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Норвегия готовится к "худшим сценариям" со стороны РФ: планируют строить бомбоубежища

У Норвегії планують будувати бомбосховища

Правительство Норвегии объявило, что планирует снова ввести обязанность строить бомбоубежища в новых зданиях, эта практика была прекращена в 1998 году.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Politico.

Отмечается, что такое решение принято в связи с полномасштабной войной РФ в Украине. Ведь Россия, которая имеет общую границу с Норвегией за Полярным кругом, не демонстрирует никаких признаков отказа от своей агрессивной позиции.

"Вокруг нас все больше неопределенности. Мы должны заботиться о гражданском населении в случае "худшего сценария" войны или вооруженного нападения. В таком случае укрытие - одна из необходимых нам мер защиты", - сказала министр юстиции и общественной безопасности Норвегии Эмили Энгер Мель.

Правительство предлагает два типа укрытий: новые, которые будут защищать от химического и радиоактивного оружия; а некоторые для защиты от обычного оружия, которое можно было бы перепрофилировать из станций метро или парковочных гаражей.

Напомним, в Польше планируют создать программу поддержки строительства бомбоубежищ, власти будут искать источники ее финансирования.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В 2025 году Норвегия выделит €2 миллиарда на военную помощь Украине, - Умеров

Автор: 

Норвегия (700) россия (95702)


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Топ комментарии
+14
Замість врізати усім миром по рашистах зараз, поки русня ще не набрала більше сил, щоб від рашистів залишилося тільки мокре місце - вони в землю зариваються від страху. Дуже їм допоможуть бомбосховища, коли територія навкруги буде забруднена радіацією.
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11.01.2025 13:37
+13
Може краще поділити цю соссію на шматки ?
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11.01.2025 13:34
+13
У світі одні дебіли. Замість знищення ********** всі ховатися зібрались.
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11.01.2025 13:37
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Може краще поділити цю соссію на шматки ?
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11.01.2025 13:34 Ответить
Порвати. Гляньте на її мапу - це ж ковдра зшита з лоскутів..оті всі регіони мріють стати самостійними, або приєднатись до іншої країни..якщо вони так зроблять - то мацква залишиться одісенька, навіть СПБ зліняє до фінів.
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11.01.2025 13:44 Ответить
наприклад Татарстан не так уж і мріє, нажаль.

там татарська більшість хворих на путінізм.
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11.01.2025 13:57 Ответить
нагадайте татарам, що кацапи з'їли їх сало, і Татарстан знову буде за незалежність

.
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11.01.2025 14:17 Ответить
вони вже мову свою ззабувають, а ти кажеш незалежність, але треба десь та почнеться.
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12.01.2025 08:41 Ответить
Я знаю інші приклади..лютої ненависті до кацапоїдів, але Ви праві - хворих на голову вистачає..
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11.01.2025 16:29 Ответить
Марина 94657c55 ціх прикладів ну дуже мало, щоб вони почали щось робити.
Більшість татар хвори на путінізм. Та підримують війну
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12.01.2025 12:51 Ответить
подивитіься як буряти ж*пи рвуть за рашу. Що вони з ними зробили??
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11.01.2025 22:40 Ответить
Світ потихеньку сходить з розуму...
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11.01.2025 13:34 Ответить
Прокинулись.....
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11.01.2025 13:36 Ответить
зате ми досі шашлики маринуємо

