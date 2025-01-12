Враг пытался штурмовать на Запорожском и Приднепровском направлениях, понес значительные потери, - Силы обороны Юга

Силы обороны Юга Украины продолжают направлять усилия на отражение вражеских штурмов, удержание занятых позиций и ведение контрбатарейной борьбы.

Об этом говорится в сводке Сил обороны Юга 12 января, передает Цензор.НЕТ.

Враг не прекращает применение артиллерии и РСЗО. За прошедшие сутки было зафиксировано более 260 обстрелов позиций наших подразделений и прифронтовых населенных пунктов.

Оккупанты применяли 324 ударных дрона-камикадзе различных модификаций с поражающими свойствами.

Также за прошедшие сутки зафиксировано 3 попытки штурмов, один из которых - на Запорожском направлении, в районе Новополя.

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На Приднепровском направлении приоритетом для врага остается островная зона в устье Днепра. За прошедшие сутки было зафиксировано 2 неудачные попытки штурмов. Понеся значительные потери личного состава, противник вернулся на свои исходные позиции.

На Гуляйпольском направлении враг продолжает проводить воздушную и инженерную разведку.

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Потери армии РФ

Силы обороны Юга Украины и далее наносят огненное поражение по местам дислокации врага, его огневых позициях и тылах.

Так, за минувшие сутки вражеские потери составляют 79 оккупантов.

Также уничтожены:

5 артиллерийских систем;

7 единиц автотехники;

4 единицы ударных БпЛА типа "Shahed-136";

1 разведывательный БпЛА типа "Zala";

2 мотоцикла;

3 лодки;

спутниковый терминал "Starlink";

2 камеры видеонаблюдения "Муром-М";

4 генератора.

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Кроме того, поражено: