По меньшей мере, 8 "шахедов" залетали ночью в Беларусь, - "Беларускі Гаюн"

В ночь на понедельник, 6 января 2025 года из Украины в Беларусь залетело не менее 8 российских дронов-камикадзе типа Shahed.

Об этом сообщил мониторинговый проект "Беларускі Гаюн", информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, дроны заходили в Полесский заповедник, двигались курсом на Комарин, Лоев и Асаревичи.

Первая группа из двух "шахедов" двигалась с севера Черниговской области курсом на Беларусь около 23:50 по местному времени в воскресенье, далее дроны фиксировались в промежуток времени с 00:49 до 04:20 в понедельник. Авиация военно-воздушных сил Беларуси ночью в небо не поднималась.

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Дроновая атака ночью 6 января 2025 года

Как сообщалось, вечером 5 января россияне запустили по Украине ударные беспилотники. Также Цензор.НЕТ информировал, что на Киевщине была повреждена контактная сеть железной дороги. Движение поездов открыто.

Напомним, ночью "шахеды" также атаковали Черкасскую область. Повреждены дома и ангар с зерном.