РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7774 посетителя онлайн
Новости
836 2

Враг пытался штурмовать на Запорожском и Приднепровском направлениях, понес значительные потери, - Силы обороны Юга

Ситуація на півдні 12 січня

Силы обороны Юга Украины продолжают направлять усилия на отражение вражеских штурмов, удержание занятых позиций и ведение контрбатарейной борьбы.

Об этом говорится в сводке Сил обороны Юга 12 января, передает Цензор.НЕТ.

Враг не прекращает применение артиллерии и РСЗО. За прошедшие сутки было зафиксировано более 260 обстрелов позиций наших подразделений и прифронтовых населенных пунктов.

Оккупанты применяли 324 ударных дрона-камикадзе различных модификаций с поражающими свойствами.

Также за прошедшие сутки зафиксировано 3 попытки штурмов, один из которых - на Запорожском направлении, в районе Новополя.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На Покровском направлении отбито 77 вражеских атак, на Курщине со вчерашнего дня идет бой, - Генштаб

На Приднепровском направлении приоритетом для врага остается островная зона в устье Днепра. За прошедшие сутки было зафиксировано 2 неудачные попытки штурмов. Понеся значительные потери личного состава, противник вернулся на свои исходные позиции.

На Гуляйпольском направлении враг продолжает проводить воздушную и инженерную разведку.

Также читайте: На юге Силы обороны уничтожили два зенитно-ракетных комплекса "Оса"

Потери армии РФ

Силы обороны Юга Украины и далее наносят огненное поражение по местам дислокации врага, его огневых позициях и тылах.

Так, за минувшие сутки вражеские потери составляют 79 оккупантов.

Также уничтожены:

  • 5 артиллерийских систем;
  • 7 единиц автотехники;
  • 4 единицы ударных БпЛА типа "Shahed-136";
  • 1 разведывательный БпЛА типа "Zala";
  • 2 мотоцикла;
  • 3 лодки;
  • спутниковый терминал "Starlink";
  • 2 камеры видеонаблюдения "Муром-М";
  • 4 генератора.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг пытался штурмовать на Запорожском и Приднепровском направлениях, понес значительные потери, - Силы обороны Юга

Кроме того, поражено:

  • 12 блиндажей и местожительства личного состава;
  • 1 радиобашня;
  • 3 наблюдательных пункта;
  • 3 места взлета БпЛА;
  • 3 антенны управления БпЛА и 3 антенны связи.

Автор: 

боевые действия (4142) Силы обороны юга (324) война в Украине (4173)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А тим часом: https://mind.ua/news/20283782-ssha-zmusili-zsu-dozvoliti-rosijskim-vijskam-vijti-z-hersona-bez-vtrat-bo-voni-pogrozhuvali-yadernoyu
показать весь комментарий
12.01.2025 11:24 Ответить
Ворог атакує захоплює території та хтось зупинить цих чортів ?,чому не було цього хаосу 2022 -2023 роках мабуть тому що керівництво ЗСУ було більш професійне і патріотичне але комусь захотілось піару піару і ось маємо.
показать весь комментарий
12.01.2025 11:32 Ответить
 
 