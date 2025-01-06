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По меньшей мере, 8 "шахедов" залетали ночью в Беларусь, - "Беларускі Гаюн"

Шахед над Білоруссю

В ночь на понедельник, 6 января 2025 года из Украины в Беларусь залетело не менее 8 российских дронов-камикадзе типа Shahed.

Об этом сообщил мониторинговый проект "Беларускі Гаюн", информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, дроны заходили в Полесский заповедник, двигались курсом на Комарин, Лоев и Асаревичи.

Первая группа из двух "шахедов" двигалась с севера Черниговской области курсом на Беларусь около 23:50 по местному времени в воскресенье, далее дроны фиксировались в промежуток времени с 00:49 до 04:20 в понедельник. Авиация военно-воздушных сил Беларуси ночью в небо не поднималась.

Смотрите также: По меньшей мере 8 "Шахедов" ночью залетали в Беларусь, - "Беларускі Гаюн". ИНФОГРАФИКА

Шахеди в Білорусі

Дроновая атака ночью 6 января 2025 года

Как сообщалось, вечером 5 января россияне запустили по Украине ударные беспилотники. Также Цензор.НЕТ информировал, что на Киевщине была повреждена контактная сеть железной дороги. Движение поездов открыто.

Напомним, ночью "шахеды" также атаковали Черкасскую область. Повреждены дома и ангар с зерном.

Автор: 

Беларусь (7899) Шахед (1037)


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пюрер не винен, за нього "наш" самець скумбрії заступився, бо той йому зателефонував та сказав, що "невінаватая він" то ***** його зґвалтував.
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06.01.2025 14:02 Ответить
"Беларускі Гаюн" не користується окулярами, якими користується Зельона влада. Ніяких пуків, риків, чи бодай якихось натяків до Таракана нема! Не кажучи вже хоч про ноту протесту, не те щоб розірвати дип відносини. Все ОК, все подобається. Майбутня братська "республіка"?
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06.01.2025 14:15 Ответить
 
 