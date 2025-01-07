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Новости
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Минобороны уничтожило главную антикоррупционную реформу в оборонных закупках и взяло под ручной контроль 550 млрд грн, - ЦПК

В конце декабря 2024 года министр обороны Рустем Умеров внес незаконные изменения в уставы Агентства оборонных закупок (АОЗ) и Государственного оператора тыла (ДОТ), которыми взял под ручной контроль 550 млрд грн. Этими изменениями подорвана реформа оборонных закупок, которая состоялась после увольнения его предшественника Алексея Резникова.

Об этом сообщает Центр противодействия коррупции, информирует Цензор.НЕТ.

"Минобороны Зеленского уничтожило главную антикоррупционную реформу в оборонных закупках и взяло под ручной контроль 550 млрд грн. Как так получилось? В конце декабря министр Умеров незаконно изменил уставы Агентства оборонных закупок (АОЗ) и Государственного оператора тыла (ДОТ)", - отмечает ЦПК.

Отмечается, что "Минобороны Зеленского" оправдывается, что изменения были внесены "по требованию закона".

Читайте также: Умеров назначил экс-вице-премьера Кубракова своим советником

"Но все с точностью до наоборот - эти изменения прямо ему противоречат. Хотя, возможно, в Минобороны просто не разобрались в нормах закона и произошла ошибка? Точно нет. И Умеров, и его ответственный за закупки заместитель Клименков - опытные предприниматели. Они прекрасно понимают хозяйственное право. А Умеров ранее возглавлял Фонд госимущества", - пишет ЦПК.

В то же время, отмечают там, это уже второй раз, когда министр обороны Умеров пытается уничтожить ключевую реформу в оборонных закупках, что на этот раз ему удалось.

"При Резникове по крайней мере было честнее. Там и "яйца по 17", и непоставленные снаряды закупали департаменты Минобороны. А значит и вся ответственность была на министре. А сейчас Умеров формально оставляет АОЗ и ГОТ "независимыми институтами", но превращает их в обычные департаменты под полным контролем министерства", - добавляет Центр противодействия коррупции.

Читайте также: Умеров уничтожил главную антикоррупционную реформу в оборонке изменениями в уставы АОЗ и ДОТ, - Шабунин

ЦПК про Міноборони: Умєров зносить реформу оборонних закупівель

Напомним, 7 января, с 9:00 до 21:00 проходят выборы в Общественный Антикоррупционный Совет при Министерстве Обороны.

Автор: 

Минобороны (9357) закупки (759) Центр противодействия коррупции (247) Умеров Рустем (534) Государственный оператор тыла (57) Агентство оборонных закупок (89)


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Топ комментарии
+44
Злодії національності не мають. ЗЕ, дєрмак, умеров...
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07.01.2025 17:19
+43
И почему же президент по рукам не дал?
А потому что это руки - КОТОРЫЕ ДЕЛЯТСЯ
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07.01.2025 17:20
+19
Він не знав. Він хароший, баярє плахіє...
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07.01.2025 17:41
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Правила форума Совет форумчан
Злодії національності не мають. ЗЕ, дєрмак, умеров...
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07.01.2025 17:19 Ответить
Кримські татари скомпрометовані остаточно
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07.01.2025 17:22 Ответить
Півень,щезни.
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07.01.2025 18:10 Ответить
Мене тільки одне гріє, що коли розкриється після війни всі ці масштаби, то вся ця шобла вже в кацапляндії не сховається. І Захід, у свою чергу, під особливий контроль поставить хто його гроші розкрадав
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07.01.2025 18:00 Ответить
Ху*ня от Зеленского! Провал Лекса Фридмана.- блог БАЛАШОВ

