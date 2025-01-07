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Новости Война
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В Лозовой на Купянском направлении продолжаются бои, - ОСГВ "Хортица"

ОСУВ Хортиця не підтверджує окупацію Лозової

В селе Лозовая Изюмского района Харьковской области сейчас продолжаются бои.

Об этом заявил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

"По последней утренней сводке, там сегодня продолжались бои. Ситуация всегда динамичная. И мы опираемся на те сводки, которые у нас есть. Я считаю, что они у нас более объективные и более оперативные, чем у неофициальных источников", - сказал он.

Напомним, ранее об оккупации Лозовой сообщил проект DeepState.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Россияне заявили о "полном захвате" Курахово. ОСГВ "Хортиця" сообщила о боях в городской застройке. КАРТА

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война (1380) ОСГВ Хортица (382) Харьковская область (868) Изюмский район (72) Лозовая (3) война в Украине (4082)


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село Лозовая? Это в котором 50 тысяч людей и железнодорожный вокзал?
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07.01.2025 16:59 Ответить
 
 