Зеленскому "дают команду" втянуть Беларусь в войну, которую мы можем не выдержать, - Лукашенко
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому якобы "дали команду" втянуть Беларусь в войну.
Об этом он сказал перед рождественской службой в храме, цитирует "Белта", передает Цензор.НЕТ.
По словам Лукашенко, если Беларусь втянут в войну, то она "может ее не выдержать как государство".
"Пусть говорят, что у нас тут диктатура, еще чего-то. Слушайте, лучше такая диктатура, как в Беларуси, чем такая демократия, как в Украине", - заявил он.
По его словам, Зеленскому якобы дают команды, чтобы втянуть Минск в войну.
Почему Володя Зеленский ведет себя так? Мы же нормально с ним были, в хороших отношениях. И моя маленькая семья также. Чего он вякает, чего ему не хватает? Ему дают команду. Надо всячески делать все, чтобы втянуть страну в войну", - считает белорусский диктатор.
Он также вспомнил слова президента Украины в новогоднем обращении: "Живе Беларусь!".
"Ну, живет. Конечно, живет. Он, правда, сказал, что скоро во всей Беларуси эти лозунги будут произносить все. Он как бы намекал, что скоро у нас будет, как в Украине. Я так подумал, услышав его. И думаю: "Не дай Бог", - сказал Лукашенко.
Самопровозглашенный президент Беларуси добавил, что будет делать в этом году все, чтобы в стране сохранился мир, а главным вызовом для государства он считает экономическое положение.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в первые дни войны белорусский диктатор Александр Лукашенко извинялся за атаки с территории его страны.
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якщо так, то від кого він отримаує такі команди ? з заходу чи через єрмака ?
можливо "вякає" сам не розуміючи що робить ?
не знаю на рахунок білорусі, але Україна другий фронт ще з півночі точно не витримає
Бо тут,всім відомо,хто дає йому команди.
так гарно починав. збудував совхоз імені себе. доїв лаптєй собі на радість.
а що ж тепер? залишиться колєнька без совхоза і без грошей.
здрисне в китай, де зіп'ється та подохне від укусу тифозного тушканчика.
Довбойоб.
Тьху.
А чому невловимий, його що спіймати не можуть
Ні, просто він і на .... нікому не потрібно.
Або у ху...ла щось треба випросити
Чи чужа авіація на аеродромах і майданчики під ЯЗ до втягування у війну відношення не мають?
- хто посперечається ?
Так тиж кічився, що Бєларусь- ядерна держава, і що покажеш "кузькіну мать", чому ж тоді скиглиш під...рок?