Россияне маркируют ВОТ Украины памятниками украинофобам и стирают память о жертвах сталинских репрессий, - ЦНС
Россияне активно возводят памятники и мемориалы на ВОТ Украины, отдавая дань тем, кто внедрял советскую политику в Украине и уничтожал национальную идентичность.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр национального сопротивления.
Как отмечается, среди таких объектов - памятники и мемориалы в честь советских политруков, которые отвечали за выполнение сталинской политики в армии и среди гражданского населения. Создан также фейковый реестр объектов так называемого "культурного наследия федерального значения".
Одними из самых известных новых объектов являются памятники под названиями "клятва", "слава" и "комбат", имеющие целью увековечить память о представителях советской армии, ответственных за жестокое подавление украинского национального движения и других преступлений. В то же время оккупанты уничтожили памятники "Жертвам сталинских репрессий" и "Жертвам голодомора" в Луганске, аргументируя это тем, что эти памятники якобы являются "фальшивками" и оскорбляют местных жителей.
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Коли власної гідності не вистачає, один вихід для вати - присмоктатись до чужого ореолу слави.
От якби Україна росію на полі бою розгромила, переважна більшість ватників стала б вишиватниками. Бо це ж приємно.