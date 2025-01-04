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Украина в январе получит от Франции первые истребители Mirage 2000-5F, - местные СМИ

винищувач Mirage 2000-5F

До 20 января 2025 года Украина получит от Франции первые три истребителя Mirage 2000-5F.

Об этом сообщает профильное издание Avions Legendaires, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Как отмечает издание, самолеты, которые получит Украина, были сняты с вооружения французских Воздушно-космических сил и модифицированы для выполнения более сложных задач. В целом Украина может получить около 10 истребителей Mirage.

По данным Avions Legendaires, первые три самолета будут доставлены до 20 января.

При этом некоторые источники издания предполагают, что Mirage уже находятся в Украине, но пока что используются для тренировок пилотов.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что украинские пилоты завершили подготовку на французских истребителях Mirage 2000-5F.

Что известно о самолетах Mirage 2000 для Украины

Mirage 2000 - французский многоцелевой одномоторный реактивный истребитель четвертого поколения с низкорасположенным треугольным крылом, который в 1970-х годах разработала компания Dassault Aviation.

Основной боевой самолет воздушных сил Франции, принятый на вооружение армий нескольких стран Азии, Европы и Латинской Америки.

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Ранее Цензор.НЕТ информировал, что французский лидер Эмманюэль Макрон официально объявил, что его страна передаст Украине истребители Mirage 2000. Также он анонсировал начало учений и технического обслуживания этих самолетов.

Также глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро сообщил, что первые истребители Mirage 2000 поступят уже в начале 2025 года.

Французские СМИ писали, что Франция поставит Украине первую партию из трех истребителей Mirage 2000 в начале 2025 года.

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Автор: 

авиация (2830) самолет (3593) Франция (3520) война в Украине (3998)


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Топ комментарии
+7
F-16 вже чекали як манну небесну. А оказалось без дальнобійних ракет воздух-воздух ці літаки ні до чого не годні
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04.01.2025 12:49
+6
Це добре...
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04.01.2025 12:38
+5
Та ні, накуй вони потрібні при наявністі такого цілітеля, Вава піпіськой постука по крилу і все само собой налогодитсяю . Постука і скаже - лети. Така мабуть ваша думка?
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04.01.2025 12:45
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Міражі - міражі
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04.01.2025 12:32 Ответить
Куди не плюнь - одні перемоги...
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04.01.2025 13:46 Ответить
Це добре...
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04.01.2025 12:38 Ответить
Три,а потрібно 33😮
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04.01.2025 12:38 Ответить
три в одному.
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04.01.2025 12:42 Ответить
Головний асфальтоукладач він же найпотужно-незламний найвеличнійший та сонцесяйний, авто книжок та майстр конферанца гравець піпіською на роялю з цілющою сечою додаст виколупав їх з асфальту.
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04.01.2025 12:43 Ответить
33333!
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04.01.2025 13:46 Ответить
А ''літуни'' , ремонтники для тих літаків є?
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04.01.2025 12:41 Ответить
Та ні, накуй вони потрібні при наявністі такого цілітеля, Вава піпіськой постука по крилу і все само собой налогодитсяю . Постука і скаже - лети. Така мабуть ваша думка?
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04.01.2025 12:45 Ответить
Для того потрібні, шоб твоїх родичив яки приперлись до України на свинячий корм перетворити, касаб.
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04.01.2025 12:49 Ответить
Шо, касаб, пердолить від правди?
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04.01.2025 12:54 Ответить
Тому шо коли я бачу смердючого касаба я називаю його касабом. Так зрозуміло, касаб попердолений?
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04.01.2025 13:00 Ответить
F-16 вже чекали як манну небесну. А оказалось без дальнобійних ракет воздух-воздух ці літаки ні до чого не годні
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04.01.2025 12:49 Ответить
От так і чекали як оту ману небісну і от так таки зовсін ні на шо не годні?
Касаб парашний, ти шо, стекломій бахнув з ранку чи боярку?
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04.01.2025 12:51 Ответить
Мабуть не зовсім так. Доведено, що F-16 непогано справляються з крилатими ракетами рашистів. Для цього не потрібні далекобійні ракети повітря-повітря.
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04.01.2025 19:07 Ответить
Одним збиванням ракет війну не виграєш. Рашистів впринципі влаштовує що поки наші F-16 зайняті збиванням ракет, тим часом рашисти КАБами зрівнюють наші позиції і просуваються вперед. До того ж потрібно не забувати що у F-16 ресурс теж не вічний да і обслуговування і кожен виліт коштує мільйони. Через рік-два F-16 підуть на утилізацію, так і не вступивши в реальний бій з рашистськими літаками.
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04.01.2025 19:18 Ответить
Згоден, війну лише збиванням ракет не виграти. Але ЗСУ не тільки ракети збивають, а знищують рашистів всіма доступними видами зброї на землі, в повітрі і на морі, намагаючись перемогти у війні.
На сьогодні бойова робота F-16 по знищенню КР рашистів мабуть один з найбільш найбільш ефективних засобів ППО проти КР через високу мобільність цих літаків. Мобільність і швидкість літаків дозволяє прикривати від КР ворога значну територію України.
Застосування проти носіїв КАБів далекобійних ракет, таких, як "метеор" розвʼязало б проблему кардинально. А зараз, на жаль, рашисти збільшили дальність польоту КАБів, і ще далі відсунули рубежі пуску під прикриття носіїв рашистськими ЗРК та винищувачами з ракетами повітря-повітря далекої дії.
Бойовий виліт F-16 з перехопленням та знищенням КР коштує значно дешевше рашистської КР, не кажучи вже про врятовані життя людей та захист від руйнування важливих обʼєктів на території України.
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04.01.2025 19:41 Ответить
Про вартість КР рашистів розмовляти немає змісту. Для них це копійки. Вони можуть просто жервувати цими КР тільки для того щоб F-16 ними були зайняті і не з'являлись на фронті. А от якщо ми з КАБами не зможемо нічого зробити то ми приречені. Багато знайомих які воюють розказують що рашисти просуваються тільки завдяки КАБам іякі буквально зносять всю нашу оборонну лінію і укріплення. Рашисти КАБами просто знесли наш плацдарм на правому березі Дніпра. Тому потрібно щось думати бо скоро КАБи будуть летіти і по Київу і по Львову. А про Харків, Запоріжжя і Дніпро вже даже не кажу. Бачив відео як Іран свої ракетні установки маскував під звичайні вантажні автомобілі, що даже Ізраіль не міг їх вистежити. Потрібно і нам думати як наше дальнобійне ПВО замаскувати, щоб воно "блукало" на відстані досяжності до рашистських бомберів носіїв КАБів
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04.01.2025 20:05 Ответить
Багато в чому згоден з вашим коментарем. Мабуть, крім застосування наземних та повітряних засобів ППО проти носіїв КАБів, необхідно уражати місця базування тактичної авіації ворога, склади та логістичні ланцюги, військове виробництво ***********, пілотів та технічний персонал. Крім того, активно протидіяти повітряній, радіотехнічній та агентурній розвідці ворога, яка наводить тактичну авіацію.
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04.01.2025 20:19 Ответить
А Ф-16 у наших партнерів вже скінчились?
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04.01.2025 12:52 Ответить
Озброєння повинно бути різноманітним.
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04.01.2025 12:55 Ответить
аха, сегодня летишь в сером костюме на Ф-16, завтра в синем - на Мираже...
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04.01.2025 15:44 Ответить
Та вам, касабам, літати тільки у ступі, у білих тапцях. Тем більш шо самолет це захидна штука, і вам вона не скрепна. Так шо касаб, повертайтесь до рідних скрепних ступ.
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04.01.2025 15:56 Ответить
Недобрал...иди еще хряпни и... писком до долу.
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04.01.2025 16:03 Ответить
Ой касаб касаб, який же ж ти дурний.
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04.01.2025 16:19 Ответить
З організаційного погляду, то зрив мозку зараз буде в плані обслуговування - радянські, американські, зараз уже французькі літаки...
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04.01.2025 12:55 Ответить
Чому? Для кожного типу своі специ та своє обладнання. Чи на вашу думку Ф-16 обслуговують тіж самі технарі шо і АН-2 або МіГ-17 а Міраж обслуговує кулементик? Чім різноманітнійша зброя тім більш сюрпризів для касабів.
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04.01.2025 13:32 Ответить
Чім різноманітнійша зброя тім більш сюрпризів для касабів.
==========
Міраж ніяких додаткових сюрпризів для кацпів не зробить - тільки геморой для нас

