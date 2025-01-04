Украина в январе получит от Франции первые истребители Mirage 2000-5F, - местные СМИ
До 20 января 2025 года Украина получит от Франции первые три истребителя Mirage 2000-5F.
Об этом сообщает профильное издание Avions Legendaires, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Как отмечает издание, самолеты, которые получит Украина, были сняты с вооружения французских Воздушно-космических сил и модифицированы для выполнения более сложных задач. В целом Украина может получить около 10 истребителей Mirage.
По данным Avions Legendaires, первые три самолета будут доставлены до 20 января.
При этом некоторые источники издания предполагают, что Mirage уже находятся в Украине, но пока что используются для тренировок пилотов.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что украинские пилоты завершили подготовку на французских истребителях Mirage 2000-5F.
Что известно о самолетах Mirage 2000 для Украины
Mirage 2000 - французский многоцелевой одномоторный реактивный истребитель четвертого поколения с низкорасположенным треугольным крылом, который в 1970-х годах разработала компания Dassault Aviation.
Основной боевой самолет воздушных сил Франции, принятый на вооружение армий нескольких стран Азии, Европы и Латинской Америки.
Ранее Цензор.НЕТ информировал, что французский лидер Эмманюэль Макрон официально объявил, что его страна передаст Украине истребители Mirage 2000. Также он анонсировал начало учений и технического обслуживания этих самолетов.
Также глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро сообщил, что первые истребители Mirage 2000 поступят уже в начале 2025 года.
Французские СМИ писали, что Франция поставит Украине первую партию из трех истребителей Mirage 2000 в начале 2025 года.
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Касаб парашний, ти шо, стекломій бахнув з ранку чи боярку?
На сьогодні бойова робота F-16 по знищенню КР рашистів мабуть один з найбільш найбільш ефективних засобів ППО проти КР через високу мобільність цих літаків. Мобільність і швидкість літаків дозволяє прикривати від КР ворога значну територію України.
Застосування проти носіїв КАБів далекобійних ракет, таких, як "метеор" розвʼязало б проблему кардинально. А зараз, на жаль, рашисти збільшили дальність польоту КАБів, і ще далі відсунули рубежі пуску під прикриття носіїв рашистськими ЗРК та винищувачами з ракетами повітря-повітря далекої дії.
Бойовий виліт F-16 з перехопленням та знищенням КР коштує значно дешевше рашистської КР, не кажучи вже про врятовані життя людей та захист від руйнування важливих обʼєктів на території України.
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Міраж ніяких додаткових сюрпризів для кацпів не зробить - тільки геморой для нас
Чому? Для кожного типу своі специ та своє обладнання.
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Скільки їх, ви уявляєте передислокацію літаків на інший аеродром? Усіх техніків за собою тягнути? Тому що там на пальцях їх порахувати як і льотчиків
Дивні у вас думки.
А тепер Макрон подарував нам те, чого не вистачало - Міраж може програмувати і націлювати ці ракети прямо в повітрі, а не виключно на землі, як було с Су-24. Тобто тепер пілот має майже повну самостійність у виборі цілі.
Причому передаватися будуть літаки зі складу французьских ВВС, а це значить 27 Міраж-2000-5, які пройшли всі ступені оновлення. Правда може для боротьби з пусками КАБів його ракети повітря-повітря слабуваті, але штурмувати передок ворога у нього є чим, а також збивати крилаті ракети і шахеди теж може не гірше Ф-16.
Це дійсно дужу добре і головне, схоже французи не будуть тянути резину і пердіти в штани як Байден.