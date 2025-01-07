РФ вынуждена перебрасывать подразделения с других направлений фронта для усиления на Курщине, - представитель НГУ Музычук

Российские войска вынуждены перебрасывать свои подразделения с других участков фронта для усиления группировки в Курской области РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщил представитель Национальной гвардии Руслан Музычук.

То, что мы сейчас видим, имеет эффект не только на севере Харьковщины, на активности противника вдоль границы с Сумской областью, но и на других направлениях фронта. Потому что противник вынужден вытаскивать свои подразделения и с южных направлений, и с других направлений, чтобы усиливать группировку именно на Курщине", - рассказал он.

По словам Музычука, операция Вооруженных сил Украины на Курщине и других подразделений направлена на создание неблагоприятных условий для развернутой на этом направлении группировки врага и нарушение его логистики.

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"Сейчас мы видим, даже в эти сутки, что активность наших Вооруженных сил направлена на то, чтобы удерживать этот участок, эту инициативу. Что касается активности врага, в частности сейчас на севере Харьковщины, или активности его диверсионно-разведывательных групп, то в целом эта тенденция уменьшилась на тех участках границы, где выполняют задачи и наши подразделения совместно с Государственной пограничной службой", - рассказал представитель Нацгвардии.

Музычук отметил, что угроза вражеских диверсионно-разведывательных групп не исчезла, но украинские войска отслеживают ситуацию относительно их активности. Кроме того, добавил спикер НГУ, россияне часто прибегают к информационно-психологическим операциям.

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