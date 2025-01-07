Россия планирует вывезти 5 тысяч школьников из ТОТ Луганщины по кремлевской программе, - ЦНС
Россия планирует вывезти 5 тысяч детей из временно оккупированной Луганщины по одной из кремлевских программ, известной как "Культурная карта 4+85".
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр национального сопротивления.
Цель этой программы - пропагандистские путешествия для школьников в города России с целью "промывки мозгов" и дальнейшей русификации украинских детей. Кроме того, детям предлагают продолжить обучение в РФ.
Как отмечается, в 2025 году Кремль активизировал свою политику ассимиляции украинцев на временно оккупированных территориях. Кроме упомянутой программы, Россия расширяет другие подобные инициативы, меняя только названия. Это касается таких программ, как "университетские смены" и "оздоровительные" путешествия, которые также используются для вывоза детей с оккупированных территорий.
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