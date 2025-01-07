Сдавала позиции ВСУ в Краматорском районе: в Донецкой области будут судить агентку РФ, - СБУ. ФОТО

Служба безопасности Украины передала в суд дело жительницы Донецкой области, которая работала на российские спецслужбы и передавала врагу координаты позиций Сил обороны Украины.

Об этом информирует пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.

Как выяснили следователи, женщина была бывшей сотрудницей расформированной милиции. Она поддерживала связь с давним знакомым - экс-милиционером, который в 2014 году перешел на сторону террористов "ДНР" и сейчас является командиром одной из разведывательно-штурмовых бригад РФ.

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По его указаниям агент:

Собирала данные об укрепрайонах и огневых позициях ВСУ в Краматорском районе.

Фиксировала маршруты движения автоцистерн с топливом на передовую.

Передавала информацию о расположении реактивной артиллерии и других стратегических объектов.

Для сбора разведданных женщина передвигалась на собственном авто и скрыто снимала военные объекты.

Контрразведчики СБУ вовремя разоблачили ее деятельность, установили местонахождение и задержали. Ей сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена в условиях военного положения).

Материалы дела направлены в суд. Злоумышленница находится под стражей. В случае доказательства вины ей грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Операцию провели сотрудники ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры.

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