Оккупанты уничтожили украинскую литературу в библиотеках на ВОТ Херсонщины, - ЦНС

На временно оккупированной Херсонщине россияне, по примеру нацистских времен, уничтожили украинскую литературу, которую они определили как "экстремистскую".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр национального сопротивления.

Как отмечается, в список книг, попавших под уничтожение, вошли произведения классиков украинской литературы, учебники по истории, книги о Голодоморе и преступлениях коммунистического режима, а также детские сказки.

Оккупационная администрация взяла на себя ответственность за эти действия, заявив, что они осуществлены в рамках борьбы с "экстремистскими материалами". Известно, что именно оккупационные чиновники из министерства культуры, которое не признает украинскую культуру, отвечают за проведенную акцию.

Министерство культуры в оккупационной администрации уже объявило об уничтожении литературы, а имена ответственных за это преступление будут раскрыты в ближайшее время.

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