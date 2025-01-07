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Новости Война
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Россияне маркируют ВОТ Украины памятниками украинофобам и стирают память о жертвах сталинских репрессий, - ЦНС

Росіяни маркують ТОТ України пам’ятниками українофобам

Россияне активно возводят памятники и мемориалы на ВОТ Украины, отдавая дань тем, кто внедрял советскую политику в Украине и уничтожал национальную идентичность.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр национального сопротивления.

Как отмечается, среди таких объектов - памятники и мемориалы в честь советских политруков, которые отвечали за выполнение сталинской политики в армии и среди гражданского населения. Создан также фейковый реестр объектов так называемого "культурного наследия федерального значения".

Одними из самых известных новых объектов являются памятники под названиями "клятва", "слава" и "комбат", имеющие целью увековечить память о представителях советской армии, ответственных за жестокое подавление украинского национального движения и других преступлений. В то же время оккупанты уничтожили памятники "Жертвам сталинских репрессий" и "Жертвам голодомора" в Луганске, аргументируя это тем, что эти памятники якобы являются "фальшивками" и оскорбляют местных жителей.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Детей с ВОТ будут отправлять в российские милитарные лагеря в 2025 году, - Центр нацсопротивления

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оккупация (10166) памятник (2240) советская власть (11) Центр национального сопротивления (569)


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По слідах дідоф як в 19 столітті 20 та і 21 спочатку импиратори потім комунякі,а зараз і не зрозуміло напевно якісь недонацисти швондєри.
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07.01.2025 15:07 Ответить
Хто б сумнівався? У них чомусь "какая разніца" не працює…
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07.01.2025 15:08 Ответить
Зате в Одесі істерики щоразу, коли якогось істукана знімають- пам"ять дідофф не дозволяє! Жоден з них і двох строк з вірша гарматкіна не процитує, але "нізабудім, ніпрастім" репетують...
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07.01.2025 15:17 Ответить
Ну яке ж з "хахламі" вЯлічіє? От з "матушкой-россієй" - дєло другоє.
Коли власної гідності не вистачає, один вихід для вати - присмоктатись до чужого ореолу слави.
От якби Україна росію на полі бою розгромила, переважна більшість ватників стала б вишиватниками. Бо це ж приємно.
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07.01.2025 15:23 Ответить
А что тут удивительного? Как выяснилось разминировали Чонгар и враг прошёл и атаковал Мариуполь и дальше захватил другие города. А внутренний враг так и не выявлен. Украина не может отбить даже Мелитополь, находящийся по прямой - вот он рядом, а не может. Это что такое?
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07.01.2025 15:44 Ответить
А вы говорите "Зачем Высоцкому памятник снесли?". Вот поэтому!
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07.01.2025 15:52 Ответить
 
 