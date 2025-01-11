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Новости Газ
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Президент Словакии Пеллегрини отказался ехать в Украину из-за остановки транзита российского газа: Пусть никто не обижается

Пеллегріні не хоче їхати в УКраїні через зупинку транзиту газу

Президент Словакии Петер Пеллегрини заявил, что отказывается ехать с официальным визитом в Киев из-за того, что Украина прекратила транзит российского газа, который получала Словакия. Ранее Пеллегрини заявлял о намерениях приехать в Украину.

Об этом пишет Aktuality, информирует Цензор.НЕТ.

"При этих сложившихся обстоятельствах о моей поездке в Украину пока не может быть и речи. Если мне придется ехать туда, чтобы просто сфотографироваться, а мне скажут, что ни одна капля нефти и газа не пойдет в Словакию, то я действительно не должен туда ехать. Пусть никто на меня не обижается", - заявил президент Словакии.

Пеллегрини заявил, что решение Украины прекратить транзит российского газа по своей территории "фундаментально угрожает энергетической безопасности Словакии".

"В ситуации, когда украинский парламент принимает закон о запрете транспортировки нефти в Словакию, несмотря на то, что у нас есть действующие контракты, о моей поездке в Украину сейчас не может быть и речи",- добавил политик.

Читайте также: Фицо грозится ветировать решение относительно Украины на уровне ЕС из-за остановки транзита газа РФ

Остановка транзита газа РФ

Напомним, в 07:00 1 января 2025 года в интересах национальной безопасности остановлена транспортировка российского природного газа по территории Украины.

В Кабмине заявили, что Украина в установленном порядке проинформировала Еврокомиссию о прекращении транзита газа. Европейские страны подготовились.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в свою очередь уверяет, что остановка транзита газа РФ через Украину "будет иметь резкие последствия" для всех в ЕС.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо ранее также угрожал остановить экспорт электроэнергии в Украину и значительно сократить поддержку украинским беженцам в ответ на прекращение транзита российского газа через украинскую территорию.

Также читайте: Посольство Украины выразило протест по поводу планов Словакии отправить парламентскую делегацию в Москву

Автор: 

визит (3090) Словакия (986) Транзит газа (371) Петер Пелегрини (15)


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Топ комментарии
+46
не переймайся - ніхто не образився
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11.01.2025 19:26
+37
Які образи??? Повітря чистіше буде. На дідька ти тут потрібен.
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11.01.2025 19:27
+22
рашисти вбивають українців а українці мають допомагати транспортувати рашистський газ щоб у них було більше грошей продовжувати вбивати українців...Так петер пеллегріні???
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11.01.2025 19:34
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не переймайся - ніхто не образився
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11.01.2025 19:26 Ответить
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11.01.2025 19:48 Ответить
Та навіть нехай Фіцо ще раз пульне - я не ображуся.
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11.01.2025 20:01 Ответить
треба скласти петицію в Спілку письменників Словаччини

може в них знайдеться більш влучний прозаїк, або... поет
то без різниці.

.
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11.01.2025 21:02 Ответить
та ж ми тільки раді, що пуйлові підстилки Україною не вештаються !