Дуже з деталями та по полицях , краще та логічніше викласти про Зеленського сказати важко . Хоча не ВСЕ так там "аданазначна "щодо його поглядів взагалі про те як Україна пришла до війни
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07.01.2025 18:42 Ответить
Гєна ще живий?
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08.01.2025 01:16 Ответить
Е ні! Національність у злодіїв є. Її впровадив Кравчук і прибрав графу "національність" з паспортів. Ерзац-національність є - такий собі безродний та безпамятний "громадянин України". Нема тепер в ВР українців. Нема. Є "громадяни України". Умєров, зєлєнскій, єрмак це оті безродні космополітичні і аморфні космополіти які називаються "громадянами України"... *****...
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07.01.2025 21:00 Ответить
И почему же президент по рукам не дал?
А потому что это руки - КОТОРЫЕ ДЕЛЯТСЯ
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07.01.2025 17:20 Ответить
Він не знав. Він хароший, баярє плахіє...
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07.01.2025 17:41 Ответить
Ні чого в зеленому саду нового.
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07.01.2025 17:20 Ответить
Нове є , раніше крали, а тепер *******.
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07.01.2025 18:17 Ответить
Стаду....
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08.01.2025 08:24 Ответить
Поверніть Рєзнікова.
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07.01.2025 17:21 Ответить
Кляті маріонетки Трампа!
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07.01.2025 17:23 Ответить
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07.01.2025 21:59 Ответить
Якщо чесно я не дуже розумію як під час війни оборонні закупівлі можуть бути "незалежними" від Міноборони. А хто тоді за них відповідатиме?
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07.01.2025 17:24 Ответить
в цьому і сенс
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08.01.2025 09:38 Ответить
антікорупційний контроль в МО умєр.
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07.01.2025 17:30 Ответить
Когда министр- Умеров -любой контроль умрет
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07.01.2025 17:39 Ответить
"Сьогодні з 09:00 до 21:00 триває рейтингове інтернет-голосування для обрання членів Громадської антикорупційної ради при Міністерства оборони".
40 кандидатів.
Нишпорка, Шуба, Бріт, Акопян, Плоска та інші...
Нікого не знаю
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07.01.2025 17:47 Ответить
Там есть ТАТЬЯНА НИКОЛАЕНКО !!!!!!
Вам больше и не надо никого знать
НИКОЛАЕНКО- человек с потрясающей репутацией
Голосуйте!!!
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07.01.2025 18:14 Ответить
Підтверджую , учора Лещ у своєму блозі пер на Тетяну Ніколаєнко - за неї треба голосувати .
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07.01.2025 18:28 Ответить
спробуйте почитати список далі ніж перші шість кандидатів. Трьох достойних точно побачите.
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07.01.2025 19:17 Ответить
Шуба, Нишпорка і Бріт таки проходять за попередніми результатами голосування, так що я не дуже й помилявся
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08.01.2025 10:07 Ответить
це тому що у нас пересічний громадянин із того списку нікого не знає. А якщо не знає, то нахєр треба і голосувати. Тому і не помиляється, насправді помиляючись в черговий раз.
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08.01.2025 15:22 Ответить
"зебуїн" вже корупцію знищив, він від американської юстиції корупціонерів заховав в Україні, решту переформатувалися,перевзулися,перефарбувалися і "чистять" кишені українців,ще більше
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07.01.2025 17:33 Ответить
Міноборони,Умеров,інші відомі всім злодії й структури під їх наглядом-вони самі прийшли,взялися нізвідки,роблять те що заманеться саме їм?! Ні-вони лише "щупальця" мафіозної структури що захопила країну!
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07.01.2025 17:33 Ответить
"..взяло під ручний контроль 550 млрд грн".
Не треба гадати чиї ж таки руки контролюють ті мільярди.
Зермататарумер & К°.
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07.01.2025 17:34 Ответить
https://x.com/tendertorg21

