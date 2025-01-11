Президент Словакии Пеллегрини отказался ехать в Украину из-за остановки транзита российского газа: Пусть никто не обижается
Президент Словакии Петер Пеллегрини заявил, что отказывается ехать с официальным визитом в Киев из-за того, что Украина прекратила транзит российского газа, который получала Словакия. Ранее Пеллегрини заявлял о намерениях приехать в Украину.
Об этом пишет Aktuality, информирует Цензор.НЕТ.
"При этих сложившихся обстоятельствах о моей поездке в Украину пока не может быть и речи. Если мне придется ехать туда, чтобы просто сфотографироваться, а мне скажут, что ни одна капля нефти и газа не пойдет в Словакию, то я действительно не должен туда ехать. Пусть никто на меня не обижается", - заявил президент Словакии.
Пеллегрини заявил, что решение Украины прекратить транзит российского газа по своей территории "фундаментально угрожает энергетической безопасности Словакии".
"В ситуации, когда украинский парламент принимает закон о запрете транспортировки нефти в Словакию, несмотря на то, что у нас есть действующие контракты, о моей поездке в Украину сейчас не может быть и речи",- добавил политик.
Остановка транзита газа РФ
Напомним, в 07:00 1 января 2025 года в интересах национальной безопасности остановлена транспортировка российского природного газа по территории Украины.
В Кабмине заявили, что Украина в установленном порядке проинформировала Еврокомиссию о прекращении транзита газа. Европейские страны подготовились.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в свою очередь уверяет, что остановка транзита газа РФ через Украину "будет иметь резкие последствия" для всех в ЕС.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо ранее также угрожал остановить экспорт электроэнергии в Украину и значительно сократить поддержку украинским беженцам в ответ на прекращение транзита российского газа через украинскую территорию.
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може в них знайдеться більш влучний прозаїк, або... поет
то без різниці.
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Чехи - мають гідність, історичну пам'ять, злість до совка. І словаки що за півєвро все продадуть.
🤣🤣🤣🤣🤣