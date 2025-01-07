РФ вынуждена перебрасывать подразделения с других направлений фронта для усиления на Курщине, - представитель НГУ Музычук
Российские войска вынуждены перебрасывать свои подразделения с других участков фронта для усиления группировки в Курской области РФ.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщил представитель Национальной гвардии Руслан Музычук.
То, что мы сейчас видим, имеет эффект не только на севере Харьковщины, на активности противника вдоль границы с Сумской областью, но и на других направлениях фронта. Потому что противник вынужден вытаскивать свои подразделения и с южных направлений, и с других направлений, чтобы усиливать группировку именно на Курщине", - рассказал он.
По словам Музычука, операция Вооруженных сил Украины на Курщине и других подразделений направлена на создание неблагоприятных условий для развернутой на этом направлении группировки врага и нарушение его логистики.
"Сейчас мы видим, даже в эти сутки, что активность наших Вооруженных сил направлена на то, чтобы удерживать этот участок, эту инициативу. Что касается активности врага, в частности сейчас на севере Харьковщины, или активности его диверсионно-разведывательных групп, то в целом эта тенденция уменьшилась на тех участках границы, где выполняют задачи и наши подразделения совместно с Государственной пограничной службой", - рассказал представитель Нацгвардии.
Музычук отметил, что угроза вражеских диверсионно-разведывательных групп не исчезла, но украинские войска отслеживают ситуацию относительно их активности. Кроме того, добавил спикер НГУ, россияне часто прибегают к информационно-психологическим операциям.
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як так?
Нагадаємо, зранку 5 січня російські воєнкори почали стверджувати, що ЗСУ пішли в наступ на Курщині. Єрмак заявив про хороші новини звідти. Джерело: https://censor.net/ua/n3528959
Висновок?
Тобто використання військ КНДР на Півдні та Сході не протирічить "законодавству" рф.
На цій підставі треба негайно виходити з вищезазначених областей?
На використання ракет ніяких обмежень він не накладав, на відміну від Заходу щодо своїх ракет.
Вот только цыплят по осени считают
Кацапы своего медленно
Но добиваются
А мы столько территорий СВОИХ сдали - просто жах
Неравноценный обмен - на мой взгляд
Ведь это не просто территории
Получается - наша армия бросила своих же людей
Без защиты
Я читала - как немецкие солдаты воевали с советскими в 1945
Они знали - в какой ужас превратят немецкие деревни и города
Так называемые освободители
Знали - что изнасилуют всех подряд
И они стояли намертво
Пока последний гражданский не покидал деревню или город
А мы бросили людей !!!!!!!!!
Вам легко писать - потому что вы не в этой страшной ситуации
Государство должно прежде всего
ЗАЩИЩАТЬ СВОИХ ГРАЖДАН.
ЗАЩИЩАТЬ СВОИХ ГРАЖДАН.
Ці слова слід повторити ЗС рф.
Бо з захистом Суджі вони пораються відверто погано.
Аж так погано, що пончика на допомогу покликали.
Мне их Суджа пофиг
А вот ПОКРОВСК - мне не пофиг
А вас ,видимо СУДЖА греет больше Покровска
Якщо вийти зараз, то що під Суджею, на Покровськ піде. Або у Сумську область. Умиротворено на кордоні стояти повним складом не будуть.
Во-вторых, рашке этот гамбит выгоден - потому что мы там стачиваем свои элитные 95-е бригады и западное вооружение, а они бесплатных корейцев.
Если они надломят так, что оттуда придется экстренно убегать - потом эти остатки всплывут под Покровском. А так, медленно но уверенно, наши силы перемалывают.
В том случае если бы переговоры планировались на завтра - неделю, эта операция была бы блестящей, тем более сам саурон сказал что надо учитывать реалии на земле. Минус донецкая, плюс курская обл - норм реалии. Ну там еще можно немного пощипать на ресурсы.
Но зайти на территорию врага, чтобы оставлять там свои лучшие войска (пусть потери хоть 1 к 100 будут) - это даже не глупость, это прямой саботаж и подрыв военной мощи Украины.
Знакомая местность, инфраструктурная близость, отсутствие "партизан", прикрытие ПВО, дружелюбное население, моральный дух, слабость войск противника (т.е. наших), обширная территория необстреливаемая нашими ракетами, и тд итп.
Отже, ніяких там особливих бонусів немає. Які були від початку - вже все, розтанули, як і наші на Донбасі.
Тепер є лише територія, більше чи менше придатна для оборони або наступу.
Курвська дуже добре придатна до оборони, бо русня лишила свої лінії, а будують вони всім на заздрість, досі ЗСУ з тих бункерів не можуть вибити.
От і доводиться общєствєнноє мнєніє підключати.
Тєлєпортація
матрьошокЗСУ мєтодом убєждєнія.
Яке б не було вклинення, з нашоi сторони пiд'iзди прострiлюються як РСЗВ так i Iскандерами, подiя на тому тижнi це довела. Ну не пiдтяните ви туди канiстри з солярою, багато хавчика, важку арту, бо розвiддрони там 24\7, i збивати iх нiкому. З тоi сторони все добре, якщо навiть корейцiв туди завезли безпалевно.
ППО пiдтягнути ще яка проблема, тому що одразу його координати будуть зданi ворогу. I знову кажу, ППО пiд Суджей це на ППО пiд Покровськом. Окрiм ППО туди треба тягнути ракети, обслуговування, радари i тд. Це вам не дрончик за 1000 баксiв.
Якщо б ви хоча б для знання ворога заходили в iх паблiки, то знали б що в них майже в реальному часi викладають рух наших вiйськ, пiсля чого буквально через 10 хв. знiмають прильоти по ним.
Територiя дае змогу маневрувати, пiдтягувати резерви, та виводити вiйська на ротацiю з меншим ризиком бути ураженим.
Я честно говоря не совсем понимаю уже вашу логику. Ну окей, окопались в обороне там. Ну сидим. И дальше что? Кроме того что украинские территории после этой операции стали захватываться с завидной регулярностью (вы сами это увидите если откроете дипстейт)?
І якщо відступати доводиться під тиском русні, завдаючи їй втрат, то ця залишена територія нам не так болить, бо вона все ж за законами не наша, і повертати доведеться все одно, тільки за інших умов. Яких - ми не знаємо.
В іншому - різниці ніякої. Що там, що тут - війна буде. Поки русня лізтиме уперед.
Судьба Украины следующая: пока украинские войска штурмуют Пятерочку в Судже, русские войска продвигаются на запад. До ведения боевых действий в днепропетровской области осталось 7 км.
Более того, после взятия под контроль окрестностей Покровска, Украина лишается коксохимической промышленности, а это и сталь, и экономика.
Но вы же этого не понимаете, что пока мы колем булавкой пальчик, нам пробивают легкое.
Вы конечно извините за грубость, но вы бы проиграли любую войну =)
Гарантуєте, що ці додаткові російські війська не підуть під Покровськ, куди будуть перекинуті оті самі виведені з курвщини ЗСУ?
Це ті яких перекинули на суджанщину?