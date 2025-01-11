Тысячи дронов, которые Литва обещала Украине до конца 2024 года, до сих пор на складах, задержку объясняют бюрократией, - СМИ

Тысячи дронов, которые Литва обещала передать Украине до конца 2024 года, до сих пор не попали в ВСУ. Беспилотники лежат на литовских складах. Промедление правительство Литвы объясняет бюрократическими препятствиями.

Об этом пишет LRT, сообщает Цензор.НЕТ.

Издание пишет, что тысячи БПЛА литовского производства, которые обещали доставить в Украину еще до конца прошлого года, до сих пор находятся на армейских складах.

"У нас есть информация, что мы доставили беспилотники - некоторые в октябре, некоторые в ноябре, и мы пока не имеем информации, что дроны уже в Украине", - говорит руководитель компании-производителя дронов RSI Europe Томас Милашаускас.

Другие поставщики также подтвердили, что не располагают информацией об отправке беспилотников в Украину.

В свою очередь политики объясняют, что задержка с поставками произошла из-за бюрократических трудностей.

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"Бюрократия такова, что есть склады, оборонное агентство должно это формально передать армии, правительство должно принять решение передать это Украине, затем Украина должна это транспортировать. Это означает, что вы должны двигаться как можно быстрее во время каждого шага", - заявил экс-министр обороны Лауринас Кашчюнас.

На фоне этой ситуации председатель комитета национальной безопасности и обороны Гедримас Еглинскас призывает пересмотреть нынешнюю систему снабжения для того, чтобы предотвратить подобные задержки в будущем.

Министерство национальной обороны Литвы уверяет, что поставки БпЛА начнутся в ближайшее время. В ведомстве заявляют, что правительство уже внесло изменения в процедуру передачи государственного имущества, что должно упростить и ускорить этот процесс.

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