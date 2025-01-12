Россияне без успеха штурмовали украинские позиции в направлении Казачьей Лопани, их потери за сутки составляют 55 человек и 53 единицы техники, - ОТГ "Харьков"

Оперативная обстановка на Харьковском направлении существенных изменений не претерпела и остается сложной. Силы обороны Украины продолжают сдерживать натиск российских оккупационных войск.

Об этом говорится в сводке ОТГ "Харьков" по состоянию на 12 января, передает Цензор.НЕТ.

За прошедшие сутки российские террористы один раз без успеха штурмовали позиции украинских подразделений в направлении Казачьей Лопани. российские оккупанты нанесли 45 ударов дронами-камикадзе и совершили 266 обстрелов позиций защитников Украины.

Потери РФ

Силы обороны продолжают эффективно уничтожать живую силу, вооружение и военную технику российских оккупантов. Так, потери врага за минувшие сутки составляют 55 существ, из них безвозвратные - 12, санитарные - 43.

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Также на указанном направлении враг потерял уничтоженными и поврежденными 53 единицы вооружения и военной техники, в частности:

6 автомобилей;

5 единиц спецтехники;

42 БпЛА.

Кроме того, уничтожено 43 укрытия для личного состава.

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