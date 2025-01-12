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За неделю ВСУ уничтожили 11 760 оккупантов и 1742 единицы вражеской техники. ИНФОГРАФИКА

В течение недели украинские защитники уничтожили около 11 760 российских захватчиков и 1742 единицы вооружения и военной техники врага.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщил генерал-лейтенант Александр Павлюк.

"За неделю с 05 по 12 января 2025 года потери противника составили около 11760 человек личного состава", - говорится в сообщении

Отмечается, что существенные потери понесли вооружение / военная техника российских войск:

  • 70 танков;
  • 170 боевых бронированных машин;
  • 236 артиллерийских систем;
  • 3 РСЗО;
  • 10 установок ППО;
  • 658 единиц автотехники;
  • 17 единиц спецтехники.

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Втрати армії РФ за тиждень

Также украинские защитники уничтожили по меньшей мере 4 вражеские ракеты и 574 БпЛА ОТР.

Автор: 

армия РФ (19400) ликвидация (3608) уничтожение (7040) война в Украине (4173)


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Дивизія хороших рускіх
Але нажаль це з важко пораненими (а може і не важко)
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12.01.2025 14:25 Ответить
зеленский, рассчёты за неделю есть. размещай в телеге скорей отчёт)
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12.01.2025 14:25 Ответить
Це все, звичайно, добре. Погано тільки що фронт рухається постійно в західному напрямку, а не в східному...
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12.01.2025 14:26 Ответить
Коли вже ці рашиські варвари закінчатся ? виходить що мобілізація в них непогано працює .
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12.01.2025 14:33 Ответить
Слава ЗСУ👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
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12.01.2025 14:44 Ответить
нищити рашистську ідеологію та брехню повинні ті що знаходяться у ютубах, сидять в блогерах та працюють зкацапами за бугром , бо може статися так , що якщо все те що вказано вище - пох... то й додому може й не доведеться повернутися..
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12.01.2025 15:00 Ответить
Цікаво, хтось вірить у ці цифри?
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12.01.2025 16:27 Ответить
Українці пам'ятають і польські танки і регулярне блокування поляками українського кордону. Отже частина поляків наче помагають, а інша частина поляків свідомо ЗАВАЖАЮТЬ українцям протистояти російський навалі! Отже ця друга частина поляків свідомо допомогає росіянам воювати з Україною. Ви панове поляки визначайтеся: ВИ З КИМ?
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12.01.2025 17:24 Ответить
Чекаємо новин про звільнення території, міст і сіл України!!
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12.01.2025 18:53 Ответить
 
 