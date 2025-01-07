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Новости Война
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Из 1,2 тыс. имеющихся в России боевых самолетов 550 приближаются "к концу жизненного цикла", - Defence24

Проблеми російської авіації. Скільки літаків спишуть

Сейчас в России есть около 1 200 боевых самолетов различных типов, в том числе стратегической авиации. Однако около 550 из самолетов приближаются "к концу жизненного цикла".

Об этом пишет польское издание Defence24, информирует Цензор.НЕТ.

В США боевые самолеты строились с расчетом 6-8 тыс. часов в воздухе (сейчас этот срок планируют увеличить до 12 тыс. часов и более), в то же время советские и российские самолеты рассчитаны лишь на 4-5 тыс. часов полета. Речь идет о МиГ-29 или Су-27.

Однако лишь около 340-360 боевых самолетов можно считать относительно современными и новыми, то есть изготовленными после 2010 года. Это, например, Су-30, Су-34, Су-35, Су-57.

Так, только из-за эксплуатационного износа в 2024 году россиянам придется снять с вооружения около 60 боевых самолетов. Это не учитывая сбитые и уничтоженные самолеты.

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В 2022 году российская оборонка поставила 27 новых боевых самолетов на вооружение, в 2023 году - 24, а в 2024 году - 23.

Так, пишет издание, РФ не смогла увеличить мощности по производству самолетов. Их количество снижается. Это может быть связано с тем, что производство самолетов значительно сложнее, чем изготовление танков или боевых машин пехоты, и требует большого количества современных компонентов.

Многие детали являются дефицитными или импортируются нелегально по высоким ценам.

Также эксперты указывают на низкий уровень технической культуры в России, поскольку суда обслуживают неподобающе, иногда держат под открытым небом, а не в ангарах с кондиционерами.

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Автор: 

авиация (2832) война (1380) россия (95652)


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Топ комментарии
+8
які наївні ці дефенс24. будуть літати доки не попадають.
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07.01.2025 17:24
+4
Тю - подовжать строк експлуатації до 20 тисяч годин, і будуть як новенькі!
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07.01.2025 17:27
+4
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07.01.2025 17:56
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З технічною культурою у кацапів завжди були проблеми. Тільки в Росії болти молотком забивають...
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07.01.2025 17:22 Ответить
раніше бойових почнуть падати цивільні через відмову двигунів, бо скоро не один двигун борту буде відмовляти,а зразу обидва.
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07.01.2025 17:41 Ответить
більше в казки вірте, кацапи налагодили поставки запчастин через 3 країни і спокійно собі літають на вкрадених лізингових боїнгах та аербасах.
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07.01.2025 18:37 Ответить
а, ну да. Мабуть це через якісні запчастини, отримані через треті країни і відмовляють двигуни на вкрадених лізингових боїнгах та аербасах. Більше в казки вірте.
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07.01.2025 19:09 Ответить
скільки літаків на параші розбилось від 24.02 ?
все інше пустопорожні балачки.
вірте далі у рожеві мрії що ось ось на параші станеться армагедон.
п.с. кацапи отримують оригінальні запчастини, через африку чи азію, але фактор рукожопості..
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07.01.2025 19:58 Ответить
не маніпулюйте. Я в своєму коменті не писав про розбиті літаки. Я писав про відмову двигунів. Читайте уважно.
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07.01.2025 20:02 Ответить
відмови двигунів стаються не тільки на параші, тому не маніпулюйте, все на параші чудово з цивільною авіацією, літають аж гай шумить, флайтрадар вам у поміч.
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07.01.2025 20:07 Ответить
ну так, гай там шумить чудово:
2 січня Boeing 737 авіакомпанії NordStar слідував маршрутом Волгоград - Єкатеринбург. На висоті 11 300 м у літака відмовив лівий двигун. Екіпаж повернувся до аеропорту Гумрак у Волгограді. На борту лайнера було 164 пасажири.
4 січня у Airbus A321neo авіакомпанії «Уральські авіалінії», що летів з єгипетського Шарм-ель-Шейха до Єкатеринбурга, відмовив лівий двигун на висоті 4500 м. Борт повернувся до аеропорту вильоту. Літак "Уральських авіаліній" після відмови двигуна усунули від польотів.
Сьогодняшній випадок з Boeing 737 авіакомпанії Utair, що летів із Санкт-Петербурга до Самарканду (Узбекистан), який здійснив вимушену посадку в московському аеропорту Внуково, рахувати не будемо, бо там же не двигун відмовив, а всього спрацювала аварійна індікація стабілізатора.

на тлі санкцій за 11 місяців 2024 року із літаками російських авіакомпаній сталося вже 208 інцидентів. Це майже на 30% більше, ніж за весь 2023 рік і рекорд, як мінімум, за останні шість років. у 2024-му році мінімум 90 разів літаки, що злетіли, поверталися в аеропорт або здійснювали вимушену посадку через виявлені в повітрі поломки.

А так всьо харашо, прєкрасная маркіза... флайтрадар вам допомагає.
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07.01.2025 20:25 Ответить
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07.01.2025 17:56 Ответить
Віктор Хвйодорович, шо ви таке на ніч показуєте? Діти ж можуть побачити...
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07.01.2025 18:04 Ответить
На цьому натюрморті є зайвий предмет - "калєчко"
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07.01.2025 18:10 Ответить
які наївні ці дефенс24. будуть літати доки не попадають.
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07.01.2025 17:24 Ответить
Їх нищити треба, а не чекати, коли вони їх знімуть з експлуатації.
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07.01.2025 17:25 Ответить
Літаки на кацапії закінчаться через 2-3 тижні, треба тільки ще трохи потерпіти?
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07.01.2025 17:26 Ответить
На кацапії безмежні ресурси всього...ти це хотів сказати?
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07.01.2025 17:30 Ответить
Хто тобі дав право називати Русскіх рукожопами?
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07.01.2025 17:33 Ответить
Куратор у Ольгіно...
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07.01.2025 17:45 Ответить
Тю - подовжать строк експлуатації до 20 тисяч годин, і будуть як новенькі!
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07.01.2025 17:27 Ответить
І падать будуть ціленькими - як з конвеєра...
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07.01.2025 17:47 Ответить
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07.01.2025 17:47 Ответить
а що ж далі?
летючі мерці?
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07.01.2025 17:51 Ответить
Гівно і палки до 2030 не до тягнуть...
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07.01.2025 18:18 Ответить
Проте лише близько 340-360 бойових літаків можна вважати відносно ********* та новими, тобто виготовленими після 2010 року. Це, наприклад, Су-30, Су-34, Су-35, Су-57. Джерело: https://censor.net/ua/n3528979

І це не мало.Більше в США і китайців.
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07.01.2025 19:34 Ответить
Україні надали F-16,які більш на половину зношені і Міражі такими ж будуть.Нових ж ніхто не дає.
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07.01.2025 19:37 Ответить
У нас меньше в разы! и чем тех и чем тех
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07.01.2025 21:54 Ответить
Не треба обнадіювати себе марливими сподіваннями. Московитам начхати на якісь там заплановані ревсурси. Вони будуть продовжуватии літати на ціх гробах поки вони самі не впадуть. Яскравий тому доказ аваріі двух росйійських танкерів у Чорному морі. Танкерам було майже по 55 років, при критичному віку іх єксплуатаціі 15-20 років.....
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08.01.2025 00:39 Ответить
 
 