.
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11.01.2025 20:25 Ответить
Які образи??? Повітря чистіше буде. На дідька ти тут потрібен.
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11.01.2025 19:27 Ответить
Він вірно вирішив. Бо коли йому доведеться тікати до *********, то як він там буде пояснювати свій візит до жідо-бєндєро-хвашісто-націсто-малоросав.
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11.01.2025 19:28 Ответить
Пох**...
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11.01.2025 19:28 Ответить
Зеля б'ється в істериці... Йому вже знімальна група декорації для селфі виставила.
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11.01.2025 19:29 Ответить
баба з возу-економія пального
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11.01.2025 19:30 Ответить
Саме тому Чехословакія й розпалась.
Чехи - мають гідність, історичну пам'ять, злість до совка. І словаки що за півєвро все продадуть.
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11.01.2025 19:32 Ответить
рашисти вбивають українців а українці мають допомагати транспортувати рашистський газ щоб у них було більше грошей продовжувати вбивати українців...Так петер пеллегріні???
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11.01.2025 19:34 Ответить
Ібанат?
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11.01.2025 19:34 Ответить
та ні, ЦЕ-БЕ...
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11.01.2025 20:26 Ответить
З чого ображатись, ти ж там у себе в Словачинні "перднув в калюжу".
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11.01.2025 19:35 Ответить
СМКОЧИ ПРУТНЯ, ВИРОДКУ!!!!!!
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11.01.2025 19:35 Ответить
*********, если будут обижать - не обижайся.
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11.01.2025 19:37 Ответить
Ми не ображаємось, ти просто зникнеш безвісті
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11.01.2025 19:38 Ответить
Мабуть щоб зрозуміти президенту Словаччини чому Україна перекрила поставки газу в Європу потрібно щоб на Словаччину впали ракети свинособак..не багато..штук сто вистачило б.
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11.01.2025 19:40 Ответить
Залишилося посваритися лише з румунами, і потім вони разом з словаками, угорцями та поляками, викопають вздовж українського кордону рів з крокодилами, та поставлять 8метрову стіну...
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11.01.2025 19:44 Ответить
Идиот
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11.01.2025 19:47 Ответить
Рахітне, навчись писати українською
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11.01.2025 19:52 Ответить
У тебе, довбень, нічого українського окрім української мови зі словником і не має.
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11.01.2025 20:23 Ответить
Німці з французами їм ВСТАВЛЯТЬ 8-ми метрову "трубу" навіть за такі наміри.
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11.01.2025 19:48 Ответить
Ти не повіриш, але саме німці з французами блокували вступ України в НАТО, в 2007
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11.01.2025 19:54 Ответить
Що було, те загуло. "Не той тепер Миргород, Хорол-річка не та".
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11.01.2025 20:02 Ответить
Що, путлер не зможе робити відкати в твою та фіцо кишені з газу та нафти , які словачина перепродає далі вже по ринковим цінам! Бариги на крові українців.
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11.01.2025 19:45 Ответить
нас-рать!…
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11.01.2025 19:47 Ответить
Пусть президент Словаччини больше воспитательной работой занимается с этим ФРИЦО(ну в смысле Фицо)
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11.01.2025 19:49 Ответить
А його, що, хтось запрошував?
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11.01.2025 19:50 Ответить
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11.01.2025 19:50 Ответить
Україна припинила постачання російського газу до Європи але щороку транзитує 14 млн тонн російської нафти. Коли Україна припинить поповнювати військову скарбницю кремля.
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11.01.2025 19:52 Ответить
Припинить, коли закінчиться контракт у 2029 році. Маємо забов"язання перед союзниками з ЄС. Тут нічого не вдієш.
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11.01.2025 20:05 Ответить
Чому? Нехай ЕС введе заборону на нафту із рашки з санкціями, і Україна перекриє нафтопровід .
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11.01.2025 20:08 Ответить
Нехай ЄС і введе заборону. Рішення України не забариться. Ви там з огляду на аватарку з прапорцем - ближче до Брюселя, зверніться з клопотанням. Ми на форумі підтримаємо.
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11.01.2025 20:20 Ответить
Можно петицію написати, і коли вона набере ( а набере одразу) 25 тис, президент України має звернутись до Брюсселю . Так буде логичнее
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11.01.2025 20:23 Ответить
Ідея ваша, тож слід почати з ваших ініціативних дій. Тільки уявіть, як після вашого звернення два імені Марія-Софія зазвучать фанфарами у столиці ЄС - репортери, інтерв"ю, кінокамери, софіти, мікрофони, прес-конференції, гранд-готелі, ресторани. Статус закордонного символу України з перспективою політичної кар"єри на батьківщині. Зацікавилися??? Тож у добру путь, співвітчизнице!!! Не забудьте того, хто дав вам цінну пораду, коли станете у нас президенткою.
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11.01.2025 20:54 Ответить
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11.01.2025 21:01 Ответить
Дякую за оцінку.
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11.01.2025 21:15 Ответить
Ти дивись як пропозиція заборонити Брюсселем постачання нафти із раши нервує кацапів .
🤣🤣🤣🤣🤣
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11.01.2025 21:46 Ответить
« значит сапоги хорошие, надо брать «🤣🤣🤣🤣🤣
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11.01.2025 21:48 Ответить
Пальне мастильні матеріали, добрива, енергія, пластмаси, будівельні матеріали, кабелі, труби, латекс, поліетилен, де подорожчає, де подешевшає. Снаряд 155-го калібру скільки коштуватиме порівняно зі 152м? Перекриття труби, це як хіміотерапія замість хірургії для онкохворого, відтягує смерть. Це я так гадаю.
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12.01.2025 17:26 Ответить
Пеллегріні відмовився до нас їхати , а орбан і сіярто нам і зовсім не потрібні .
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11.01.2025 19:50 Ответить
Они все обиделись не за перекрытия газа а за то что остались без газпромовских откатов.
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11.01.2025 19:54 Ответить
Розуміємо, не ображаємось.
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11.01.2025 19:58 Ответить
А на ідіотів ніхто й не ображається. Собі дорожче...
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11.01.2025 20:24 Ответить
Цей про нафту бельмоче,той про газ, маячня якась.
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11.01.2025 20:43 Ответить
Читачі цензор.нет не ображаються на лідерів Словаччини, Угорщини, Румунії, Грузії, Болгарії, Німеччини, Чехії (скоро там Бабіш до влади повернеться), тому що вони усі виключно ідіоти. Інша справа улюблений Боря Джонсонюк. Оце політик, так політик.
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11.01.2025 20:47 Ответить
Буде Україна в НАТО і ЄС, коли рак на горі свисне. Зелена потолоч зробила усе, щоб Україні цей шлях намертво заблокували в самій Європі.
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11.01.2025 20:58 Ответить
А хто зробив усе в 2007? Не треба все на зелені шмарклі спихувати.
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11.01.2025 21:03 Ответить
то як, війна хіба що , не "форс-мажор"..
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11.01.2025 21:01 Ответить
Пелегріні. Перед своїми виборами почав крутити хвостом. І раптом в нього викрали мощну колекцію порнухи, яку сам знімав і був за артиста. Після цього покаявся і більше не вольноду ствує.
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11.01.2025 21:18 Ответить
Це був тест на вошивість.
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11.01.2025 21:52 Ответить
Два дебіла це сила
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11.01.2025 22:30 Ответить
Петер, та не газуй ти так, і ніхто на тебе не образиться.
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11.01.2025 22:32 Ответить
важка ситуація для нас, бо ми не читали контракти (протоколи, доповнення) про транзит газу та нафти. оцей чувак каже, що https://www.youtube.com/watch?v=MyUihh___s0 немає проблем. це складне питання як з 1 млн. дронів.
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11.01.2025 23:16 Ответить
Мабуть йому важко з таким прем'єром. Бо він виглядає обачним.
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12.01.2025 00:51 Ответить
дуже шкода що італійська мафія фіцу недострелила . треба було нашого кіллера найняти . того що киву замочив . фіца як і кива багато язиком ..працює.. у ***** в дупі
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12.01.2025 07:38 Ответить
переживемо
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12.01.2025 08:57 Ответить
 
 