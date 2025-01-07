Администрация Байдена планирует объявить о "существенном" окончательном пакете помощи Украине, - AP

Администрация действующего президента США Джо Байдена намерена объявить о масштабном окончательном пакете военной помощи Украине в рамках визита министра обороны Ллойда Остина в Германию в четверг, 9 января.

Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на двух высокопоставленных чиновников Пентагона, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что чиновники не указали точную сумму помощи, но сказали, что пакет будет "значительным", хотя он не будет включать всех около 4 миллиардов долларов, предусмотренных Конгрессом для Украины.

По их словам, вероятно, останется еще "несколько миллиардов долларов", которые новая команда обороны во главе с Дональдом Трампом сможет предоставить Украине, если захочет это сделать.

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Как пишет AP, в Германии 9 января должно состояться заседание "Рамштайн", на котором в последний раз будет присутствовать Остин.

Он должен встретиться с представителями около 50 стран-партнеров, которые поддерживают Украину с момента полномасштабного вторжения России.

Представитель Пентагона добавил, что пакет, который объявят на этой неделе, будет сформирован из имеющихся запасов, чтобы доставить большую часть обещанного оружия Украине перед вступлением в должность избранного президента Дональда Трампа 20 января.

По словам одного из чиновников, представители оборонного ведомства Байдена, которые занимаются Украиной, контактировали с переходной командой Трампа, чтобы обсудить "все вопросы, которые мы считаем важными".

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