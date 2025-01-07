Из 1,2 тыс. имеющихся в России боевых самолетов 550 приближаются "к концу жизненного цикла", - Defence24
Сейчас в России есть около 1 200 боевых самолетов различных типов, в том числе стратегической авиации. Однако около 550 из самолетов приближаются "к концу жизненного цикла".
Об этом пишет польское издание Defence24, информирует Цензор.НЕТ.
В США боевые самолеты строились с расчетом 6-8 тыс. часов в воздухе (сейчас этот срок планируют увеличить до 12 тыс. часов и более), в то же время советские и российские самолеты рассчитаны лишь на 4-5 тыс. часов полета. Речь идет о МиГ-29 или Су-27.
Однако лишь около 340-360 боевых самолетов можно считать относительно современными и новыми, то есть изготовленными после 2010 года. Это, например, Су-30, Су-34, Су-35, Су-57.
Так, только из-за эксплуатационного износа в 2024 году россиянам придется снять с вооружения около 60 боевых самолетов. Это не учитывая сбитые и уничтоженные самолеты.
В 2022 году российская оборонка поставила 27 новых боевых самолетов на вооружение, в 2023 году - 24, а в 2024 году - 23.
Так, пишет издание, РФ не смогла увеличить мощности по производству самолетов. Их количество снижается. Это может быть связано с тем, что производство самолетов значительно сложнее, чем изготовление танков или боевых машин пехоты, и требует большого количества современных компонентов.
Многие детали являются дефицитными или импортируются нелегально по высоким ценам.
Также эксперты указывают на низкий уровень технической культуры в России, поскольку суда обслуживают неподобающе, иногда держат под открытым небом, а не в ангарах с кондиционерами.
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все інше пустопорожні балачки.
вірте далі у рожеві мрії що ось ось на параші станеться армагедон.
п.с. кацапи отримують оригінальні запчастини, через африку чи азію, але фактор рукожопості..
2 січня Boeing 737 авіакомпанії NordStar слідував маршрутом Волгоград - Єкатеринбург. На висоті 11 300 м у літака відмовив лівий двигун. Екіпаж повернувся до аеропорту Гумрак у Волгограді. На борту лайнера було 164 пасажири.
4 січня у Airbus A321neo авіакомпанії «Уральські авіалінії», що летів з єгипетського Шарм-ель-Шейха до Єкатеринбурга, відмовив лівий двигун на висоті 4500 м. Борт повернувся до аеропорту вильоту. Літак "Уральських авіаліній" після відмови двигуна усунули від польотів.
Сьогодняшній випадок з Boeing 737 авіакомпанії Utair, що летів із Санкт-Петербурга до Самарканду (Узбекистан), який здійснив вимушену посадку в московському аеропорту Внуково, рахувати не будемо, бо там же не двигун відмовив, а всього спрацювала аварійна індікація стабілізатора.
на тлі санкцій за 11 місяців 2024 року із літаками російських авіакомпаній сталося вже 208 інцидентів. Це майже на 30% більше, ніж за весь 2023 рік і рекорд, як мінімум, за останні шість років. у 2024-му році мінімум 90 разів літаки, що злетіли, поверталися в аеропорт або здійснювали вимушену посадку через виявлені в повітрі поломки.
А так всьо харашо, прєкрасная маркіза... флайтрадар вам допомагає.
летючі мерці?
І це не мало.Більше в США і китайців.