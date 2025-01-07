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Новости Война
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РФ вынуждена перебрасывать подразделения с других направлений фронта для усиления на Курщине, - представитель НГУ Музычук

Ворог підсилює угруповання у Курській області

Российские войска вынуждены перебрасывать свои подразделения с других участков фронта для усиления группировки в Курской области РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщил представитель Национальной гвардии Руслан Музычук.

То, что мы сейчас видим, имеет эффект не только на севере Харьковщины, на активности противника вдоль границы с Сумской областью, но и на других направлениях фронта. Потому что противник вынужден вытаскивать свои подразделения и с южных направлений, и с других направлений, чтобы усиливать группировку именно на Курщине", - рассказал он.

По словам Музычука, операция Вооруженных сил Украины на Курщине и других подразделений направлена на создание неблагоприятных условий для развернутой на этом направлении группировки врага и нарушение его логистики.

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"Сейчас мы видим, даже в эти сутки, что активность наших Вооруженных сил направлена на то, чтобы удерживать этот участок, эту инициативу. Что касается активности врага, в частности сейчас на севере Харьковщины, или активности его диверсионно-разведывательных групп, то в целом эта тенденция уменьшилась на тех участках границы, где выполняют задачи и наши подразделения совместно с Государственной пограничной службой", - рассказал представитель Нацгвардии.

Музычук отметил, что угроза вражеских диверсионно-разведывательных групп не исчезла, но украинские войска отслеживают ситуацию относительно их активности. Кроме того, добавил спикер НГУ, россияне часто прибегают к информационно-психологическим операциям.

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Автор: 

армия РФ (19350) война (1380) Национальная гвардия (2130) Курск (1116) война в Украине (4082)


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Топ комментарии
+6
Так ЗСУ теж перекинули ці підрозділи не з Місяця. 1:1.
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07.01.2025 15:49
+3
і при цьому, кацапи продовжують відривати село за селом?
як так?
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07.01.2025 15:54
+3
Верховному нудно воювати з кацапами. Вирішив лізти на Курськ, щоб з корейцями повоювати.
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07.01.2025 15:59
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Добре
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07.01.2025 15:47 Ответить
А мы?
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07.01.2025 15:48 Ответить
Так ЗСУ теж перекинули ці підрозділи не з Місяця. 1:1.
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07.01.2025 15:49 Ответить
тим більше, одні з найбоєздатніших бригад, 95-ту наприклад.
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07.01.2025 15:51 Ответить
не зрозумів в нас нг замість ЗСУ
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07.01.2025 15:54 Ответить
У нас дєрьмак замість всього. Це жопа...повна.
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07.01.2025 16:06 Ответить
і при цьому, кацапи продовжують відривати село за селом?
як так?
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07.01.2025 15:54 Ответить
"Ух перемоги на Курщині, аж гордість бере!"
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07.01.2025 15:54 Ответить
А дійсно, побєда гдє? Невже друга армія світу вже п'ять місяців не може вигнати зі своєї рідної землі якихось укробандитів?
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07.01.2025 15:57 Ответить
Верховному нудно воювати з кацапами. Вирішив лізти на Курськ, щоб з корейцями повоювати.
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07.01.2025 15:59 Ответить
Що було спочатку, похід на Суджу або війська КНДР на території росії?
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07.01.2025 16:01 Ответить
Спочатку було давно. Пора робити висновки з того що є зараз.
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07.01.2025 16:02 Ответить
Пора припинити робити маніпулятивні заяви.
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07.01.2025 16:05 Ответить
Я про це:
Нагадаємо, зранку 5 січня російські воєнкори почали стверджувати, що ЗСУ пішли в наступ на Курщині. Єрмак заявив про хороші новини звідти. Джерело: https://censor.net/ua/n3528959
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07.01.2025 16:10 Ответить
Вірно тільки частково. Може, не слід було йти зараз у ще один наступ, але поки ЗСУ на курвщині, з корейцями воювати доведеться.
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07.01.2025 16:18 Ответить
"поки ЗСУ на курвщині, з корейцями воювати доведеться"
Висновок?
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07.01.2025 16:26 Ответить
Продовжувати обороняти підконтрольні позиції.
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07.01.2025 16:27 Ответить
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07.01.2025 16:30 Ответить
Я так розумію, правільний отвєт був "терміново покинути територію рф".
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07.01.2025 16:32 Ответить
Ну то я вам нагадаю, що в "конституцію рф" ще у 2022 році вписані Херсонська і Запорізька області у повному складі. Також вписаний і увесь Донбас.
Тобто використання військ КНДР на Півдні та Сході не протирічить "законодавству" рф.
На цій підставі треба негайно виходити з вищезазначених областей?
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07.01.2025 17:06 Ответить
Там закон один - слово пончика. Дасть ***** ще трохи грошей - скаже своїм йти і в Україну.
На використання ракет ніяких обмежень він не накладав, на відміну від Заходу щодо своїх ракет.
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07.01.2025 17:32 Ответить
Оно конечно
Вот только цыплят по осени считают
Кацапы своего медленно
Но добиваются
А мы столько территорий СВОИХ сдали - просто жах
Неравноценный обмен - на мой взгляд
Ведь это не просто территории
Получается - наша армия бросила своих же людей
Без защиты
Я читала - как немецкие солдаты воевали с советскими в 1945
Они знали - в какой ужас превратят немецкие деревни и города
Так называемые освободители
Знали - что изнасилуют всех подряд
И они стояли намертво
Пока последний гражданский не покидал деревню или город
А мы бросили людей !!!!!!!!!
Вам легко писать - потому что вы не в этой страшной ситуации
Государство должно прежде всего
ЗАЩИЩАТЬ СВОИХ ГРАЖДАН.
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07.01.2025 16:05 Ответить
Государство должно прежде всего
ЗАЩИЩАТЬ СВОИХ ГРАЖДАН.
Ці слова слід повторити ЗС рф.
Бо з захистом Суджі вони пораються відверто погано.
Аж так погано, що пончика на допомогу покликали.
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07.01.2025 16:07 Ответить
Вы за эту срань сильно - то не переживайте
Мне их Суджа пофиг
А вот ПОКРОВСК - мне не пофиг
А вас ,видимо СУДЖА греет больше Покровска
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07.01.2025 16:09 Ответить
Покровськ вони візьмуть, з Суджею чи без. Ресурсів і туди, і туди вистачить.
Якщо вийти зараз, то що під Суджею, на Покровськ піде. Або у Сумську область. Умиротворено на кордоні стояти повним складом не будуть.
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07.01.2025 16:16 Ответить
Ну во-первых, открой дипстейт, выбери календарь "на сегодня" и на "сентябрь 2024" - увидишь динамику.

