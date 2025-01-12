Враг пытался штурмовать на Запорожском и Приднепровском направлениях, понес значительные потери, - Силы обороны Юга
Силы обороны Юга Украины продолжают направлять усилия на отражение вражеских штурмов, удержание занятых позиций и ведение контрбатарейной борьбы.
Об этом говорится в сводке Сил обороны Юга 12 января, передает Цензор.НЕТ.
Враг не прекращает применение артиллерии и РСЗО. За прошедшие сутки было зафиксировано более 260 обстрелов позиций наших подразделений и прифронтовых населенных пунктов.
Оккупанты применяли 324 ударных дрона-камикадзе различных модификаций с поражающими свойствами.
Также за прошедшие сутки зафиксировано 3 попытки штурмов, один из которых - на Запорожском направлении, в районе Новополя.
На Приднепровском направлении приоритетом для врага остается островная зона в устье Днепра. За прошедшие сутки было зафиксировано 2 неудачные попытки штурмов. Понеся значительные потери личного состава, противник вернулся на свои исходные позиции.
На Гуляйпольском направлении враг продолжает проводить воздушную и инженерную разведку.
Потери армии РФ
Силы обороны Юга Украины и далее наносят огненное поражение по местам дислокации врага, его огневых позициях и тылах.
Так, за минувшие сутки вражеские потери составляют 79 оккупантов.
Также уничтожены:
- 5 артиллерийских систем;
- 7 единиц автотехники;
- 4 единицы ударных БпЛА типа "Shahed-136";
- 1 разведывательный БпЛА типа "Zala";
- 2 мотоцикла;
- 3 лодки;
- спутниковый терминал "Starlink";
- 2 камеры видеонаблюдения "Муром-М";
- 4 генератора.
Кроме того, поражено:
- 12 блиндажей и местожительства личного состава;
- 1 радиобашня;
- 3 наблюдательных пункта;
- 3 места взлета БпЛА;
- 3 антенны управления БпЛА и 3 антенны связи.
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