Олекса Моцно Лютий



https://x.com/tendertorg21

@tendertorg21

·

https://x.com/tendertorg21/status/1876562316285915469 5 ч

Це по 3424 на день. Хтось може повірити, що при такій кількості та плюс ще волонтерські, та плюс інше озброєння, ми би вже півроку відступали, а не навпаки? Тварюки брешуть, підло нахабно брешуть зранку до вечора шостий рік
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07.01.2025 17:35 Ответить
УМЕРОВ - так ЗЕ знає щось про його дильож з американцями, якщо натякнув у подкасті на корупційнійність демократів, щоб вилизати Трампу? НЕ МИ, ми бʼємо по руках то інші корупційні... А ТОДІ ХТО? ВСЯ сімейка Умерова в дорогій віллі живе в районі МАРОЛАГО - де Трамп. Від братів -сватів до діточок з дружиною та батьками. Сплачують податки у своїх бізнесах. Дітки в дорогих школах приватних. Мені так здається , що він ще й Ахметівське там відимиває. Бо служив йому менеджером через усі Майдани, тобто через усі роки коли Ахмєтов вів ПР та шапокрада з Медведчуком до влади . Ахмєтов у США не вʼїзний . Але щоб так рогонулася сімейна з бізнесами у США мабуть якось допоміг? Бо чому сьогоднішній міністр оборони який на початку відтяпання Криму жив та бізнесував там підроісйським паспортом - є його дк=екларація сплачення податкову Рашки у 2015 му... ЧОМУ ЙОГО З ГНИЛИМИ ГАРМАТАМИ ТА ІНШИМИ СПРАВАМИ не прищущили ще Байденівці? Значить щось там є?
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07.01.2025 17:36 Ответить
Я ніфіга не зрозумів! Натякнув на корумпованість демократів, щоб вилизати Трампу але ось сімейка Умерова живе в Маролаго (де Трамп) і там щось є таке але назначає цих корумпованих міністрів оборони Зєлєнскій (Єрмак) 👀
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07.01.2025 17:52 Ответить
далі буде - почекаємо 20-го
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07.01.2025 18:19 Ответить
Ручний контроль це занадто філософськи, треба так - Умєров сам собі, надав дозвіл витрачати 550 млрд. грн., куди він забажає. Ні Міністр фінансів, ні Президент, ні навіть голова Офісу Президента не можуть лише одним своїм підписом, витратити пів трильйона гривень. А Умєров може. Бо він собі так дозволив.
От тобі і "целофан".
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07.01.2025 17:39 Ответить
яка різниця? і так і так вкрадуть
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07.01.2025 17:40 Ответить
уся влада зєлєнскага - мародери та зрадники...
з такими водітєляміруками перемагати Московію вкрай важко..
дебіли-експериментатори Вироку-2019, що ви накоїли своїм ідіотським приколом?!
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07.01.2025 17:43 Ответить
Список тих, хто буде висіти на шибиницях поповнився...
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07.01.2025 17:43 Ответить
цпк, це щабуня?
ой, а що трапилося, що шабуня почав сцикувати себе піарити?
єрмачина нервує?
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07.01.2025 17:48 Ответить
