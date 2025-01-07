"Тревожная геополитическая комбинация" Путина и Трампа создает проблемы для безопасности Европы, - FT
В Европе назревает кризис по безопасности. В 2025 году могут соединиться два опасных элемента: рост угрозы со стороны России и рост безразличия со стороны США и Дональда Трампа.
Об этом говорится в материале Financial Times, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что европейским странам необходимо срочно отреагировать на эту "тревожную геополитическую комбинацию" и укрепить собственную оборону.
Это, в частности, предусматривает увеличение расходов на оборону. Также нужно иметь реальное представление о том, что реально происходит в России и США.
Издание напоминает слова генсека НАТО Марка Рютте о том, что "экономика России находится на военных рельсах".
"Опасность приближается к нам на полной скорости", сказал он. Рютте был одним из тех, кто призвал страны НАТО быстро наращивать оборонное производство и "переходить на военное мышление".
Об опасности России также предупреждал и главнокомандующий силами НАТО в Европе Кристофер Каволи. В частности он говорил, что Россия "не намерена останавливаться в Украине".
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п.с. це не значить, шо проблем дикунів і усіляких агентів не існує. звичайно існує. але ви не здатні запропонувати рішення через розвиток, лише деградацію.
1. Заявления Трампа о возможности (желании) аннексии США Канады, части Дании и части Панамы. Их значение - фундаментальное.
Такие заявления просто разрушают весь послевоенный (Ялта) договор между странами о нерушимости границ. Такие заявления открывают ящик Пандоры и являются просто мега-подарком России (которая претендует на захват каждой страны экс-СССР), Китаю (Тайвань), Сербии (Косово) и др.
Подчеркну: эти заявления звучат от президента США - главного гаранта после-Ялтинского устройства мировой системы безопасности.
2. Вмешательство Маска в выборы. Это атака на западные демократии. На фундаментальные ценности.
Маск вкладывает ресурсы (информационные и финансовые) по всему миру (Норвегия, Франция, Германия, Великобритания, Канада, Австралия и др) с целью продвижения про-российских и\или (часто это - одно и то же) ультра-правых, фашистских партий. Это является неприкрытой атакой на само устройство западного либерального Свободного мира (не путать либерального с левым).
Что может быть бОльшим подарком Путину?
Трамп это видит, Трамп это знает, Трамп проводит с Маском 24\7. Если бы Трамп не одобрял такую деятельность, то он мог бы запретить Маску это делать, мог написать пост и донести, что он не согласен и тд. Но Трамп ничего не предпринимает.
Даю вам 100% того, что Трамп полностью поддерживает и одобряет такую деятельность Маска (преклонение Трампа перед Орбаном - доказательство этого).
И вот мы подошли к ответу на вопрос в заголовке.
Даже, если бы Трамп ничего больше не сделал за предстоящие 4 года, этого (подрыва двух фундаментальных основ устройства нынешнего мира), с головой хватило бы для того, чтобы отработать на Путина. С головой. Но он, кстати, сделает за 4 года намного больше.