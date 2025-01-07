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Новости Война
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Россия планирует вывезти 5 тысяч школьников из ТОТ Луганщины по кремлевской программе, - ЦНС

Росія планує вивезти 5 тисяч дітей із ТОТ Луганщини

Россия планирует вывезти 5 тысяч детей из временно оккупированной Луганщины по одной из кремлевских программ, известной как "Культурная карта 4+85".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр национального сопротивления.

Цель этой программы - пропагандистские путешествия для школьников в города России с целью "промывки мозгов" и дальнейшей русификации украинских детей. Кроме того, детям предлагают продолжить обучение в РФ.

Как отмечается, в 2025 году Кремль активизировал свою политику ассимиляции украинцев на временно оккупированных территориях. Кроме упомянутой программы, Россия расширяет другие подобные инициативы, меняя только названия. Это касается таких программ, как "университетские смены" и "оздоровительные" путешествия, которые также используются для вывоза детей с оккупированных территорий.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Детей с ВОТ будут отправлять в российские милитарные лагеря в 2025 году, - Центр нацсопротивления

Автор: 

дети (6514) кремль (725) Луганская область (6501)


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А так би мовити бАтьки, отих дітей, цього хіба не планують??
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07.01.2025 13:39 Ответить
примусово, чи добровільно?
що таке цнс?
черговий статист доповідач за державний бюджет?
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07.01.2025 13:41 Ответить
Може помиляюся. Але напевно на окупованій території русифікації і промивання мізків значно більше, ніж в рф.
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07.01.2025 13:41 Ответить
Нахрена нам це треба? На теперішніх окупованих територіях й так до України відносилися мінімум нейтрально. В силу об'єктивних та суб'єктивних обставин. Рюськіє вазвращаются дамой. Іронічно.
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07.01.2025 13:47 Ответить
Нахрена нам це треба? ---- тоді постає питання, з цими "промитими-непромитими", з їхнім, якщо так можна висловиться світоглядом, з випаленими територіями, Вмирати за "це", навіщо??? Кордон по лінії розмежування, і крапка. Ну, якщо звичайно, так стане питання.
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07.01.2025 14:05 Ответить
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07.01.2025 18:37 Ответить
саме це заплановано і чекає і на інших європейських дітей. вот аткуда бралісь і берутса русскіє! що-що, а калічити вони уміють...
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07.01.2025 14:08 Ответить
Кацапи, наче інопланетний монстр - захоплює українців, і перетвравлює їх на кацапів. Дорослі вже не перетравляться, а от діти - стануть русскімі.
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07.01.2025 14:25 Ответить
 
 