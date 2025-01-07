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Беларусь нарастила военное присутствие вблизи границы с Украиной, - "Беларускі Гаюн". КАРТА

Беларусь перебрасывает подразделения военных к приграничью с Украиной.

Об этом информирует мониторинговая группа "Беларускі Гаюн", сообщает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что подразделения Сухопутных войск ВС Беларуси перебросили в Столинский, Лельчицкий, Мозырский и Гомельский районы - приграничье с Украиной.

Білорусь нарощує біля українського кордону військову присутність

Также известно, что в конце декабря из России в Беларусь прилетал военно-транспортный самолет Ил-76, который принадлежит военно-космическим силам РФ.

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Напомним, 6 января 2025 года из Украины в Беларусь залетели по меньшей мере 8 российских дронов-камикадзе типа "Shahed".

Автор: 

Беларусь (7899) граница (5273)


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Топ комментарии
+3
Знову бульбофюрер понти колотить на прохання *****?
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07.01.2025 19:30
+2
Выборы Бацьки в президенты на носу а вдруг белорусские добробаты зайдут проголосовать.
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07.01.2025 19:48
+1
Всєм баяцца. Деруни атакують.
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07.01.2025 19:14
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Зараз гундосий вилізе і розказуватиме про шашлики
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07.01.2025 19:07 Ответить
а який ваш прогноз? буде повномасштабний наступ білорусів на Україну?
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07.01.2025 20:12 Ответить
лука шось ****** шо иого Зеля хоче прижучити
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07.01.2025 19:08 Ответить
Всєм баяцца. Деруни атакують.
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07.01.2025 19:14 Ответить
Вже можна готуватися до шашликів чи ще зарано?
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07.01.2025 19:26 Ответить
Готуйся
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07.01.2025 19:38 Ответить
Знову бульбофюрер понти колотить на прохання *****?
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07.01.2025 19:30 Ответить
Никак не угомонится плешивый выродок(((
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07.01.2025 19:33 Ответить
Выборы Бацьки в президенты на носу а вдруг белорусские добробаты зайдут проголосовать.
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07.01.2025 19:48 Ответить
показать весь комментарий
07.01.2025 19:48 Ответить
 
 