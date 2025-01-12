За неделю ВСУ уничтожили 11 760 оккупантов и 1742 единицы вражеской техники. ИНФОГРАФИКА

В течение недели украинские защитники уничтожили около 11 760 российских захватчиков и 1742 единицы вооружения и военной техники врага.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщил генерал-лейтенант Александр Павлюк.

"За неделю с 05 по 12 января 2025 года потери противника составили около 11760 человек личного состава", - говорится в сообщении

Отмечается, что существенные потери понесли вооружение / военная техника российских войск:

70 танков;

170 боевых бронированных машин;

236 артиллерийских систем;

3 РСЗО;

10 установок ППО;

658 единиц автотехники;

17 единиц спецтехники.

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Также украинские защитники уничтожили по меньшей мере 4 вражеские ракеты и 574 БпЛА ОТР.