багато фортифікацій побудовано за три роки ?
тупий суровікін виявився розумнішим чим Вєлічайший
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11.01.2025 13:53 Ответить
Замість врізати усім миром по рашистах зараз, поки русня ще не набрала більше сил, щоб від рашистів залишилося тільки мокре місце - вони в землю зариваються від страху. Дуже їм допоможуть бомбосховища, коли територія навкруги буде забруднена радіацією.
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11.01.2025 13:37 Ответить
Норвегія нічого не може зробити. А на чолі США довбонуті.
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11.01.2025 13:39 Ответить
У світі одні дебіли. Замість знищення ********** всі ховатися зібрались.
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11.01.2025 13:37 Ответить
треба активніше залучати українських біженців для майбутньої оборони Норвегії. Згідно останніх опитувань більшість з них не планує повертатися на Батьківщину, отже нехай тоді готуються захищати свою нову вітчизну від спільного ворога.
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11.01.2025 13:39 Ответить
квіточки не для того туди переїжджали, ви шо! вони на таке не підписувалися))
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11.01.2025 22:41 Ответить
Не добре це все , кожен у своїй сторонці у час війни!
Потрібно обʼєднуватися в величезну воєнну коаліцію мета якої руйнація московіі як загрози людству!
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11.01.2025 13:41 Ответить
Біда в тому, що всі не хочуть знищення **********. Бо, кожний по-своєму, але сосе його сіську, а може й щось інше.
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11.01.2025 13:58 Ответить
норги точно ні
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11.01.2025 22:43 Ответить
У Норвегії немає "мудрого наріду", бо будували б дороги!
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11.01.2025 13:44 Ответить
В Норвегии есть дороги.
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11.01.2025 13:48 Ответить
а в Україні єсть мудрий наріт
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11.01.2025 13:55 Ответить
О, блат! Хочу побачити хоч одну дорогу, побудовану норвежцями в Україні. І скільки вона протримається. Бо в Норвегії немає постійних переходів температури через нуль по 10 разів на день, як в Україні. В Африці також. {я не виправдовую довбнів автодору}
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11.01.2025 14:02 Ответить
а дурні в Україні теж через перепад температур біля нуля ?

.
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11.01.2025 14:19 Ответить
Подивись у дзеркало. Знайдеш відповідь.
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11.01.2025 14:32 Ответить
понятно, переход температур при строительстве дорог есть только в Украине, как же иначе
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11.01.2025 15:34 Ответить
Хто хотів - той зрозумів, хто хотів щось ляпнути - той ляпнув. Питання в тому, що в Норвегії, мабуть, температура як стала нижче нуля, так і стоїть. А у нас гуляє сюди-туди постійно. Проблема наших доріг - у стиках, коли одну машину асфальту поклали, а інша через дві години буде, коли перша вже захолола. От за це 3, 14ди треба давати. Бо руйнування якраз там. Чи я не правий?
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11.01.2025 16:45 Ответить
У нас турки дорогу ремонтировал: 2 км за несколько дней втроем. Несколько лет прошло, ни единой трещины. А рядом наши ремонтировали: 500 метров полгода человек 40, на следующий год все в трещенах.
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11.01.2025 20:58 Ответить
Ну, я причину написав. А туркам, мабуть, *зелену дорогу* робили, бо то турки. А в цей час наші по 3 години чнкали на асфальт.
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11.01.2025 21:07 Ответить
Какая причина в том, что на одной и той же дороге у турокв ни одной трещины, а у нас все в трещинах?
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11.01.2025 21:09 Ответить
Барабани не забудьте
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11.01.2025 13:44 Ответить
Влупили б по мацквабаду і не парились..що ж так всі бояться ту сросію??? То ж колос на глиняних ногах!! Пара ракетних атак - і кізда кремлівській владі.
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11.01.2025 13:46 Ответить
А шашлыки едят Норвегии?
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11.01.2025 13:55 Ответить
на щастя норвежців вони не здогадуються, що є така страва...

інакше хана було б і Норвегії

.
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11.01.2025 13:57 Ответить
спочатку всіх кацапчиків та рідну вату виженіть..тоді може й пронесе
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11.01.2025 13:55 Ответить
пронесло нас, після ЗЄЛЯних шашликів

.
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11.01.2025 13:58 Ответить
Обов'зково виженіть, не дивлячись на "соплі і воплі цивілізованово чєлавєчєства". Принаймі, не буде кому ракети наводити.
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11.01.2025 14:08 Ответить
А на цензорі як завжди - іпанута більшість пугає світ якоюсь війною ху...а проти всього світу. Ви б краще дивились на свого наріка, котрого обрали у 19 році - а люди все вірно роблять - і побудують те шо потрібно, для себе. Чого ж зеленский не будував свою зброю - для України. Мир воно обіцяло за рік, Мінськи домовленності були йьому хрінові - ну, шо, зробив краще. Ідіоти.
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11.01.2025 14:05 Ответить
Зверніть увагу, шановне панство, на те шо барабани у бомбосховищах не передбачени. Лохи, могли б і понавчатись у наших слуг наріда, як треба будувати та чим забезпечювати і шо та скідьки з цього мати.
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11.01.2025 14:08 Ответить
і з овочами у Норвегії туго.

мабуть в бомбосховищах у них сельодко-різки...

