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Петиция с призывом ввести санкции СНБО против Портнова набрала необходимые 25 тыс. подписей

Петиция, зарегистрированная на сайте Кабинета Министров, с призывом применить персональные санкции СНБО против Андрея Портнова набрала необходимые 25 тысяч голосов.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Кабмина, информирует Цензор.НЕТ.

По состоянию на 14:00 11 января - через 19 дней после публикации - обращение подписали 25 062 человека. Теперь его должно рассмотреть правительство.

Петиція із закликом ввести санкції проти Портнова набрала 25 тисяч підписів

Читайте: Портнов требует, чтобы Кабмин удалил петицию о введении против него санкций, - СМИ. ДОКУМЕНТ

Напомним, петицию с призывом применить санкции СНБО к Портнову на рассмотрение правительства подала руководитель отдела расследований Hromadske и представительница Медиаруха Ярослава Вольвач.

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что Медиарух призывает Зеленского применить санкции СНБО в отношении Портнова.

Медиадвижение требует ввести санкции, учитывая "многочисленные журналистские расследования, свидетельствующие о возможном сохранении влияния Андрея Портнова на судебную систему Украины".

Также сообщалось, что экс-заместитель главы Администрации президента времен Януковича Андрей Портнов требует удаления с сайта Кабмина петиции, в которой предлагается ввести против него санкции.

Также читайте: Апелляционный суд встал на сторону Портнова по делу против руководителя "Радио Свобода" Седлецкой

Автор: 

Портнов Андрей (638) санкции (11321) СНБО (4435) петиция (356)


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Топ комментарии
+20
Портнова давно пора покатати на самокаті, а пов'язаних суддів - пустити по етапу.
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11.01.2025 14:13
+12
Та я вас благаю, підтертися шо кабміну шо іншим зеленимнасерити на вас а отою петицією вони підетрутся.
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11.01.2025 14:11
+10
Невже ця гнида десь в бункері живе? Нікуди не виходить, ні на чому не їздить, ніде в кав'ярню не заходить та т.і? Хтось би у "Вєтєрок" запросив чи на самокаті покатав би... Ну накінець то треба його запросити на кАнцєрт кАбздона...
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11.01.2025 14:20
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Наступ злочинців з Банкової на місцеве самоврядування продовжується - зʼявилось відео , на якому екс-в.о. мера Чернігова Олександр Ломако сідає в авто поліції.

