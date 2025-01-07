ССО уничтожили группу КНДРовцев на Курщине. ФОТОрепортаж

Операторы 8-го полка Сил специальных операций ВС Украины уничтожили 13 военнослужащих Северной Кореи на Курщине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ССО.

Как отмечается, во время выполнения специальных действий воины ССО "задвохсотили" пять бойцов КНДР в стрелковом бою и еще восьмерых с помощью дронов.

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"После боя операторы ССО провели осмотр тел военных КНДР и их личных документов. У одного из них был автомат с калиматорным прицелом, китайско-российская радиостанция "Азарт" и детектор дронов, а также удостоверение, которое отличается от обычного военного билета. Найденные вещи могут свидетельствовать о его принадлежности к офицерскому составу.



Среди прочего северокорейский военный имел при себе письмо обращения к партии", - отмечают в ССО.

Как сообщалось, ранее ССО показали блокнот ликвидированного на Курщине КНДРовца. "Я покинул мою родину и нахожусь на территории РФ", - писал тот. Впоследствии ССО показали очередной фрагмент записной книжки уничтоженного на Курщине КНДРовца. "Я предал родную партию, но мне дали путь к возрождению", - говорилось в записной книжке.