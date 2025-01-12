Рашисты обстреляли Херсон: повреждена электросеть, есть обесточивание

Днем 12 января 2025 года войска РФ обстреляли Днепровский район Херсона.

Об этом сообщил начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, в результате обстрела повреждена электросеть.

"Район частично без электричества - обесточены около 22 900 точек учета.

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Аварийно-восстановительные работы специалистами уже ведутся. О запитке потребителей сообщим дополнительно", - отмечает Мрочко.