СБУ разоблачила на Полтавщине злоумышленницу, "слившую" в Интернет локацию базирования военных ВСУ
Служба безопасности Украины разоблачила жительницу Полтавского района, которая разместила в одной из соцсетей информацию о дислокации подразделений ВСУ на Полтавщине.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Фигуранткой оказалась переселенка с Луганщины, которая переехала на Полтавщину после начала полномасштабного вторжения.
По материалам дела, женщина обнародовала информацию о местоположении украинских военных в популярном Интернет-сообществе, которое насчитывает почти 10 тысяч участников.
СБУ сразу после публикации приняла меры для обеспечения безопасности личного состава военного подразделения и предотвращения нанесения вражеского удара.
Злоумышленнице сообщено о подозрении по ч.2 ст.114-2 Уголовного кодекса Украины - несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружения и боеприпасов в Украину, движение, перемещении или размещении Вооруженных сил Украины или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенное в условиях военного или чрезвычайного положения. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет.
Сейчас досудебное расследование завершено, обвинительный акт направлен в суд.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
можна зробити випадкове піх , пах ...))
Тут же такі в пошані.
А я чув, що "дислокацією підрозділів ЗСУ" наша доблесна СБУ називає вже і офіційні адреси ТЦК!
І, звісно, людей пресують та саджають...
Самі собі ІПСО підкидують та змушують відноситись до таких новин з більшою ПІДОЗРОЮ.
У чому проблема?
Амінь.