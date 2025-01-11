Петиция с призывом ввести санкции СНБО против Портнова набрала необходимые 25 тыс. подписей
Петиция, зарегистрированная на сайте Кабинета Министров, с призывом применить персональные санкции СНБО против Андрея Портнова набрала необходимые 25 тысяч голосов.
Об этом свидетельствуют данные на сайте Кабмина, информирует Цензор.НЕТ.
По состоянию на 14:00 11 января - через 19 дней после публикации - обращение подписали 25 062 человека. Теперь его должно рассмотреть правительство.
Напомним, петицию с призывом применить санкции СНБО к Портнову на рассмотрение правительства подала руководитель отдела расследований Hromadske и представительница Медиаруха Ярослава Вольвач.
Ранее Цензор.НЕТ информировал, что Медиарух призывает Зеленского применить санкции СНБО в отношении Портнова.
Медиадвижение требует ввести санкции, учитывая "многочисленные журналистские расследования, свидетельствующие о возможном сохранении влияния Андрея Портнова на судебную систему Украины".
Также сообщалось, что экс-заместитель главы Администрации президента времен Януковича Андрей Портнов требует удаления с сайта Кабмина петиции, в которой предлагается ввести против него санкции.
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Вчора він вийшов із заявою, в якій повідомив, що "Силовики отримали команду будь-якою ціною наздогнати Ломако". Звʼязку з ним немає, - повідомляють журналісти
єрмака з татаровим
Цю петицію не будуть розглядати
бо вже загубили..
або поставлять на розгляд у 2027 році
Скороченя арміі і ВПК під час війни.
Виконадя депутатьських повноважень з СІЗО.
Вперше в світі верхівки влади країни-агресора(окупанта) і жертви агресії співпрацюють під час бойових дій.
Сівкович, мертвечук, портнов+лукаш, деркач, шуфрич, бойко, єфремов...
Наслідки бездіяльності, паралічних Генпрокурорів з 2014 року..., але особисто вони, "дивно отримали" МАЄТКИ, вчені надбавки та БАНКИ!
Зроблять вид що нічого не сталося...