Чому? Для кожного типу своі специ та своє обладнання.
============
Скільки їх, ви уявляєте передислокацію літаків на інший аеродром? Усіх техніків за собою тягнути? Тому що там на пальцях їх порахувати як і льотчиків
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04.01.2025 22:06 Ответить
Краще милиці для Су та МіГ робити? То не гемор? Чи краше використовувти платформу під яку робилась відповідна зброя?
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04.01.2025 22:16 Ответить
Технічний персонал для обслуговування літаків може бути найнятий у Франції. Це не заборонено. До того ж на рашистів давно працює технічний персонал північних корейців, іранців та інших засранців...
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04.01.2025 19:18 Ответить
Точно. Як все просто виявляється
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04.01.2025 22:03 Ответить
І знову дадуть, як Ф16, без ракет
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04.01.2025 12:59 Ответить
І без двігунів з крилами.
Дивні у вас думки.
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04.01.2025 13:33 Ответить
От скажи мені, касаб, чому ви таки примитівні? У порівнянні з вами навіть нomo erectus виглядає цівілізованою людиною. Чи ви з часів Геродоту зовсім не змінились, і як були андрофагами - камшотами так андрофагами - камшоьами і залишились? Або вас навмисно та рітельно таких примитивних відбірають на цю роботу на цензорі?
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04.01.2025 14:34 Ответить
Хана всем шахедам в киевской обл.
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04.01.2025 13:27 Ответить
А не пізно, а чи не мало?
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04.01.2025 14:29 Ответить
нарешті у Європи з'явиться шанс випробувати "meteor" у бойових умовах.
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04.01.2025 14:49 Ответить
Шо то Макрон підтер носа старому пердуну Байдену! Я думаю, що головна причина, чому нам не давали Ф-16 це страх Байдена, що їх використають для дальних запусків Шторм Шєдов та Скальпелів.
А тепер Макрон подарував нам те, чого не вистачало - Міраж може програмувати і націлювати ці ракети прямо в повітрі, а не виключно на землі, як було с Су-24. Тобто тепер пілот має майже повну самостійність у виборі цілі.
Причому передаватися будуть літаки зі складу французьских ВВС, а це значить 27 Міраж-2000-5, які пройшли всі ступені оновлення. Правда може для боротьби з пусками КАБів його ракети повітря-повітря слабуваті, але штурмувати передок ворога у нього є чим, а також збивати крилаті ракети і шахеди теж може не гірше Ф-16.
Це дійсно дужу добре і головне, схоже французи не будуть тянути резину і пердіти в штани як Байден.
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05.01.2025 00:10 Ответить
 
 