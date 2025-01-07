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ССО уничтожили группу КНДРовцев на Курщине. ФОТОрепортаж

Операторы 8-го полка Сил специальных операций ВС Украины уничтожили 13 военнослужащих Северной Кореи на Курщине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ССО.

Как отмечается, во время выполнения специальных действий воины ССО "задвохсотили" пять бойцов КНДР в стрелковом бою и еще восьмерых с помощью дронов.

Также читайте: Силы обороны ликвидировали уже 3800 военных КНДР, - Зеленский

знищені КНДРівці на Курщині
знищені КНДРівці на Курщині
знищені КНДРівці на Курщині
знищені КНДРівці на Курщині
знищені КНДРівці на Курщині
знищені КНДРівці на Курщині
знищені КНДРівці на Курщині
знищені КНДРівці на Курщині
знищені КНДРівці на Курщині
знищені КНДРівці на Курщині

"После боя операторы ССО провели осмотр тел военных КНДР и их личных документов. У одного из них был автомат с калиматорным прицелом, китайско-российская радиостанция "Азарт" и детектор дронов, а также удостоверение, которое отличается от обычного военного билета. Найденные вещи могут свидетельствовать о его принадлежности к офицерскому составу.

Среди прочего северокорейский военный имел при себе письмо обращения к партии", - отмечают в ССО.

Как сообщалось, ранее ССО показали блокнот ликвидированного на Курщине КНДРовца. "Я покинул мою родину и нахожусь на территории РФ", - писал тот. Впоследствии ССО показали очередной фрагмент записной книжки уничтоженного на Курщине КНДРовца. "Я предал родную партию, но мне дали путь к возрождению", - говорилось в записной книжке.

Автор: 

КНДР (1210) боевые действия (4114) ССО (527) Курск (1116)


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Топ комментарии
+25
Як говорять пішитє пісмя партіі. ССО молодці нехай песикі поласують ****** комуністицькими
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07.01.2025 09:46
+18
"Если погибну в бою - считайте меня коммунистом...".
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07.01.2025 10:15
+17
Цікаво, навіщо вони так об'їлись малинового варення, що їх аж знудило? Хоча, це ж голодні КНДРівці
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07.01.2025 09:49
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класні фотки!!! 😁
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07.01.2025 16:32 Ответить
корейським собакоїдам -собача смерть
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07.01.2025 17:14 Ответить
чучмук як меркурій - бог торгівлі ))) нічо так, мабуть в бєлих-бєлих тапочках з крильцями, ніколи не втрачаючих свого кольору до кобзона скаженою кулею подався ))
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07.01.2025 17:55 Ответить
Біндеравца, пасіму прісьля на наса світяя зімля дамбася???
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07.01.2025 18:25 Ответить
Шкода, що доводиться витрачати свої сили на корейців. Їхнє життя нічого не варте. Пріоритет - москалі
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07.01.2025 19:55 Ответить
Хароший каєндєєрівець- мертвий каєндєєрівець. Майже цитата...
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07.01.2025 20:46 Ответить
.й ц1 бувать непоган1)
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07.01.2025 21:25 Ответить
Как просто и даже буднично военные ВСУ уничтожают этих якобы "несокрушимых пламенных супербойцов", фанатиков, воспитанных на великих идеях Чучхе...

А в итоге, обычные украинцы из провинциальных городов и сёл, запросто валят кучами этих корейских супербойцов, как типовых унылых кацапских орков-мобиков из какой-нибудь зачуханной Сызрани...
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07.01.2025 22:14 Ответить
На фото только русьге
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07.01.2025 22:31 Ответить
Ніколи б не повірив якби мені 20 років тому хтось сказав, що Україна сама буде воювати з 'вісю зла' а США будуть відсиджуватися як лузери на лаві запасних.
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07.01.2025 23:14 Ответить
не просто боягузливо відсиджуватися,а ще й вести закулісні шашні з кацапами та китайцями і торгувати українською кров"ю. хоча,ЩО таке амери мені стало зрозуміло,ще в 92-95 р.р. коли вони давили на ротдурків Кучму і Кравчука (а може й бабла їм сунули) щоб Україна віддала ЯЗ Рашці,безплатно!
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08.01.2025 00:13 Ответить
Що корейці забули в Україні і що вони тут знайшли?
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07.01.2025 23:31 Ответить
Молодцы ребята
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08.01.2025 08:20 Ответить
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