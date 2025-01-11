Петиция с призывом ввести санкции СНБО против Портнова набрала необходимые 25 тыс. подписей

Петиция, зарегистрированная на сайте Кабинета Министров, с призывом применить персональные санкции СНБО против Андрея Портнова набрала необходимые 25 тысяч голосов.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Кабмина, информирует Цензор.НЕТ.

По состоянию на 14:00 11 января - через 19 дней после публикации - обращение подписали 25 062 человека. Теперь его должно рассмотреть правительство.

Читайте: Портнов требует, чтобы Кабмин удалил петицию о введении против него санкций, - СМИ. ДОКУМЕНТ

Напомним, петицию с призывом применить санкции СНБО к Портнову на рассмотрение правительства подала руководитель отдела расследований Hromadske и представительница Медиаруха Ярослава Вольвач.

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что Медиарух призывает Зеленского применить санкции СНБО в отношении Портнова.

Медиадвижение требует ввести санкции, учитывая "многочисленные журналистские расследования, свидетельствующие о возможном сохранении влияния Андрея Портнова на судебную систему Украины".

Также сообщалось, что экс-заместитель главы Администрации президента времен Януковича Андрей Портнов требует удаления с сайта Кабмина петиции, в которой предлагается ввести против него санкции.

Также читайте: Апелляционный суд встал на сторону Портнова по делу против руководителя "Радио Свобода" Седлецкой