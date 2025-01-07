Минобороны уничтожило главную антикоррупционную реформу в оборонных закупках и взяло под ручной контроль 550 млрд грн, - ЦПК

В конце декабря 2024 года министр обороны Рустем Умеров внес незаконные изменения в уставы Агентства оборонных закупок (АОЗ) и Государственного оператора тыла (ДОТ), которыми взял под ручной контроль 550 млрд грн. Этими изменениями подорвана реформа оборонных закупок, которая состоялась после увольнения его предшественника Алексея Резникова.

Об этом сообщает Центр противодействия коррупции, информирует Цензор.НЕТ.

"Минобороны Зеленского уничтожило главную антикоррупционную реформу в оборонных закупках и взяло под ручной контроль 550 млрд грн. Как так получилось? В конце декабря министр Умеров незаконно изменил уставы Агентства оборонных закупок (АОЗ) и Государственного оператора тыла (ДОТ)", - отмечает ЦПК.

Отмечается, что "Минобороны Зеленского" оправдывается, что изменения были внесены "по требованию закона".

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"Но все с точностью до наоборот - эти изменения прямо ему противоречат. Хотя, возможно, в Минобороны просто не разобрались в нормах закона и произошла ошибка? Точно нет. И Умеров, и его ответственный за закупки заместитель Клименков - опытные предприниматели. Они прекрасно понимают хозяйственное право. А Умеров ранее возглавлял Фонд госимущества", - пишет ЦПК.

В то же время, отмечают там, это уже второй раз, когда министр обороны Умеров пытается уничтожить ключевую реформу в оборонных закупках, что на этот раз ему удалось.

"При Резникове по крайней мере было честнее. Там и "яйца по 17", и непоставленные снаряды закупали департаменты Минобороны. А значит и вся ответственность была на министре. А сейчас Умеров формально оставляет АОЗ и ГОТ "независимыми институтами", но превращает их в обычные департаменты под полным контролем министерства", - добавляет Центр противодействия коррупции.

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Напомним, 7 января, с 9:00 до 21:00 проходят выборы в Общественный Антикоррупционный Совет при Министерстве Обороны.