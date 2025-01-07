Беларусь нарастила военное присутствие вблизи границы с Украиной, - "Беларускі Гаюн". КАРТА

Беларусь перебрасывает подразделения военных к приграничью с Украиной.

Об этом информирует мониторинговая группа "Беларускі Гаюн", сообщает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что подразделения Сухопутных войск ВС Беларуси перебросили в Столинский, Лельчицкий, Мозырский и Гомельский районы - приграничье с Украиной.

Также известно, что в конце декабря из России в Беларусь прилетал военно-транспортный самолет Ил-76, который принадлежит военно-космическим силам РФ.

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Напомним, 6 января 2025 года из Украины в Беларусь залетели по меньшей мере 8 российских дронов-камикадзе типа "Shahed".