.
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11.01.2025 14:21 Ответить
які ще бомбосховища!
треба будувати дороги.
хай запитають у Зеленського
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11.01.2025 14:13 Ответить
нехай краще мінують кордони по максимуму, будують бетоновані укріплення, якщо про Чонгар чули....
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11.01.2025 14:21 Ответить
Краще все відразу. Полярна Аравія може собі дозволити.
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11.01.2025 14:42 Ответить
Людство замість витрачати кошти на науку, розвиток та нормальне життя, витрачає кошти на стримання якогось одного придурка. Міжнарожні організації повинні придумати якісь важелі впливу на випадок, якщо якийсь придурок з"їде з глузду, бо здається путін такий не один
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11.01.2025 14:24 Ответить
Міжнарожні організації повинні... Господи, давайте всі дружно покинемо дитячий сад. Вам же по 50-60 років.
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11.01.2025 14:38 Ответить
Краще розвалити осередок зла
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11.01.2025 14:25 Ответить
крім України ніхто не хоче
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11.01.2025 22:44 Ответить
Зважаючи, що дякуючи ***** і сцикливості Заходу, система світової безпеки зробила кря, Норвегія правильно дивиться у завтрашній день. Тепер на Землі усі мають рити бомбосховища, закупати ППО та зброю, готувати армії. А не так, як зелені підараси - ******* про шашлики.
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11.01.2025 14:48 Ответить
Реальний суверенітет забезпечує лише ядерний цикл - енергетика і зброя.
Все інше - гра у суверенітет по правилам, які встановили ядерні держави.
Скандинави, в першу чергу Норвегія, мають реальну змогу подати приклад.
В них найбільші вільні ресурси і найменші залежності та зобов'язання.
Щиро зичу начхати на вже не діючі міжнародні правила і стати суверенними.
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11.01.2025 15:45 Ответить
Х...скоріш за все використає для конфлікту добуток газу в Північному морі - цей наш газ, а ви його крадете.декілька років тому Х.....З Сєчиним так прогнали БП З Сахаліну, заявили, що ті крадуть їх газ через розломи в гірських породах, бо між вишками було більше 500 км.
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11.01.2025 14:48 Ответить
Странно, а че не шашлыки и дороги? Чет не то вообще
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11.01.2025 15:49 Ответить
Где-то в 2006-ом году , в Эмиратах разговаривал с одним норвежцем. Высокий, мощный, за 60 лет, но еще возглавлял дипартмент. Харя - красная(бухал). Дык, он не постеснялся выразить свою нелюбовь ко всем славянам. Показывал фото, на котором был в офицерской морской форме и ручкался с Рейганом... А где сегодня я вижу тот норвежский пафос? Читаю, мол, Норвегия только собирается строить бомбоубежища... Остолопы , не знают свою же историю, а лезут с нелюбовью к славянам(кацапы - не славяне, це переводняки). Всем известно, что сталин отправил последнее письмо Гитлеру в феврале 1941-го года. Сталин в том письме сделал предъяву на Норвегию, поэтому Гитлер и не ответил. ЗЫ... Вот тогда сталин должен бы понять на все 100600, что Гитлер своим игнором с ответом уже объявил войну... А Норвеги должны были понять , что бомбоубежища должны были быть построены еще в 1945 году. Бо кремль, своей предъявой, получается объявил войну Норвегии.
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11.01.2025 17:15 Ответить
Той, хто у війні грає лише і винятково від оборони, рано чи пізно програє.
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11.01.2025 18:45 Ответить
Стопудово. Но полюбос, что в том , что в другом случае, бомбоубежища нужны.
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11.01.2025 21:28 Ответить
Я й не кажу, що не потрібні. Потрібні. Але... Як кажуть військові: найкраща ПРО - це власні ракети.
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11.01.2025 21:41 Ответить
Згоден... Стесняюсь добавить , мол, кто надеется тока на оборону с протянутой рукой, того второй раз даже подзебильники не переизберут.
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11.01.2025 22:11 Ответить
Вот у кого всегда башка работала и с первого раза--- так у скандинавов! Ведь рядом отморозки вековые!
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12.01.2025 00:52 Ответить
Ну да, Весь же прогресс по цивилизациям, приходил от северных народов, во все времена и народы. А как иначе. Холод не тетка, заставляет шевелить мозгами.. Это кацапы даже на северном полюсе знают как кинуть шлангу... Почитайте вон кацапа Никонова , мол как выжить в оледенение, выгреваясь на куче навоза.
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12.01.2025 09:04 Ответить
 
 