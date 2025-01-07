Заместитель министра обороны Клименков проверил обеспечение войск на восточном направлении фронта. ФОТОРЕПОРТАЖ

Заместитель министра обороны Украины Дмитрий Клименков совершил рабочую поездку на восточное направление фронта.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Министерство обороны Украины.

Как отметили в оборонном ведомстве, цель визита - проверить обеспечение вооружением и тыловым имуществом, от которого зависит боеспособность военных на линии столкновения.

"Мы слышим военных и сразу реагируем на их потребности. Проверки на местах дают возможность увидеть реальное положение дел и быстрее решать насущные вопросы. Наша задача - обеспечить армию всем необходимым для эффективного выполнения боевых задач", - отметил заместитель министра обороны Украины Дмитрий Клименков.

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Как отмечается, министерство обороны Украины продолжает работать над усовершенствованием системы обеспечения, усиливая контроль за качеством поставок и повышая оперативность реагирования на потребности защитников.