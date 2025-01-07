В Лозовой на Купянском направлении продолжаются бои, - ОСГВ "Хортица"
В селе Лозовая Изюмского района Харьковской области сейчас продолжаются бои.
Об этом заявил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
"По последней утренней сводке, там сегодня продолжались бои. Ситуация всегда динамичная. И мы опираемся на те сводки, которые у нас есть. Я считаю, что они у нас более объективные и более оперативные, чем у неофициальных источников", - сказал он.
Напомним, ранее об оккупации Лозовой сообщил проект DeepState.
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Олег Олег #553255
показать весь комментарий07.01.2025 16:59 Ответить Мне нравится 0
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