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Рашисты обстреляли Херсон: повреждена электросеть, есть обесточивание

Знеструмлення у Херсоні

Днем 12 января 2025 года войска РФ обстреляли Днепровский район Херсона.

Об этом сообщил начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, в результате обстрела повреждена электросеть.

"Район частично без электричества - обесточены около 22 900 точек учета.

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Аварийно-восстановительные работы специалистами уже ведутся. О запитке потребителей сообщим дополнительно", - отмечает Мрочко.

Автор: 

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