Вчора він вийшов із заявою, в якій повідомив, що "Силовики отримали команду будь-якою ціною наздогнати Ломако". Звʼязку з ним немає, - повідомляють журналісти
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11.01.2025 14:09 Ответить
Та там просто йде переділ "сфер впливу", бо сам той Ломако не такий вже й "святий"...
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11.01.2025 14:17 Ответить
Справа ж не в святості чиїй би не було.
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11.01.2025 14:31 Ответить
Тобто - "бусифікація" , на колишніх мерів , не повинна розповсюджуватись
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11.01.2025 14:56 Ответить
Та я вас благаю, підтертися шо кабміну шо іншим зеленимнасерити на вас а отою петицією вони підетрутся.
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11.01.2025 14:11 Ответить
Ти дебіл,чи кацап з всемогутнім "сцарем" в балді.Без підримки верховної ради що він міг зробити?У нього не було в раді монобільшості,як у кацапського блазня,а по констітуціі(головний закон країни) у нас парламентсько-презідентська республіка.
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11.01.2025 16:56 Ответить
Портнова давно пора покатати на самокаті, а пов'язаних суддів - пустити по етапу.
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11.01.2025 14:13 Ответить
💯%
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11.01.2025 14:15 Ответить
Потрібно давно було його *грохнути* і на бомжів списати. По судам тягати - то час і сили тратити.
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11.01.2025 14:26 Ответить
Нами правят ссыкуны, которые никому не верят. Которым никто не верит. Даже их собственные халдеи. Грохнуть можно. Можно на бомжей списать. Но исполнитель не дурак. Ему нужен письменный приказ. А с этим дело туго. Вспомните дурака Пукача, который из личной неприязни убил известнейшего журналиста
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11.01.2025 15:03 Ответить
Із *нєпріязні*? Сумніваюсь.
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11.01.2025 16:49 Ответить
В смысле, ни Кучма ни Литвин его об этом не просили. Плёнки Мельниченко так и остались не исследованными. Нема дурных. Теперь нужен письменный приказ чтобы бомжи грохнули Портнова, а не выразительное заглядывание в глаза.
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11.01.2025 17:02 Ответить
Звісно запровадити санкції проти цього гівнюка було б дуже справедливо. Але для решення РНБО потрібен відповідний юридичний привід (тобто за що саме), інакше портнов через суди відіб'є ті санкції на раз-два...
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11.01.2025 14:14 Ответить
Нічого йому не буде. Бо він свій пацан
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11.01.2025 14:14 Ответить
У Протнова є проксі. Через Татарова Протнов сношає судову систему. Ті санкції як до сраки дверці...
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11.01.2025 14:17 Ответить
розігнались...нічого не буде, проігнорує - бо Портнов то Священна корова на зелених пасовиськах цієї влади, він має купу компромату на всіх і держить за яєчка
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11.01.2025 14:19 Ответить
Невже ця гнида десь в бункері живе? Нікуди не виходить, ні на чому не їздить, ніде в кав'ярню не заходить та т.і? Хтось би у "Вєтєрок" запросив чи на самокаті покатав би... Ну накінець то треба його запросити на кАнцєрт кАбздона...
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11.01.2025 14:20 Ответить
Чьому в бункері,він давно втік в країну ЄС разом з своїм виводком.
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11.01.2025 17:00 Ответить
РНБО-картонна дурілка
єрмака з татаровим
Цю петицію не будуть розглядати
бо вже загубили..
або поставлять на розгляд у 2027 році
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11.01.2025 14:29 Ответить
Не маю жодних симпатій до Портнова, але це більш схоже на електронний варіант "чорної ради" - з таким же успіхом можна вимагати "санкцій" проти будь-кого, кого "не *******" 25 тисяч українців - і тут не матиме "шансів" жодна з публічних осіб.
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11.01.2025 14:31 Ответить
Бережуть бездипломного юриста Порткова, бо може образитись на Бубона і наляпати, як його друг Гаварящая Бєніна дупа. І не остання особа в політичному офісі ФСБ Клюєва-Сівковича, кузніце кадров для ОПи
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11.01.2025 14:43 Ответить
Петиція ,щоб не призивати 50+ теж набрала 25 000 голосів і що з того?
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11.01.2025 14:46 Ответить
При зє багато чого в Україні робиться вперше в світі!
Скороченя арміі і ВПК під час війни.
Виконадя депутатьських повноважень з СІЗО.
Вперше в світі верхівки влади країни-агресора(окупанта) і жертви агресії співпрацюють під час бойових дій.
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11.01.2025 14:47 Ответить
Це кореш фсбешний нелоха як ви посміли таке лідору нападписувати
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11.01.2025 14:52 Ответить
Зелена пліснява ніколи не здасть свого спільника, це стосується також і "вбивці" чеченців, татарова.
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11.01.2025 14:55 Ответить
Його розстріляли треба, а не санкції вводити
