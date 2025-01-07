Оккупанты уничтожили украинскую литературу в библиотеках на ВОТ Херсонщины, - ЦНС
На временно оккупированной Херсонщине россияне, по примеру нацистских времен, уничтожили украинскую литературу, которую они определили как "экстремистскую".
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр национального сопротивления.
Как отмечается, в список книг, попавших под уничтожение, вошли произведения классиков украинской литературы, учебники по истории, книги о Голодоморе и преступлениях коммунистического режима, а также детские сказки.
Оккупационная администрация взяла на себя ответственность за эти действия, заявив, что они осуществлены в рамках борьбы с "экстремистскими материалами". Известно, что именно оккупационные чиновники из министерства культуры, которое не признает украинскую культуру, отвечают за проведенную акцию.
Министерство культуры в оккупационной администрации уже объявило об уничтожении литературы, а имена ответственных за это преступление будут раскрыты в ближайшее время.
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1627 рік. Спалення книг
Цар Міхаіл І Романов спільно з батьком, Московським патріархом Філаретом, видає наказ вилучити та спалити українськомовні книги.
Вчитись варто в євреїв - минуло скільки часу, а вони досі нагадують усім про Голокост. І наступні 500 років будуть.
це існує за гроші бюджету?
які там зарплати?
- а твої спонсори-кацапи походу так нє счітают і мова на окупованій території пресується у першу чергу... дебіл безродний...