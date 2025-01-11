Норвегия готовится к "худшим сценариям" со стороны РФ: планируют строить бомбоубежища
Правительство Норвегии объявило, что планирует снова ввести обязанность строить бомбоубежища в новых зданиях, эта практика была прекращена в 1998 году.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Politico.
Отмечается, что такое решение принято в связи с полномасштабной войной РФ в Украине. Ведь Россия, которая имеет общую границу с Норвегией за Полярным кругом, не демонстрирует никаких признаков отказа от своей агрессивной позиции.
"Вокруг нас все больше неопределенности. Мы должны заботиться о гражданском населении в случае "худшего сценария" войны или вооруженного нападения. В таком случае укрытие - одна из необходимых нам мер защиты", - сказала министр юстиции и общественной безопасности Норвегии Эмили Энгер Мель.
Правительство предлагает два типа укрытий: новые, которые будут защищать от химического и радиоактивного оружия; а некоторые для защиты от обычного оружия, которое можно было бы перепрофилировать из станций метро или парковочных гаражей.
Напомним, в Польше планируют создать программу поддержки строительства бомбоубежищ, власти будут искать источники ее финансирования.
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там татарська більшість хворих на путінізм.
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Більшість татар хвори на путінізм. Та підримують війну
багато фортифікацій побудовано за три роки ?
тупий суровікін виявився розумнішим чим Вєлічайший
Потрібно обʼєднуватися в величезну воєнну коаліцію мета якої руйнація московіі як загрози людству!
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інакше хана було б і Норвегії
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мабуть в бомбосховищах у них сельодко-різки...
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треба будувати дороги.
хай запитають у Зеленського
Все інше - гра у суверенітет по правилам, які встановили ядерні держави.
Скандинави, в першу чергу Норвегія, мають реальну змогу подати приклад.
В них найбільші вільні ресурси і найменші залежності та зобов'язання.
Щиро зичу начхати на вже не діючі міжнародні правила і стати суверенними.