Трое детей эвакуированы из ВОТ: 17-летний парень, которого преследовали оккупанты, и двое малышей. ФОТО

В рамках инициативы Bring Kids Back UA с временно оккупированных территорий удалось эвакуировать 17-летнего юношу, которого преследовали за помощь ВСУ, а также двух малолетних братьев, разлученных с матерью.

Об этом заявил глава Офиса Президента Андрей Ермак, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, 17-летний юноша, который подвергся преследованиям, многочисленным допросам и угрозам из-за своей проукраинской позиции, сейчас находится в безопасности. Он получает необходимую психологическую поддержку и готовится к обучению в украинском учебном заведении.

Еще одной сложной миссией стало воссоединение молодой матери с двумя малолетними сыновьями. Из-за войны женщина была вынуждена выехать за границу и долгое время не могла самостоятельно забрать детей с оккупированной территории. Сейчас семья воссоединилась, а дети находятся в безопасности.

"Спасибо команде Офиса, Офиса Омбудсмена, волонтерам и международным партнерам, которые сделали возможным это возвращение. Выполняем задание Президента - вернуть всех детей!", - говорится в заметке.

Ранее сообщалось, что в течение 2024 года 449 украинских детей, которых принудительно депортировали или удерживали на временно оккупированных территориях, вернулись в свои семьи благодаря инициативе Bring Kids Back UA.

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