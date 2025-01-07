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Новости Помощь Украине
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Администрация Байдена планирует объявить о "существенном" окончательном пакете помощи Украине, - AP

США невдовзі оголосять про суттєвий пакет військової допомоги Україні

Администрация действующего президента США Джо Байдена намерена объявить о масштабном окончательном пакете военной помощи Украине в рамках визита министра обороны Ллойда Остина в Германию в четверг, 9 января.

Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на двух высокопоставленных чиновников Пентагона, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что чиновники не указали точную сумму помощи, но сказали, что пакет будет "значительным", хотя он не будет включать всех около 4 миллиардов долларов, предусмотренных Конгрессом для Украины.

По их словам, вероятно, останется еще "несколько миллиардов долларов", которые новая команда обороны во главе с Дональдом Трампом сможет предоставить Украине, если захочет это сделать.

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Как пишет AP, в Германии 9 января должно состояться заседание "Рамштайн", на котором в последний раз будет присутствовать Остин.

Он должен встретиться с представителями около 50 стран-партнеров, которые поддерживают Украину с момента полномасштабного вторжения России.

Представитель Пентагона добавил, что пакет, который объявят на этой неделе, будет сформирован из имеющихся запасов, чтобы доставить большую часть обещанного оружия Украине перед вступлением в должность избранного президента Дональда Трампа 20 января.

По словам одного из чиновников, представители оборонного ведомства Байдена, которые занимаются Украиной, контактировали с переходной командой Трампа, чтобы обсудить "все вопросы, которые мы считаем важными".

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Автор: 

Байден Джо (2790) Пентагон (1462) США (26827) помощь и поддержка (872) война в Украине (4082)


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Топ комментарии
+8
Молодці - нехай облизується коричневим язиком вова - вони на нього начхали , не йому допомагають а Україні .
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07.01.2025 20:40
+8
А вам все Байден плохой. Ещё горевать по нем будем.
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07.01.2025 20:58
+7
як у нас немає своїх ракет з 19 по 23 рік, то при чому тут зеленський? а от Байден такий сякий.
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07.01.2025 20:52
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Краще пізно ніж ніколи. Добре хоч нирки не відпали в очікуванні "Боржомі"
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07.01.2025 20:36 Ответить
як у нас немає своїх ракет з 19 по 23 рік, то при чому тут зеленський? а от Байден такий сякий.
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07.01.2025 20:52 Ответить
а хто ракетну програму Турчінова згорнув? Хто Зелі винен, шо він в святе ***** вірував?
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07.01.2025 21:07 Ответить
я це й кажу-з 19 по 23 рік. то чому зара українці хаять Байдена? а тому що 73% зеідіотів ще багато.
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08.01.2025 09:52 Ответить
Трохи запізно Баиден кинувся - і за це спасибі - бо хер - зна шо буде за Трампа
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07.01.2025 20:37 Ответить
Молодці - нехай облизується коричневим язиком вова - вони на нього начхали , не йому допомагають а Україні .
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07.01.2025 20:40 Ответить
Оголосіть вже!!!
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07.01.2025 20:49 Ответить
А вам все Байден плохой. Ещё горевать по нем будем.
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07.01.2025 20:58 Ответить
коли вмер брежнев мій начальник дістав з сейфу пляшку коньяку і пачку конфет птіче молоко йому було 63 роки а мені 25 він сазав що ми ще за брежневим будемо плакати-оце такі і сумують за байденом
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07.01.2025 21:23 Ответить
Дємбєльскій пакет.
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07.01.2025 21:08 Ответить
"пакет буде "значним", хоча він не включатиме всіх близько 4 мільярдів доларів, передбачених Конгресом для України, які Байден просрав
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07.01.2025 21:10 Ответить
Потужный! Окончательная бумажка, настоящая фактическая броняяя!!!!
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07.01.2025 21:34 Ответить
Дякуємо.
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07.01.2025 22:06 Ответить
Дивно, і ніякі республіканці не заважають... виявляється можна було, якщо хотілося...
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07.01.2025 22:18 Ответить
 
 