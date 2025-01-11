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Тысячи дронов, которые Литва обещала Украине до конца 2024 года, до сих пор на складах, задержку объясняют бюрократией, - СМИ

поставки бпла з литви затримуються через бюрократію

Тысячи дронов, которые Литва обещала передать Украине до конца 2024 года, до сих пор не попали в ВСУ. Беспилотники лежат на литовских складах. Промедление правительство Литвы объясняет бюрократическими препятствиями.

Об этом пишет LRT, сообщает Цензор.НЕТ.

Издание пишет, что тысячи БПЛА литовского производства, которые обещали доставить в Украину еще до конца прошлого года, до сих пор находятся на армейских складах.

"У нас есть информация, что мы доставили беспилотники - некоторые в октябре, некоторые в ноябре, и мы пока не имеем информации, что дроны уже в Украине", - говорит руководитель компании-производителя дронов RSI Europe Томас Милашаускас.

Другие поставщики также подтвердили, что не располагают информацией об отправке беспилотников в Украину.

В свою очередь политики объясняют, что задержка с поставками произошла из-за бюрократических трудностей.

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"Бюрократия такова, что есть склады, оборонное агентство должно это формально передать армии, правительство должно принять решение передать это Украине, затем Украина должна это транспортировать. Это означает, что вы должны двигаться как можно быстрее во время каждого шага", - заявил экс-министр обороны Лауринас Кашчюнас.

На фоне этой ситуации председатель комитета национальной безопасности и обороны Гедримас Еглинскас призывает пересмотреть нынешнюю систему снабжения для того, чтобы предотвратить подобные задержки в будущем.

Министерство национальной обороны Литвы уверяет, что поставки БпЛА начнутся в ближайшее время. В ведомстве заявляют, что правительство уже внесло изменения в процедуру передачи государственного имущества, что должно упростить и ускорить этот процесс.

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Автор: 

беспилотник (3653) Литва (2477) поставки (221) бюрократия (86)


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Топ комментарии
+15
Не ввдволікайте литовськими дронами.

Зеля, де наш мільйон дронів???
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11.01.2025 20:01
+12
Зелене сміття з таможні, вимагає грошей!
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11.01.2025 20:09
+7
Стоять у черзі за мільярдом дерев...
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11.01.2025 20:04
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Не ввдволікайте литовськими дронами.

Зеля, де наш мільйон дронів???
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11.01.2025 20:01 Ответить
Стоять у черзі за мільярдом дерев...
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11.01.2025 20:04 Ответить
Ясно, литовці з тої деревини майстрували тишу дронів.
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11.01.2025 20:08 Ответить
Якась в Європі суцільна недовіра до зеленого єрмаківського сміття отстанніми тижнями.
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11.01.2025 21:37 Ответить
Дивно?))
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11.01.2025 21:47 Ответить
Як раз через Літву обіцяний лям дронів не добрали
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11.01.2025 20:07 Ответить
Зелене сміття з таможні, вимагає грошей!
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11.01.2025 20:09 Ответить
Так арештуйте тих бюрократів і саботажників.
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11.01.2025 20:10 Ответить
Знову плани наймогутнішого були порушені країною НАТО!!!
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11.01.2025 20:10 Ответить
- Ось , яка погана НАТО! -
Строго каже народу тато.
Вірить татові народ,
Бо він нації оплот,
І на Банковій "живьот"!
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11.01.2025 20:18 Ответить
Вони повинні усвідомити, що саме ця бюрократія може стати цвяхом у їхню труну.
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11.01.2025 20:10 Ответить
А що там зелупи казали про наш мільйон дронів. ? Це як фортеця бахмут, тепер вже зданний сиром кацапським Покровськ . На черзі Запоріжжя і Дніпро,так зепідори?
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11.01.2025 20:19 Ответить
Покровськ не зданий.
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11.01.2025 20:54 Ответить
Бюрократів - в окопи! Зельцман, де наші мільйон дронів, мільярд дерев, зарплата в 4000 доларів вчителям та багато іншої локшини, котру ти 5 років старанно вішав електорату на вуха?
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11.01.2025 20:22 Ответить
Он сказал - Я никому ничего не должен.
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11.01.2025 20:31 Ответить
Хтось ще вірить, що Європа без США витягне підтримку України?
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11.01.2025 20:53 Ответить
Ну тоді буде тягти війну у себе. Нехай вибирають.
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11.01.2025 20:56 Ответить
Бюрократична затримка постачання зброї своїм військам під час війни кваліфікується як зрада, а не якимось цікавими відволікаючими викрутасами.
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11.01.2025 21:19 Ответить
 
 