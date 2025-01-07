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Заместитель министра обороны Клименков проверил обеспечение войск на восточном направлении фронта. ФОТОРЕПОРТАЖ

Заместитель министра обороны Украины Дмитрий Клименков совершил рабочую поездку на восточное направление фронта.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Министерство обороны Украины.

Как отметили в оборонном ведомстве, цель визита - проверить обеспечение вооружением и тыловым имуществом, от которого зависит боеспособность военных на линии столкновения.

"Мы слышим военных и сразу реагируем на их потребности. Проверки на местах дают возможность увидеть реальное положение дел и быстрее решать насущные вопросы. Наша задача - обеспечить армию всем необходимым для эффективного выполнения боевых задач", - отметил заместитель министра обороны Украины Дмитрий Клименков.

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Кліменков перевірив забезпечення військ на східному напрямку фронту
Кліменков перевірив забезпечення військ на східному напрямку фронту
Кліменков перевірив забезпечення військ на східному напрямку фронту

Как отмечается, министерство обороны Украины продолжает работать над усовершенствованием системы обеспечения, усиливая контроль за качеством поставок и повышая оперативность реагирования на потребности защитников.

Автор: 

Минобороны (9357) проверка (819) Клименков Дмитрий (3)


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Навіщо цивільній особі з контраверсійним бекґраундом там вештатись й показувати йому оперативні карти? Він, взагалі, допуск має? Дивно...
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07.01.2025 19:13 Ответить
Та всього вистачає, аж забагато. У кожного солдата по дві зубні щітки. Все в порядку.
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07.01.2025 19:26 Ответить
Заступник міністра оборони Кліменков перевірив забезпечення військ на східному напрямку фронту
...і огуїв...
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07.01.2025 19:27 Ответить
неа ты/вы не правы! в отчёте написал: жируют !!
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07.01.2025 19:59 Ответить
як само зе!дегенерат перевірив забезпечення військ?
пофоткавшись на фоні моніторів та карти зі стрілочками?
чи може в окопі у кожного, перевірив бк, сухпай, снарягу? може вислухав побажання? може стрельнув разок з міномета бракованою міною?
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07.01.2025 19:28 Ответить
вперше карти не в колоді побачив і обалдєл ))
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07.01.2025 19:33 Ответить
Безглузда показуха яка смердить радянщиною.
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07.01.2025 19:48 Ответить
 
 