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11.01.2025 15:32 Ответить
Ничего ему не будет. Активы Медведчука за месть казны пошли партнеру и фунту Ермака Колюбаеву. Зеленский со своим коррупционным окружением делать ничего не будет, его все устраивает, вспомните как всем ОП спасали рядового Татарова, который шил дела на активистов майдана при Януковиче, рядового Резникова, Резниченко-Хланту, Трухина, Баканова, главная налоговичка Киева Датий, сейчас на подходе спасение рядового Князева, и оставили правки Лозового в действии яркий тому пример, а также освобождение и мобилизация мелких коррупционеров а эти дермаки и татаровы выстроили коррупционную вертикаль, которую президента устраивает, ни кто не видит как Дерьмак с Татаровым уберегли от санкций некоторые активы Медведчука и Кушнира (Киевгорстрой), а именно 2 частных самолета, а также некоторые активы Медведчука были переписаны на фунта Ермака - Колюбаева (https://www.epravda.com.ua/news/2023/01/24/696280/) , так же как и ничего не будет с любителями русского мира ОПЗЖ, они же Видновлення Украины, для примера главный столичный региАнал депутат Столар проживающий по 10 месяцев в году в Монако спокойно продает свой 33 этажный бизнес-центр в Киеве за 100 миллионов долларов (https://www.epravda.com.ua/rus/news/2023/12/1/707251/) и свою усадьбу 1000 метров на гектаре земли в столице за 6 миллионов долларов ( https://dom.ria.com/uk/realty-prodaja-dom-kiev-darnitskiy-zavalnaya-ulitsa-23616252.html?utm_medium=referral&utm_source=flatfy.ua&utm_term=391711888 ), вот она пропасть и контраст. Раньше Зеленский с кварталом обслуживал региАналов как шоумен, а сейчас обслуживает их как политик, а мы на дроны донатим пока Арахамия раскидывает в покер с завхозом Януковича Кравцем в логове региАналов в ресторане Ишак (были зафиксированы на камеру журналистом УП Ткачем https://www.youtube.com/watch?v=d0Y-ss-qVT4 ), это тот Кравец у которого и его семьи забрали вид на жительство в Литве за связи и лояльность с русскими (https://www.rbc.ua/ukr/news/litva-vignala-*******-kolishnogo-soratnika-1713879452.html ) а сын Кравца являясь замом главы постоянной земельной комиссии в Киев совете распоряжается столичной землей, пока наши пацаны воюют за каждую посадку, а друг Кравца региАнал и глава Киевгорстроя Кушнир побрил с женой холдинг на миллиарды (Для примера пару судебных решений Справа № 752/17629/20 Кримінальне провадження №42019110000000371 від 04.12.2019 року, Справа № 761/28150/19 Кримінальне провадження № 22017000000000423 від 23 листопада 2018 ( https://youcontrol.com.ua/ru/catalog/court-document/83200613/?fbclid=IwAR0hExZHM6E3A1MMiTfKCoDxajxWoeue0S65CGUU_ATKDSh7rxjQWo_cZwU ) ( https://opendatabot.ua/court/91562437-d78eb2276742956613b3e1279df9b15a?fbclid=IwAR0h_rB5KdLxZGXzA0kD4mEVafdkfXGpTSqdB9FoHShGePBittUcTmSyNDE ), ( https://court.opendatabot.ua/cause/752%2F17629%2F20?fbclid=IwAR1UY8VGNwQCGoC-aQw7xMNDl6y1uNfulbVo45ZCkdGqgcaqPLwhOgya7Ec ) ( https://opendatabot.ua/court/92270101-94db190dcf1a1c788d8163c52069f410?fbclid=IwAR1wa9P18tFEOaffc4B9NrCAnoM3f7gjqn_XtYCaWKRY2ZpkBmibJ4B33SM ), ну тут на спиленное бабло Кушниры купили усадьбу за 20 млн евро ( https://www.pravda.com.ua/rus/news/2023/07/3/7409693/ ) а тут Кушниры с Кравцем немного подвывели и вложились в бизнес центры в Европе ( https://www.radiosvoboda.org/a/news-skhemy-kravets-kushnir-vilnius/31119951.html ) и сейчас разворованный Кушниром Киевгорстрой просит у кабмина 2 миллиарда гривен, которые очень нужны для нужд армии, Имеем на схемах все тех же прихвостней Януковича и его главы администрации Левочкина под крышеванием Дерьмака с Татаровым. А вот свежее видео где вся 5 колона регианалов (опзж, видновлення Украины) собрались вместе с Бакановым на дне рождении у Суркиса https://www.youtube.com/watch?v=0kBrjyRvqio . Когда партнер схемщиков регианалов Баканов ответит за что под его руководством в центре Киева сотрудники СБУ убили переговорщика от Украины сотрудника ГУР Киреева?
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11.01.2025 15:47 Ответить
.... нічого нікому не буде, портков, татаров єрмак, це все одна *******
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11.01.2025 16:20 Ответить
Як ригоАНАЛАМ, з 2019 року, стало легше гадить в Україні під патронатом зеленського!
Сівкович, мертвечук, портнов+лукаш, деркач, шуфрич, бойко, єфремов...
Наслідки бездіяльності, паралічних Генпрокурорів з 2014 року..., але особисто вони, "дивно отримали" МАЄТКИ, вчені надбавки та БАНКИ!
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11.01.2025 16:28 Ответить
Я за те, щоб портнова повісити на смереці, але є одне таке маленьке, невеличке, зовсім нікчемне але. Закон про санкції, санкції до громадян України не можуть бути застосовані. Все інше - це понти від зеленодупих для охлосу.
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11.01.2025 18:32 Ответить
Нічого не буде.
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11.01.2025 19:07 Ответить
його треба покарати а не судити
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11.01.2025 19:15 Ответить
Вангую- цю справу замнуть як найшвидше...бо планують вибори,а пляма на репутації їм не потрібна...
Зроблять вид що нічого не сталося...
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11.01.2025 19:46 Ответить
 
 