Во-вторых, рашке этот гамбит выгоден - потому что мы там стачиваем свои элитные 95-е бригады и западное вооружение, а они бесплатных корейцев.

Если они надломят так, что оттуда придется экстренно убегать - потом эти остатки всплывут под Покровском. А так, медленно но уверенно, наши силы перемалывают.

В том случае если бы переговоры планировались на завтра - неделю, эта операция была бы блестящей, тем более сам саурон сказал что надо учитывать реалии на земле. Минус донецкая, плюс курская обл - норм реалии. Ну там еще можно немного пощипать на ресурсы.

Но зайти на территорию врага, чтобы оставлять там свои лучшие войска (пусть потери хоть 1 к 100 будут) - это даже не глупость, это прямой саботаж и подрыв военной мощи Украины.
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07.01.2025 16:27 Ответить
Територія ворога надає ворожим військам якісь особливі бонуси?
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07.01.2025 16:29 Ответить
Безусловно.

Знакомая местность, инфраструктурная близость, отсутствие "партизан", прикрытие ПВО, дружелюбное население, моральный дух, слабость войск противника (т.е. наших), обширная территория необстреливаемая нашими ракетами, и тд итп.
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07.01.2025 17:33 Ответить
З місцевістю за п'ять місяців ознайомились, вклинення дуже маленьке, на машині за годину проїхати легко можна від кордону до фронту, ППО не проблема підтягнути хоч під Покровськ, населенню *****, військам теж (не демонстрували див хоробрості, особливо у перші дні), тому про суджанських партизан ніхто нічого не чув, ну а відкритої місцевості за порєбріком і так хоч греблю гати.
Отже, ніяких там особливих бонусів немає. Які були від початку - вже все, розтанули, як і наші на Донбасі.
Тепер є лише територія, більше чи менше придатна для оборони або наступу.
Курвська дуже добре придатна до оборони, бо русня лишила свої лінії, а будують вони всім на заздрість, досі ЗСУ з тих бункерів не можуть вибити.
От і доводиться общєствєнноє мнєніє підключати.
Тєлєпортація матрьошок ЗСУ мєтодом убєждєнія.
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07.01.2025 17:40 Ответить
З мiсцевiстю ви навiть за рiк не ознайомитесь, тому що мiсцевicть це не населеннi пункти, а загалом географiя та ii нюанси, навiть знання мiсцевих бродiв та болiт.

Яке б не було вклинення, з нашоi сторони пiд'iзди прострiлюються як РСЗВ так i Iскандерами, подiя на тому тижнi це довела. Ну не пiдтяните ви туди канiстри з солярою, багато хавчика, важку арту, бо розвiддрони там 24\7, i збивати iх нiкому. З тоi сторони все добре, якщо навiть корейцiв туди завезли безпалевно.

