Норвегия готовится к "худшим сценариям" со стороны РФ: планируют строить бомбоубежища

Правительство Норвегии объявило, что планирует снова ввести обязанность строить бомбоубежища в новых зданиях, эта практика была прекращена в 1998 году.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Politico.

Отмечается, что такое решение принято в связи с полномасштабной войной РФ в Украине. Ведь Россия, которая имеет общую границу с Норвегией за Полярным кругом, не демонстрирует никаких признаков отказа от своей агрессивной позиции.

"Вокруг нас все больше неопределенности. Мы должны заботиться о гражданском населении в случае "худшего сценария" войны или вооруженного нападения. В таком случае укрытие - одна из необходимых нам мер защиты", - сказала министр юстиции и общественной безопасности Норвегии Эмили Энгер Мель.

Правительство предлагает два типа укрытий: новые, которые будут защищать от химического и радиоактивного оружия; а некоторые для защиты от обычного оружия, которое можно было бы перепрофилировать из станций метро или парковочных гаражей.

Напомним, в Польше планируют создать программу поддержки строительства бомбоубежищ, власти будут искать источники ее финансирования.

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