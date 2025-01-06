Шольц не планирует визит к Путину, - спикер правительства ФРГ Гебештрайт

Канцлер Германии Олаф Шольц не планирует встречи с российским диктатором Владимиром Путиным.

Позицию правительства и его главы озвучил спикер Штеффен Гебештрайт на брифинге в понедельник, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

На вопрос, может ли он исключить возможность визита канцлера ФРГ в Москву до федеральных выборов, Гебештрайт ответил коротко и категорично: "Да".

Представитель назвал заявления депутата-консерватора Кизеветтера "клеветой" и заверил, что "нет никаких соображений относительно такой поездки, и она вообще не имела бы смысла". Поэтому, как отметил Гебештрайт, канцлер лично резко отреагировал на появление этих "безосновательных слухов".

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Спикер также отметил, что пост депутата в соцсети вызвал невероятную огласку, в Берлин звонили из Москвы, звонили из ведущих немецких телеканалов и зарубежных бюро, это также вызвало большое возмущение в Киеве - "как канцлер мог дойти до такого, что собирается туда ехать".

Представитель отметил, что правительство уже второй раз потребовало от Кизеветтера удалить из соцсети эту "чушь", которая вызвала такую реакцию на международном уровне.

Напомним, ранее в немецкой оппозиционной партии ХДС заявили, что Шольц встретится с Путиным до 23 февраля, а Трамп - в марте. Также Цензор.НЕТ информировал, что лидер партии Шольца Эскен поддерживает продолжение переговоров с Путиным.

В то же время в Социал-демократической партии Германии опровергли утверждения оппозиции о якобы подготовке к встрече канцлера ФРГ Олафа Шольца с российским диктатором Владимиром Путиным.

Впоследствии сам Шольц назвал это заявление крайне неприличным