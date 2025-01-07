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Новости Война
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Зеленскому "дают команду" втянуть Беларусь в войну, которую мы можем не выдержать, - Лукашенко

Лукашенко заявив, що Зеленському дають команду втягнути Білорусь у війну

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому якобы "дали команду" втянуть Беларусь в войну.

Об этом он сказал перед рождественской службой в храме, цитирует "Белта", передает Цензор.НЕТ.

По словам Лукашенко, если Беларусь втянут в войну, то она "может ее не выдержать как государство".

"Пусть говорят, что у нас тут диктатура, еще чего-то. Слушайте, лучше такая диктатура, как в Беларуси, чем такая демократия, как в Украине", - заявил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": У Лукашенко отрицают, что он просил прощения у Зеленского в первые дни войны: "Нам не за что"

По его словам, Зеленскому якобы дают команды, чтобы втянуть Минск в войну.

Почему Володя Зеленский ведет себя так? Мы же нормально с ним были, в хороших отношениях. И моя маленькая семья также. Чего он вякает, чего ему не хватает? Ему дают команду. Надо всячески делать все, чтобы втянуть страну в войну", - считает белорусский диктатор.

Он также вспомнил слова президента Украины в новогоднем обращении: "Живе Беларусь!".

"Ну, живет. Конечно, живет. Он, правда, сказал, что скоро во всей Беларуси эти лозунги будут произносить все. Он как бы намекал, что скоро у нас будет, как в Украине. Я так подумал, услышав его. И думаю: "Не дай Бог", - сказал Лукашенко.

Самопровозглашенный президент Беларуси добавил, что будет делать в этом году все, чтобы в стране сохранился мир, а главным вызовом для государства он считает экономическое положение.

Также читайте: Лукашенко: Запад понял, что надо договариваться о мире в Украине и готов "на ничью"

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в первые дни войны белорусский диктатор Александр Лукашенко извинялся за атаки с территории его страны.

Автор: 

Беларусь (7899) война (1380) Зеленский Владимир (20474) Лукашенко Александр (3613) война в Украине (4082)