Й ГОЛОВНЕ - Ахмєтов тихо рулить й надалі в Медіа . Вже не кажемо, що окрім Умєрова тільки недавно вивели до опзжОПУ під Єрмака сховали Камишіна. Ще один з найважливіших менеджерів Ахмєтова тільки у сфері аграрній. Камишін мільйони до кінця 2023 обіцяв Залужному - дронів, без них його й списали з командою, не дочекався. А от зерно вивозилось під наглядом Сірожі Лещенка ( та ще й Камишін до переводу в кабмін покерував менше року УКЗАЛІЗНИЦЕЮ ). Йому вистачило часу, щоб настроїть вивіз збіжжя до Одеси. А потім Єрмак посадив його на стратегічну міністерську посаду - й вивіз зерна став перевершувати довоєнний. Вовчик так гарно розказував Лексу, як він часто любить бувати в ОДЕСІ й у війні-бо там добрий захист від ракет для вивозу зерна - А???? ВІДЧУВАЄТЕ ЗВ"ЯЗОК?
Ще одна деталь- учора Лещ у свому блозі нахвалював Желєзняка з ГОЛОС у ВР, як він, хоч й опозиція підтримав позитивно ЗЕ після відомого інтервю з американцем . так от - Желєзняк - це лобіст найбагатших латифундистів у ВР - саме він просуває там усі зернові постанови та не тільки. Все зростається - УМЄРОВ-АХМЄТОВ-США - то може він сам розказав Трампістам про корупцію ? А тепер вовка натякнув - приїжджайте , дамо показання хто нашим розкраданням керував?
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07.01.2025 17:51 Ответить
І так, і сяк цього Трампа притягнути в ваше болото))) Трамп тут до чого взагалі?
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07.01.2025 17:55 Ответить
Бо буде перевірка від трампістів вже по 12 пунктах корупційного розкрадання в Україні . Вивіз та продаж зброї та технологій не підтвердился , а от корупція !!! Ну Ви ж заядлий Трампіст - знаєте що вони щось повинні проти демократів нарити , й мабуть таки нариють - Вовка здав- Єрмак таки заробив собі рекомендації лобістам на пустопорожні форуми миру . Була ж інспекція від демократів , як була так й загула.. Був навіть їхній рапорт в Палаті вже з Джонсоном про перевірки ,але так ця істроія з недорапортом й розчинилася. Вовчик знає , коли каже - крадуть усі, але ми давали СВОЇМ по руках...
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07.01.2025 18:16 Ответить
Я про круте місце проживання Умеровскої сімейки у США - Трамп з його Маролаго для усілєнія ефєкта
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07.01.2025 18:32 Ответить
Вовка посрав на те, що Рамштайн буде 9-го ще з Байденом- харконув на нього коричневим язиком вилизування наступному президенту, облизався після цього, й покосив оченятами в бік - на КОЗИРА ? МАЛАДЦА Я, АНДРЮШКА? Все інтервʼю туди поглядав - артист требуєт ПРіветствія ГЕНЕРАЛІСІМУСА ЄРМАКА
А не подумало ( чи навмисне, для подальшого саботування перемоги задумано)- його "дипломатичний плювок" в демократів обернеться ще Україні ( на ближчому Рамштайн???) Через 2 роки , коли в Сенаті та Палаті будуть перевибори й хитка мала більшість місць республіканців може легко перейти до демократів .Так той дипломатичний плювок в бік Байдена від опзжОПУ був спеціальний?
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07.01.2025 18:04 Ответить
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07.01.2025 17:55 Ответить
"Рустем Умєров став другим в історії України Міністром оборони з російським паспортом" bastion.tv квітень 2024 р
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07.01.2025 18:21 Ответить
Недолох казав що корупцію він усю переміг
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07.01.2025 18:02 Ответить
інформація від ДЕТЕКТОРМЕДІА - НАТАЛІЯ ЛІГАЧОВА - довіра до неї з часів Кучми.

