СБУ разоблачила на Полтавщине злоумышленницу, "слившую" в Интернет локацию базирования военных ВСУ

Служба безопасности Украины разоблачила жительницу Полтавского района, которая разместила в одной из соцсетей информацию о дислокации подразделений ВСУ на Полтавщине.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Фигуранткой оказалась переселенка с Луганщины, которая переехала на Полтавщину после начала полномасштабного вторжения.

По материалам дела, женщина обнародовала информацию о местоположении украинских военных в популярном Интернет-сообществе, которое насчитывает почти 10 тысяч участников.

СБУ сразу после публикации приняла меры для обеспечения безопасности личного состава военного подразделения и предотвращения нанесения вражеского удара.

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Злоумышленнице сообщено о подозрении по ч.2 ст.114-2 Уголовного кодекса Украины - несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружения и боеприпасов в Украину, движение, перемещении или размещении Вооруженных сил Украины или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенное в условиях военного или чрезвычайного положения. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет.

Сейчас досудебное расследование завершено, обвинительный акт направлен в суд.