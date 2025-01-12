Фиксируется уменьшение количества вражеских атак на Харьковском направлении, - ОТГ "Харьков"

На Харьковском направлении наблюдается уменьшение количества российских атак, что связано, вероятно, с сосредоточением оккупантов на других участках фронта.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом в телеэфире сообщил спикер ОТГ "Харьков" Евгений Романов.

"Мы наблюдаем уменьшение количества вражеских атак на Харьковском направлении. Обычно они атакуют возле Волчанска. Сейчас такая попытка была возле Казачьей Лопани. Я думаю, что это связано с тем, что они более сосредоточены на других участках фронта и не имеют возможности действовать на Харьковщине... Они более сосредоточены на правом фланге", - отметил спикер.

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Также он добавил, что на этом направлении наблюдается постоянное движение войск, но оккупанты не снимают своих позиций на Харьковщине.

"Дополнительные силы они, возможно, и перебрасывают. Они также и пополняют и запасы, и пополняют текущие потери на Харьковщине. Каких-то очень активных действий мы не наблюдаем", - добавил Романов.

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