Минобороны уничтожило главную антикоррупционную реформу в оборонных закупках и взяло под ручной контроль 550 млрд грн, - ЦПК
В конце декабря 2024 года министр обороны Рустем Умеров внес незаконные изменения в уставы Агентства оборонных закупок (АОЗ) и Государственного оператора тыла (ДОТ), которыми взял под ручной контроль 550 млрд грн. Этими изменениями подорвана реформа оборонных закупок, которая состоялась после увольнения его предшественника Алексея Резникова.
Об этом сообщает Центр противодействия коррупции, информирует Цензор.НЕТ.
"Минобороны Зеленского уничтожило главную антикоррупционную реформу в оборонных закупках и взяло под ручной контроль 550 млрд грн. Как так получилось? В конце декабря министр Умеров незаконно изменил уставы Агентства оборонных закупок (АОЗ) и Государственного оператора тыла (ДОТ)", - отмечает ЦПК.
Отмечается, что "Минобороны Зеленского" оправдывается, что изменения были внесены "по требованию закона".
"Но все с точностью до наоборот - эти изменения прямо ему противоречат. Хотя, возможно, в Минобороны просто не разобрались в нормах закона и произошла ошибка? Точно нет. И Умеров, и его ответственный за закупки заместитель Клименков - опытные предприниматели. Они прекрасно понимают хозяйственное право. А Умеров ранее возглавлял Фонд госимущества", - пишет ЦПК.
В то же время, отмечают там, это уже второй раз, когда министр обороны Умеров пытается уничтожить ключевую реформу в оборонных закупках, что на этот раз ему удалось.
"При Резникове по крайней мере было честнее. Там и "яйца по 17", и непоставленные снаряды закупали департаменты Минобороны. А значит и вся ответственность была на министре. А сейчас Умеров формально оставляет АОЗ и ГОТ "независимыми институтами", но превращает их в обычные департаменты под полным контролем министерства", - добавляет Центр противодействия коррупции.
Напомним, 7 января, с 9:00 до 21:00 проходят выборы в Общественный Антикоррупционный Совет при Министерстве Обороны.
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Дуже з деталями та по полицях , краще та логічніше викласти про Зеленського сказати важко . Хоча не ВСЕ так там "аданазначна "щодо його поглядів взагалі про те як Україна пришла до війни
А потому что это руки - КОТОРЫЕ ДЕЛЯТСЯ
40 кандидатів.
Нишпорка, Шуба, Бріт, Акопян, Плоска та інші...
Нікого не знаю
Вам больше и не надо никого знать
НИКОЛАЕНКО- человек с потрясающей репутацией
Голосуйте!!!
Не треба гадати чиї ж таки руки контролюють ті мільярди.
Зермататарумер & К°.
Олекса Моцно Лютий
https://x.com/tendertorg21
@tendertorg21
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https://x.com/tendertorg21/status/1876562316285915469 5 ч
Це по 3424 на день. Хтось може повірити, що при такій кількості та плюс ще волонтерські, та плюс інше озброєння, ми би вже півроку відступали, а не навпаки? Тварюки брешуть, підло нахабно брешуть зранку до вечора шостий рік
От тобі і "целофан".
з такими водітєляміруками перемагати Московію вкрай важко..
дебіли-експериментатори Вироку-2019, що ви накоїли своїм ідіотським приколом?!
ой, а що трапилося, що шабуня почав сцикувати себе піарити?
єрмачина нервує?
Ще одна деталь- учора Лещ у свому блозі нахвалював Желєзняка з ГОЛОС у ВР, як він, хоч й опозиція підтримав позитивно ЗЕ після відомого інтервю з американцем . так от - Желєзняк - це лобіст найбагатших латифундистів у ВР - саме він просуває там усі зернові постанови та не тільки. Все зростається - УМЄРОВ-АХМЄТОВ-США - то може він сам розказав Трампістам про корупцію ? А тепер вовка натякнув - приїжджайте , дамо показання хто нашим розкраданням керував?
А не подумало ( чи навмисне, для подальшого саботування перемоги задумано)- його "дипломатичний плювок" в демократів обернеться ще Україні ( на ближчому Рамштайн???) Через 2 роки , коли в Сенаті та Палаті будуть перевибори й хитка мала більшість місць республіканців може легко перейти до демократів .Так той дипломатичний плювок в бік Байдена від опзжОПУ був спеціальний?
Власником каналів «Фабрика новин» і «Сейчас» є Ростислав Буняк, який ще до виходу System Capital Management із медійного бізнесу працював у медіагрупі спочатку product-лідером «Сьогодні», а згодом і керівником департаменту диджитал-напрямку «Новинної групи Україна».ТОБТО ЦЕ ПОВЕПРТАЮТЬСЯ МЕДВЕДЧУКІВСЬКІ ТА ІНШІ ГОСТІ КАНАЛІВ АХМЄТОВА ? УКРАЇНА -24 й т д й т пКанал 24 - належить дружині мера Львова й активно почав працювати на Єрмакобордельні перевибори - будьте обережними!!!
Повна бездіяльність десятка органів, антикорупційної структури держави, разом з Генпрокуратурою!
Стаття 28 Кку та ще десятки їй подібних??
Видно, усі в долі? А країна бореться з убивцями московськими!
Яка перемога, мля(((
Миллиардер "по 17 за штуку" работал в "правовом поле" а эти просто в ручном режиме.....
А совпадений то нет - мины по много тысяч за штуку а на самом деле б/у болванки за копейки и "химпорошок" без свойств пороха - вот они. Видящий да узрит
Крадуть як в останній раз. Україні з такими злодіями торба!