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Топ комментарии
+17
А ти, падлюко, хіба ще не у війні? З 24.02...
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07.01.2025 15:38
+13
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07.01.2025 15:32
+12
Агрогітлер знову корчить з себе придуркуватого колгоспника.Якби хотіли,давно б підірвали йому 2 НПЗ і Калієвий завод.Хоч би не гавкав.
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07.01.2025 15:40
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07.01.2025 15:32 Ответить
Так і не зрозумів воно ще на чемодані сидить, чи йоршик вже вусами работает
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07.01.2025 16:38 Ответить
Наконец-то, ****, заговорил правду 😂
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07.01.2025 15:33 Ответить
А карта в тебе є?
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07.01.2025 15:33 Ответить
Та, хіба тіки одна.... 😂
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07.01.2025 16:03 Ответить
На карте покажи!
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07.01.2025 15:33 Ответить
на підара?
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07.01.2025 15:33 Ответить
як завжди наплів сім бочок арестантів...
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07.01.2025 15:36 Ответить
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07.01.2025 15:36 Ответить
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07.01.2025 15:37 Ответить
бульбашный кокаин
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07.01.2025 15:38 Ответить
А ти, падлюко, хіба ще не у війні? З 24.02...
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07.01.2025 15:38 Ответить
Агрогітлер знову корчить з себе придуркуватого колгоспника.Якби хотіли,давно б підірвали йому 2 НПЗ і Калієвий завод.Хоч би не гавкав.
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07.01.2025 15:40 Ответить
який з нього "Агрогітлер"? Він навіть на "Бульбодуче" не тягне!
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07.01.2025 16:04 Ответить
може і правду каже, але ми про це не дізнаємось.
якщо так, то від кого він отримаує такі команди ? з заходу чи через єрмака ?
можливо "вякає" сам не розуміючи що робить ?
не знаю на рахунок білорусі, але Україна другий фронт ще з півночі точно не витримає
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07.01.2025 15:43 Ответить
Не хвилюйся, всю зброю путлер звідти витягнув, денацифікував,так скажемо
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07.01.2025 17:41 Ответить
Мабуть,бацька розуміє,хто буратіно: нехай скаже,хто дав команду.
Бо тут,всім відомо,хто дає йому команди.
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07.01.2025 15:45 Ответить
Просто треба звільнити бульбарусь з кацапо- ординської окупації.
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07.01.2025 15:45 Ответить
до чого скотився бульбадранік.
так гарно починав. збудував совхоз імені себе. доїв лаптєй собі на радість.
а що ж тепер? залишиться колєнька без совхоза і без грошей.
здрисне в китай, де зіп'ється та подохне від укусу тифозного тушканчика.
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07.01.2025 15:46 Ответить
Ну, без грошей це вже ви загнули. Для Колєнькі Лука вже наскирдував і по Європах і по Дубаях та Вашингтонах. Колгосп, звісно прийдеться залишити.
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07.01.2025 15:57 Ответить
З 2022,ти баран колгоспний,по вуха у війні з Україною.
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07.01.2025 15:48 Ответить
"Нехай кажуть, що в нас тут диктатура, ще чогось. Слухайте, краще така диктатура, як у Білорусі, ніж така демократія, як в Україні"
Довбойоб.
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07.01.2025 15:48 Ответить
Та все набагато веселіше. Він вас без чиєїсь команди хоче втягнути. Як тобі таке, Алєксандр? Вєчєр пірістайот бить томним? Уууууу , маленький зелений чоловічок, злобний кловун...він такий.
Тьху.
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07.01.2025 15:49 Ответить
По темному провулку шел невловимий бульбофюрер.
А чому невловимий, його що спіймати не можуть
Ні, просто він і на .... нікому не потрібно.
Або у ху...ла щось треба випросити
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07.01.2025 15:52 Ответить
Назер ти кому всрався. Я проти зе, але за вякає тобі воздасться.
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07.01.2025 15:53 Ответить
Ну хто б казав про команди.
Чи чужа авіація на аеродромах і майданчики під ЯЗ до втягування у війну відношення не мають?
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07.01.2025 15:54 Ответить
За 6 годин до втягнення ,завдай ротом ротом привентивне втягування,і нічого не бійся
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07.01.2025 15:58 Ответить
Підар картопляний. Якщо вижевеш, то по рішенню Міжнародного суду, висітимеш поряд з ******, тільки той на берьозке, а ти на стрілі Бєлаза.
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07.01.2025 16:03 Ответить
Це ще уй@бок під ногами плутається. Хоч би мовчало. Так ні. ***** вєліт пи₴діти шо попало.
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07.01.2025 16:08 Ответить
А чого бульбофюрер так нєрвнічає? У нього ж тепер є друг *****, ЯЗ та ще й ''Кокошнік'' на пАдходьє...
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07.01.2025 16:09 Ответить
Шурик, ти коли будеш ядрьону бімбу кидати, то не промахнись, щоб часом по рашці не попасти.
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07.01.2025 16:09 Ответить
тебе, підара, у війну ***** втянуло ще 24.02.2022
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07.01.2025 16:21 Ответить
казковий дов..об, нема слів...
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07.01.2025 16:27 Ответить
І хтож народжує стіки ідіотів, скрізь.
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07.01.2025 16:30 Ответить
дружні стосунки? сер"йозно? тобто надати свою територію кацам для нападу на нас це "дружні стосунки"? я нічого не пропустив? довбана бульбо...войда!
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07.01.2025 16:39 Ответить
Двоє "слуг" було в куйла, в бульборусії -"лука"в Україні -"зелений клован"
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07.01.2025 16:52 Ответить
...лучше такая диктатура, как в Беларуси, чем такая демократия, как в Украине", - Источник: https://censor.net/ru/n3528953
- хто посперечається ?
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07.01.2025 17:15 Ответить
Треба було одразу ложитися під рашку та не вийоюпуватися. Так?
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08.01.2025 10:22 Ответить
Картофельная попка ху..ла пукнула в лужу .
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07.01.2025 17:24 Ответить
якщо Білорусь втягнуть у війну, то вона "може її не витримати як держава".
Так тиж кічився, що Бєларусь- ядерна держава, і що покажеш "кузькіну мать", чому ж тоді скиглиш під...рок?
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07.01.2025 18:04 Ответить
В орєшніку буде орєшніком відбиватись, якого нема і не буде.
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07.01.2025 18:34 Ответить
ооо, батінька, "вякаєш" - це ти. Бо затряслося під тобою кріселко, і якось у Гаазі сидіти перспективка замаячила.. У кращому випадку - у паращці разом з асадом та януковичем на дачі)))
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07.01.2025 18:41 Ответить
Якби поляки не сцяли, таргана вже б давно можна було повалити. Там би будо достаньо однієї бригади.
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07.01.2025 18:54 Ответить
СТАРЫЙ ЛОХ ПРИЗНАЛ СВОЮ ДИКТАТУРУ !)
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07.01.2025 19:51 Ответить
Сцить агропюрер!
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07.01.2025 19:56 Ответить
Бойся! И Беларусь освободим!
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07.01.2025 20:25 Ответить
 
 