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Россияне без успеха штурмовали украинские позиции в направлении Казачьей Лопани, их потери за сутки составляют 55 человек и 53 единицы техники, - ОТГ "Харьков"

Ситуація на Харківському напрямку 12 січня

Оперативная обстановка на Харьковском направлении существенных изменений не претерпела и остается сложной. Силы обороны Украины продолжают сдерживать натиск российских оккупационных войск.

Об этом говорится в сводке ОТГ "Харьков" по состоянию на 12 января, передает Цензор.НЕТ.

За прошедшие сутки российские террористы один раз без успеха штурмовали позиции украинских подразделений в направлении Казачьей Лопани. российские оккупанты нанесли 45 ударов дронами-камикадзе и совершили 266 обстрелов позиций защитников Украины.

Потери РФ

Силы обороны продолжают эффективно уничтожать живую силу, вооружение и военную технику российских оккупантов. Так, потери врага за минувшие сутки составляют 55 существ, из них безвозвратные - 12, санитарные - 43.

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Также на указанном направлении враг потерял уничтоженными и поврежденными 53 единицы вооружения и военной техники, в частности:

  • 6 автомобилей;
  • 5 единиц спецтехники;
  • 42 БпЛА.

Кроме того, уничтожено 43 укрытия для личного состава.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг пытался штурмовать на Запорожском и Приднепровском направлениях, понес значительные потери, - Силы обороны Юга

Автор: 

армия РФ (19400) уничтожение (7040) боевые действия (4142) Харьковская область (897) Казачья Лопань (16) ОТГ Харьков (50)


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