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СБУ разоблачила на Полтавщине злоумышленницу, "слившую" в Интернет локацию базирования военных ВСУ

сбу

Служба безопасности Украины разоблачила жительницу Полтавского района, которая разместила в одной из соцсетей информацию о дислокации подразделений ВСУ на Полтавщине.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Фигуранткой оказалась переселенка с Луганщины, которая переехала на Полтавщину после начала полномасштабного вторжения.

СБУ на Полтавщині

По материалам дела, женщина обнародовала информацию о местоположении украинских военных в популярном Интернет-сообществе, которое насчитывает почти 10 тысяч участников.

СБУ сразу после публикации приняла меры для обеспечения безопасности личного состава военного подразделения и предотвращения нанесения вражеского удара.

Смотрите также: Сдавала позиции ВСУ в Краматорском районе: в Донецкой области будут судить агентку РФ, - СБУ. ФОТО

Злоумышленнице сообщено о подозрении по ч.2 ст.114-2 Уголовного кодекса Украины - несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружения и боеприпасов в Украину, движение, перемещении или размещении Вооруженных сил Украины или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенное в условиях военного или чрезвычайного положения. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет.

Сейчас досудебное расследование завершено, обвинительный акт направлен в суд.

Автор: 

СБУ (19924) шпионаж (1392) Полтавская область (1164) война в Украине (4082)


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Топ комментарии
+5
При спробі побігу , цієї су@ки ,
можна зробити випадкове піх , пах ...))
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07.01.2025 18:27
+5
Ну що ви так нервуєтеся? Може вона просто була проти мобілізації і це була її помста ТЦК.
Тут же такі в пошані.
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07.01.2025 18:30
+4
На одну ногу наступить, за вторую дернуть, шоб так по шву и разлезлась.
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07.01.2025 18:28
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При спробі побігу , цієї су@ки ,
можна зробити випадкове піх , пах ...))
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07.01.2025 18:27 Ответить
На одну ногу наступить, за вторую дернуть, шоб так по шву и разлезлась.
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07.01.2025 18:28 Ответить
Років 6 і на зону, одяг шити безкоштовно.
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07.01.2025 18:28 Ответить
Відправити додому
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07.01.2025 18:29 Ответить
Ну що ви так нервуєтеся? Може вона просто була проти мобілізації і це була її помста ТЦК.
Тут же такі в пошані.
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07.01.2025 18:30 Ответить
Ну-ну-ну...
А я чув, що "дислокацією підрозділів ЗСУ" наша доблесна СБУ називає вже і офіційні адреси ТЦК!
І, звісно, людей пресують та саджають...
Самі собі ІПСО підкидують та змушують відноситись до таких новин з більшою ПІДОЗРОЮ.
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07.01.2025 18:30 Ответить
А ви мирно боріться з ТЦК. Виходьте на мітинги з плакатами ;Так капітуляції!;, ;Ми втомились від війни!;, ;Хочу открито носіть кокошнік!;.
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07.01.2025 18:35 Ответить
А ви помітили, що під вечір противників ТЦК стає менше? Вони вдень ховаються, а під вечір виповзають на вулицю, йдуть до барів. Знають шо ТЦК до дому порозходились. Можна скоригувати графік роботи ТЦК на вечір. Цікаво де вони тільки бабло беруть?
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07.01.2025 18:50 Ответить
нема бабла
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07.01.2025 19:37 Ответить
Так піди у військо, там зараз непогано платять
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07.01.2025 19:59 Ответить
Хай Бог милує. Я грошей заробити хочу, хоч мінімалку. А не смерті.
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07.01.2025 21:56 Ответить
Якщо прийдуть кацапи то ні життя ні мінімалки не буде.
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07.01.2025 22:04 Ответить
Я їх чекати не збираюсь.
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07.01.2025 22:14 Ответить
Втічеш? Так вони і туди прийдуть.
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07.01.2025 22:58 Ответить
Якщо Україна не вистоїть то і туди прийдуть
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07.01.2025 23:03 Ответить
А на квиток гроші є? За українську мінімалку не купиш
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08.01.2025 00:23 Ответить
Так, а шо ти ждеш?
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08.01.2025 10:02 Ответить
Ну, коли немає шо сказати то і так поЙДЬОт...
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08.01.2025 11:27 Ответить
🤡
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10.01.2025 20:10 Ответить
І так, кожного дня, під мерію виходимо з плакатами "ДЕ АЗОВ?!"
У чому проблема?
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07.01.2025 19:07 Ответить
Вчинила зброений опір та була ліквідована.
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07.01.2025 19:04 Ответить
А подляк з агрохімією за аналогічний вчинок вже сидять?, чи єто другоє? Там наслідки набагато гірші.....
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07.01.2025 19:32 Ответить
рівень інтернетграмотності і обізнаності у комунікаційних технологіях у нас на селі піднявся до неймовірних висот.
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07.01.2025 19:36 Ответить
така у вас, неворогів, важка доля, і до кінця свого жалюгідного життя ви все більше будете стикатись з нелюдями, бо для вас їх буде ставати все більше і більше. І вони будуть вас судити протягом вашого життя на Землі. А потім вас просто спалять, або зжеруть черви. У народі про таких кажуть - прожив як під пеньком висрався.
Амінь.
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07.01.2025 19:40 Ответить
через природну тупість відзеркалювати свою жалюгідність чужими коментами - це зазвичай сутність прикацапленого ухилянта. Бажаю тобі всього цього року успішного підпільного життя. По вулиці зайвий раз не швендяй, за півасіком маму посилай.
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07.01.2025 19:42 Ответить
ну ти ще не мертвий, хоча поступово до цього наближаєшся.
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07.01.2025 19:58 Ответить
всі люди смертні, але не всі такі жалюгідні, як ти.
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07.01.2025 20:27 Ответить
ну я ж і кажу - прожив, як під пеньком висрався.
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07.01.2025 20:33 Ответить
не дякуй, я тобі милостиню не подав.
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07.01.2025 21:49 Ответить
а я би тобі і не подав би. А за твоїх родичів можуть помститись хіба що кацапи, яких ти ти вбивати не можеш, бо вважаєш їх за людей. Ну, це якщо вони триста кілометрів пройдуть.
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07.01.2025 22:15 Ответить
як тебе пре. Справжній адепт протестантської церкви.
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07.01.2025 23:11 Ответить
а, так у тебе взагалі ніяких переконань, ти просто продаєшься будь-кому за їдло. Максимум чого ти досяг у житті - це другий рівень у піраміді Маслоу.
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07.01.2025 23:23 Ответить
а нашо ти видаляєш свої відповіді? На форумі і так всі бачать який ти кончений *****.
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07.01.2025 23:29 Ответить
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07.01.2025 23:46 Ответить
РОЗСТРІЛ потрібен
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07.01.2025 22:50 Ответить
і почати потрібно з тебе.
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07.01.2025 22:52 Ответить
Необхідно вжити запобіжних заходів, щоб вона не втекла
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08.01.2025 08:00 Ответить
 
 