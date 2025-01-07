Из 1,2 тыс. имеющихся в России боевых самолетов 550 приближаются "к концу жизненного цикла", - Defence24

Сейчас в России есть около 1 200 боевых самолетов различных типов, в том числе стратегической авиации. Однако около 550 из самолетов приближаются "к концу жизненного цикла".

Об этом пишет польское издание Defence24, информирует Цензор.НЕТ.

В США боевые самолеты строились с расчетом 6-8 тыс. часов в воздухе (сейчас этот срок планируют увеличить до 12 тыс. часов и более), в то же время советские и российские самолеты рассчитаны лишь на 4-5 тыс. часов полета. Речь идет о МиГ-29 или Су-27.

Однако лишь около 340-360 боевых самолетов можно считать относительно современными и новыми, то есть изготовленными после 2010 года. Это, например, Су-30, Су-34, Су-35, Су-57.

Так, только из-за эксплуатационного износа в 2024 году россиянам придется снять с вооружения около 60 боевых самолетов. Это не учитывая сбитые и уничтоженные самолеты.

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В 2022 году российская оборонка поставила 27 новых боевых самолетов на вооружение, в 2023 году - 24, а в 2024 году - 23.

Так, пишет издание, РФ не смогла увеличить мощности по производству самолетов. Их количество снижается. Это может быть связано с тем, что производство самолетов значительно сложнее, чем изготовление танков или боевых машин пехоты, и требует большого количества современных компонентов.

Многие детали являются дефицитными или импортируются нелегально по высоким ценам.

Также эксперты указывают на низкий уровень технической культуры в России, поскольку суда обслуживают неподобающе, иногда держат под открытым небом, а не в ангарах с кондиционерами.

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