Власником каналів «Фабрика новин» і «Сейчас» є Ростислав Буняк, який ще до виходу System Capital Management із медійного бізнесу працював у медіагрупі спочатку product-лідером «Сьогодні», а згодом і керівником департаменту диджитал-напрямку «Новинної групи Україна».ТОБТО ЦЕ ПОВЕПРТАЮТЬСЯ МЕДВЕДЧУКІВСЬКІ ТА ІНШІ ГОСТІ КАНАЛІВ АХМЄТОВА ? УКРАЇНА -24 й т д й т пКанал 24 - належить дружині мера Львова й активно почав працювати на Єрмакобордельні перевибори - будьте обережними!!!
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07.01.2025 18:30 Ответить
З цих 12 млрд , 3 як мінімум приватизують, явважаю, що після виборів, всих цих крис, потрібно буде..... А то вони всі вже десь аеродроми купили, і всіх на....й
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07.01.2025 18:06 Ответить
От за такі кошти можна спокійно пити каву у криму - навіть у окупованному.
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07.01.2025 18:08 Ответить
😂ручний контроль😂😂😂😂😂😂😂😂😂
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07.01.2025 18:14 Ответить
Так це Умеров краде і руйнує озброєння за народні кошти для українських солдатів і набиває собі кішені, а українські захисники потім чомусь опиняються мертвиви і пораненими в котлах,або без зброї , або взагалі з бракованою зброєю, а презеденту не можна цього казати бо він сильно нервує, а нервуватися йому не можна бо болить серце і головка.
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07.01.2025 18:14 Ответить
Зебіли пробили чергове дно! А що до татар, то вони мовчки сидять у криму...
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07.01.2025 18:23 Ответить
Красиво. Ще так тупо по простому бабки не тирили.
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07.01.2025 18:53 Ответить
Рєзніков на межі інсульту від заздрощів.
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07.01.2025 19:07 Ответить
Умеров ти пройдисвіт тобі і твоєму наставнику ніде буде сховатися
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07.01.2025 20:16 Ответить
Президент казав що б'є по руках тим, хто наживається на війні.. Як, мабуть, болять руки у Умерова, але він терпить. Не людина, а кремінь!
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07.01.2025 20:20 Ответить
Отлично сказано
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08.01.2025 01:17 Ответить
Приклад шмигалівщини в Уряді, під час московської війни в Україні!
Повна бездіяльність десятка органів, антикорупційної структури держави, разом з Генпрокуратурою!
Стаття 28 Кку та ще десятки їй подібних??
Видно, усі в долі? А країна бореться з убивцями московськими!
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07.01.2025 20:24 Ответить
Це перемога! А ви фсйо врйотє, брешете. Не на часі! Це російське ІПСО!
Яка перемога, мля(((
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07.01.2025 20:38 Ответить
Вот послушайте что я скажу - все эти юридические заморочки специально и созданы, чтобы дурить, все эти правки - на них нельзя обращать внимание. Но этот метод работает почему-то и все в ж.пу засовывают язык. А за что уважать такой закон и такие правки, которые дают возможность уходить власти из под контроля общественности? Значит мы все должны собраться и признать верховную раду преступниками, потому, что они делают такие законы. И надо контролировать власть вопреки этим правкам. Почему у нас народ перестал сражаться? Почему нет такой институции, которая бы платила общественным активистам зарплаты и они бы боролись с коррупцией. Здесь самое то - народ должен проконтролировать каждую гривну и тогда мы будем приближаться к европейскому порядку.
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07.01.2025 21:10 Ответить
І дізнається Лідор про це. І буде бити негідника по руках його. Амінь.
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07.01.2025 21:51 Ответить
Руки руки руки © / вместо сакраментальной цитаты " ой ухи ухи ухи"...
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07.01.2025 22:01 Ответить
Так буде бити Негидника!!!.... Пока не выбьет до копейки из рук положенную долю
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07.01.2025 22:03 Ответить
Представляете масштаб распила!!!!
Миллиардер "по 17 за штуку" работал в "правовом поле" а эти просто в ручном режиме.....
А совпадений то нет - мины по много тысяч за штуку а на самом деле б/у болванки за копейки и "химпорошок" без свойств пороха - вот они. Видящий да узрит
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07.01.2025 22:00 Ответить
Бізнес на крові...воїни тримають позиції з автоматами, люди віддають останнє, а це шобло не може зупинитися.
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07.01.2025 22:22 Ответить
Чим ближче розплата, тим нахабніше влада.
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07.01.2025 22:23 Ответить
Цей татарин Умєров з паспортом США якщо шо. Вся сім'я його в Штатах.
Крадуть як в останній раз. Україні з такими злодіями торба!
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07.01.2025 22:37 Ответить
Ах какой міністр! Ну ви подивіться в його чесні оченяточки!
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08.01.2025 01:23 Ответить
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08.01.2025 02:35 Ответить
дєрьмаківські тварі фопи і бізнес душать податками і штрафами за найменшу провину, а для себе просто ігнорують закони без штрафів і тіньова економіка процвітає й надалі
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08.01.2025 06:49 Ответить
 
 