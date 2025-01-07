Россияне активно возводят памятники и мемориалы на ВОТ Украины, отдавая дань тем, кто внедрял советскую политику в Украине и уничтожал национальную идентичность.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр национального сопротивления.

Как отмечается, среди таких объектов - памятники и мемориалы в честь советских политруков, которые отвечали за выполнение сталинской политики в армии и среди гражданского населения. Создан также фейковый реестр объектов так называемого "культурного наследия федерального значения".

Одними из самых известных новых объектов являются памятники под названиями "клятва", "слава" и "комбат", имеющие целью увековечить память о представителях советской армии, ответственных за жестокое подавление украинского национального движения и других преступлений. В то же время оккупанты уничтожили памятники "Жертвам сталинских репрессий" и "Жертвам голодомора" в Луганске, аргументируя это тем, что эти памятники якобы являются "фальшивками" и оскорбляют местных жителей.

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