" и укрепить собственную оборону.

Это, в частности, предусматривает увеличение расходов на оборону. Также нужно иметь реальное представление о том, что реально происходит в России и США.

Также читайте: Зеленский: Сначала гарантии безопасности от Трампа, а уже потом переговоры с Путиным

Издание напоминает слова генсека НАТО Марка Рютте о том, что "экономика России находится на военных рельсах".

"Опасность приближается к нам на полной скорости", сказал он. Рютте был одним из тех, кто призвал страны НАТО быстро наращивать оборонное производство и "переходить на военное мышление".

Об опасности России также предупреждал и главнокомандующий силами НАТО в Европе Кристофер Каволи. В частности он говорил, что Россия "не намерена останавливаться в Украине".

Читайте: Шольц не планирует визит к Путину, - спикер правительства ФРГ Гебештрайт

Автор: 

война (1380) Европа (1867) путин владимир (31311) Трамп Дональд (5366)


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Топ комментарии
+6
Цікаво яка у трампона клікуха в КГБ..
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07.01.2025 11:56
+5
сита Європа не те, шо чіпати, навіть дивитися до усрачки боїться у бік рашистських ракет та дронів, а тут - "зміцнення власної оборони", це ж ескалація
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07.01.2025 11:53
+4
Гадаю Пєтрушка, вони взагалі ********** всяких мультяшних героїв .
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07.01.2025 11:59
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трампон ще до 20 січня всіх "на вуха поставив"....
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07.01.2025 11:51 Ответить
сита Європа не те, шо чіпати, навіть дивитися до усрачки боїться у бік рашистських ракет та дронів, а тут - "зміцнення власної оборони", це ж ескалація
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07.01.2025 11:53 Ответить
Цікаво яка у трампона клікуха в КГБ..
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07.01.2025 11:56 Ответить
Гадаю Пєтрушка, вони взагалі ********** всяких мультяшних героїв .
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07.01.2025 11:59 Ответить
Трамп збаидужів? - так він ше ж не включався
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07.01.2025 12:03 Ответить
Європа ніколи нічого зміцнювати не буде, не збиралася і нездатна. Тому що з пуделя неможливо зробити бійцівського або сторожового пса. Це їхня природа, вони завжди будуть папугами які найкраще вміють пускати пил в очі.
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07.01.2025 12:03 Ответить
Не зовсім правда. З королівских( великих пуделів) виходять дуже добрі службові собаки.
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07.01.2025 12:32 Ответить
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07.01.2025 14:30 Ответить
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07.01.2025 14:35 Ответить
європа це малі пуделі. Або чи хуа хуа
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08.01.2025 01:20 Ответить
Трампососів все влаштовує.
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07.01.2025 12:12 Ответить
штатам набридло вирішувати нескінченні проблемі в цій частині світу. Якщо Європа не мобілізується, то вона приречена. Орда дикунів просто знесе цих полупокерів. І я в цей час хотів би опинитися у відносно цивілізованому американському світі, ніж у варварській Євразії, яку майже повністю зайняли всілякі африканці, мусліми, кацапи і китайози.
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07.01.2025 12:14 Ответить
Польщу повністю зайняли всілякі африканці, мусліми, кацапи і китайози?
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07.01.2025 12:17 Ответить
Не знаю, якщо ще не зайняли, то скоро займуть.
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07.01.2025 12:23 Ответить
Знаю, що Німеччину вже зайняли
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07.01.2025 12:24 Ответить
Польща це всього 39 мільйонів населення.Геополітичної ваги в неї немає.Так,порівняно з дурнуватими рожевими поні Старого Заходу вони може і тигри,а по факту,таке собі щось.Тому ставки на них робити не варто
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07.01.2025 14:11 Ответить
"цивілізований" американський світ і сам стоїть на межі занурення у глибокий громадянський конфлікт
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07.01.2025 12:40 Ответить
ну от я б на місці Трампа депортував би всіх дикунів, усіляких китайських і кацапських агентів і відновлював би американську цивілізацію, і поширював би її на весь американський континент, ну і від Австралії не відмовився би. все інше віддав би Китаю, щоб заспокоїлись
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07.01.2025 12:54 Ответить
це все шлях в минуле, в колоніалізм та імперіалізм. мрія як пуйла, так і трампа. але є лише одна людина, яка здатна повернути вас в минуле - це доктор еммет браун. а всі решта зазнають фіаско. правда і ціна того фіаско буде жахливою.
п.с. це не значить, шо проблем дикунів і усіляких агентів не існує. звичайно існує. але ви не здатні запропонувати рішення через розвиток, лише деградацію.
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07.01.2025 13:12 Ответить
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07.01.2025 18:22 Ответить
Вы, в понимании американского реднека точно, такой же азиатский дикарь из далекой и непонятной страны. даже более непонятный дикарь чем китаец или индус. Последние как раз очень неплохо вписались в американский цивилизованный мир.
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07.01.2025 13:44 Ответить
И? что хотел этим сказать? допустим, я дикарь для американцев, дальше что?
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07.01.2025 13:52 Ответить
Ви самі це зробили. Самі вигодували кацапського монстра. Своїми руками. Коли потакали *****, закриваючи очі на Чечню, Грузію, Крим і нарешті - геноцид України. "Аби не ескалація". Сподівалися нагодувати ***** Україною, як Гітлера Чехословаччиною, аби вас не чіпав. То ж отримаєте по заслугам.
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07.01.2025 14:43 Ответить
Журналісти з FT , напевно передивились нашого тєлємарафону і зєліних відосиків.
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07.01.2025 16:25 Ответить
https://www.ponomaroleg.com/naskolko-tramp-agent-putina-2/ Олег Пономарь: А что, Трамп - агент Путина?

1. Заявления Трампа о возможности (желании) аннексии США Канады, части Дании и части Панамы. Их значение - фундаментальное.
Такие заявления просто разрушают весь послевоенный (Ялта) договор между странами о нерушимости границ. Такие заявления открывают ящик Пандоры и являются просто мега-подарком России (которая претендует на захват каждой страны экс-СССР), Китаю (Тайвань), Сербии (Косово) и др.
Подчеркну: эти заявления звучат от президента США - главного гаранта после-Ялтинского устройства мировой системы безопасности.

2. Вмешательство Маска в выборы. Это атака на западные демократии. На фундаментальные ценности.
Маск вкладывает ресурсы (информационные и финансовые) по всему миру (Норвегия, Франция, Германия, Великобритания, Канада, Австралия и др) с целью продвижения про-российских и\или (часто это - одно и то же) ультра-правых, фашистских партий. Это является неприкрытой атакой на само устройство западного либерального Свободного мира (не путать либерального с левым).
Что может быть бОльшим подарком Путину?
Трамп это видит, Трамп это знает, Трамп проводит с Маском 24\7. Если бы Трамп не одобрял такую деятельность, то он мог бы запретить Маску это делать, мог написать пост и донести, что он не согласен и тд. Но Трамп ничего не предпринимает.
Даю вам 100% того, что Трамп полностью поддерживает и одобряет такую деятельность Маска (преклонение Трампа перед Орбаном - доказательство этого).

И вот мы подошли к ответу на вопрос в заголовке.
Даже, если бы Трамп ничего больше не сделал за предстоящие 4 года, этого (подрыва двух фундаментальных основ устройства нынешнего мира), с головой хватило бы для того, чтобы отработать на Путина. С головой. Но он, кстати, сделает за 4 года намного больше.
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07.01.2025 16:51 Ответить
 
 