ППО пiдтягнути ще яка проблема, тому що одразу його координати будуть зданi ворогу. I знову кажу, ППО пiд Суджей це на ППО пiд Покровськом. Окрiм ППО туди треба тягнути ракети, обслуговування, радари i тд. Це вам не дрончик за 1000 баксiв.

Якщо б ви хоча б для знання ворога заходили в iх паблiки, то знали б що в них майже в реальному часi викладають рух наших вiйськ, пiсля чого буквально через 10 хв. знiмають прильоти по ним.

Територiя дае змогу маневрувати, пiдтягувати резерви, та виводити вiйська на ротацiю з меншим ризиком бути ураженим.

Я честно говоря не совсем понимаю уже вашу логику. Ну окей, окопались в обороне там. Ну сидим. И дальше что? Кроме того что украинские территории после этой операции стали захватываться с завидной регулярностью (вы сами это увидите если откроете дипстейт)?
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07.01.2025 18:09 Ответить
А далі тільки те, що бомби і снаряди руйнують кацапські дєрєвні, замість наших сіл.
І якщо відступати доводиться під тиском русні, завдаючи їй втрат, то ця залишена територія нам не так болить, бо вона все ж за законами не наша, і повертати доведеться все одно, тільки за інших умов. Яких - ми не знаємо.
В іншому - різниці ніякої. Що там, що тут - війна буде. Поки русня лізтиме уперед.
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07.01.2025 18:14 Ответить
То есть вам неважна судьба Украины, вам главное кольнуть побольнее Рашку. Понятно.

Судьба Украины следующая: пока украинские войска штурмуют Пятерочку в Судже, русские войска продвигаются на запад. До ведения боевых действий в днепропетровской области осталось 7 км.

Более того, после взятия под контроль окрестностей Покровска, Украина лишается коксохимической промышленности, а это и сталь, и экономика.

Но вы же этого не понимаете, что пока мы колем булавкой пальчик, нам пробивают легкое.

Вы конечно извините за грубость, но вы бы проиграли любую войну =)
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07.01.2025 18:26 Ответить
Ви даєте гарантію, що вийди ЗСУ з курвської, всі, хто їм зараз там протистоїть, не поїдуть одразу під той самий Покровськ?
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07.01.2025 18:29 Ответить
вынудило этим орков провести доп. мероприятия по увеличению численности своих войск включая покупку корейцев
Гарантуєте, що ці додаткові російські війська не підуть під Покровськ, куди будуть перекинуті оті самі виведені з курвщини ЗСУ?
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08.01.2025 08:43 Ответить
У мене у чувака роботи син безвісти пропав на курщині. Вийшов хліба купить, його іц мобілізували...
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07.01.2025 15:56 Ответить
Не хай перекидає тільки одразу на мацкву!
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07.01.2025 15:59 Ответить
Ну все.Атакм на Покровськ припинилися....Чи ні?...Ох і покидьки. Жополизи. Невже у дєрьмака така безмежна влада? Пи₴дець.
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07.01.2025 16:05 Ответить
**************. І як успіхи через 2 дні після "контрнаступу"?
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07.01.2025 16:08 Ответить
рашисти перекидають свої підрозділи для захисту території3,14дерації, українські зрадники забирають добре озброєні українські війска з України,щоб дати можливість рашисту окупувати більше української території і не використовувати їх для захисту України
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07.01.2025 17:03 Ответить
Ворожі війська захопили Лозову, Іванівку та Шевченко, - DeepState. КАРТА Джерело: https://censor.net/ua/n3528855
Це ті яких перекинули на суджанщину?
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07.01.2025 17:09 Ответить
Ішак видає бажане за дійсне, щоб медійно підтримувати свою авантюру.
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07.01.2025 17:23 Ответить
ЧТОБ ВЫ ПОНЯЛИ !!! ЕСЛИ БЫ СЪЕЛИ РЕБЕНКА ПУТИНА ПРИ НЁМ ОН БЫ ДАЖЕ УЛЫБАЛСЯ !!! ОН МАНЬЯК КОТОРЫЙ УБИЛ НЕ СОТНИ А МИЛЛИОНЫ !!!
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07.01.2025 19:58 Ответить
В КРАЙНЕМ СЛУЧАЕ !!! НЕОБХОДИМО ЗАКРЫТЬ ВСЕ ГРАНИЦЫ С РОССИЕЙ И ПРИМЕНИТЬ БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКОЕ ОРУЖИЕ !!! КТО НЕ ХОЧЕТ ЗАКРЫТЬ ГРАНИЦЫ ИХ ДЕЛО !)
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07.01.2025 20:00 Ответить
 
 