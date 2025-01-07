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Новости Война
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Оккупанты уничтожили украинскую литературу в библиотеках на ВОТ Херсонщины, - ЦНС

Окупанти знищили українську літературу на Херсонщині

На временно оккупированной Херсонщине россияне, по примеру нацистских времен, уничтожили украинскую литературу, которую они определили как "экстремистскую".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр национального сопротивления.

Как отмечается, в список книг, попавших под уничтожение, вошли произведения классиков украинской литературы, учебники по истории, книги о Голодоморе и преступлениях коммунистического режима, а также детские сказки.

Оккупационная администрация взяла на себя ответственность за эти действия, заявив, что они осуществлены в рамках борьбы с "экстремистскими материалами". Известно, что именно оккупационные чиновники из министерства культуры, которое не признает украинскую культуру, отвечают за проведенную акцию.

Министерство культуры в оккупационной администрации уже объявило об уничтожении литературы, а имена ответственных за это преступление будут раскрыты в ближайшее время.

Смотрите также: Трое детей эвакуированы из ВОТ: 17-летний парень, которого преследовали оккупанты, и двое малышей. ФОТО

Автор: 

война (1380) литература (286) оккупация (10166) Херсонская область (4800)


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Топ комментарии
+13
Ну і!? "Мова не має значення"? Колими порозумнішаємо? Коли? Какая разница?
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07.01.2025 18:00
+9
Давно вже було потрібно казати про все, як про геноцид, культурний в т.ч. Але наші все проср...., на Заході теж ігнорували питання - а як же потім дзвонити і літати до путлєра? От і маємо ситуацію, коли українців та нашу культуру знищують - а ми читаємо про слова усіляких Пап Римських та Орбанів з Сі, про необхідність взаєморозуміння.
Вчитись варто в євреїв - минуло скільки часу, а вони досі нагадують усім про Голокост. І наступні 500 років будуть.
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07.01.2025 18:02
+7
Прямо дежавю якесь.
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07.01.2025 17:59
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Прямо дежавю якесь.
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07.01.2025 17:59 Ответить
І хто чиє дежавю?...

1627 рік. Спалення книг

Цар Міхаіл І Романов спільно з батьком, Московським патріархом Філаретом, видає наказ вилучити та спалити українськомовні книги.
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07.01.2025 18:37 Ответить
Ну і!? "Мова не має значення"? Колими порозумнішаємо? Коли? Какая разница?
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07.01.2025 18:00 Ответить
Давно вже було потрібно казати про все, як про геноцид, культурний в т.ч. Але наші все проср...., на Заході теж ігнорували питання - а як же потім дзвонити і літати до путлєра? От і маємо ситуацію, коли українців та нашу культуру знищують - а ми читаємо про слова усіляких Пап Римських та Орбанів з Сі, про необхідність взаєморозуміння.
Вчитись варто в євреїв - минуло скільки часу, а вони досі нагадують усім про Голокост. І наступні 500 років будуть.
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07.01.2025 18:02 Ответить
Є відео де російські нацисти публічно спалюють українську літературу в Криму в кінці 90х
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07.01.2025 18:04 Ответить
хто небудь розкаже мені, сенс існування та повноваження цього цнс?
це існує за гроші бюджету?
які там зарплати?
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07.01.2025 18:10 Ответить
Друзі,а ви звернули увагу? Ні 6 ні сьогодні нема повідомлень про удари по рашці? У відповідь на удари по нам на наше Різдво? Вже оди цей факт багато говорить і про Зе-гузно і про його Македонського Сирка.......
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07.01.2025 18:13 Ответить
Чому " за прикладом нацистських часів "? Типу рашизм не нацизм? Що вони ще повинні зробити, щоб автору і світу дійшло - сьогодення це час російського нацизму і не варто чекати поки вони євреїв потягнуть в крематорій. Нацисти знищили українську літературу ось так треба.
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07.01.2025 18:17 Ответить
Боже як страшно для русні ,наша мова , та наша ціна земля , для світу , яка тупоголова Европа ,віддавши такий скарб ,з багатющими надрами України ...московії та китаю !!! % які не хотіти жити в добробуті та миру в Україні , сьогодні присмикаються ,як третьосортні за кордоном ...не можу зрозуміти таких!
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07.01.2025 19:07 Ответить
ну шо, Зєлєнскє, "какая разніца на каком ізикє разгаварівать"?
- а твої спонсори-кацапи походу так нє счітают і мова на окупованій території пресується у першу чергу... дебіл безродний...
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07.01.2025 19:18 Ответить
 
 