8 173 77

По меньшей мере, 50 нардепов получили подозрения, - Корниенко оценил масштабы коррупции в Раде

Олександр Корнієнко про підозри нардепам

По меньшей мере 50 народных избранников из действующего состава Рады получили подозрения от правоохранительных органов.

Об этом заявил первый заместитель Председателя Верховной Рады Александр Корниенко во время презентации результатов исследования: "Рада-9. Итоги", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Я думаю, что последствия отмены неприкосновенности мы еще долго будем видеть. Как минимум, 50 народных депутатов с подозрениями - это показатель. Он, наверняка, - тяжелый для восприятия, поскольку это - 8,5% состава. Я не думаю, что в любом другом слое общества есть такой процент коррупционеров. Нет, такого нет. То есть есть вопросы, и общество должно делать выводы. Это чисто политическая история", - заявил Корниенко.

Читайте також: Как минимум 50 нардепов получили подозрения в совершении уголовных преступлений, - Рух "Чесно". ИНФОГРАФИКА

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что по данным Рух "Чесно", по меньшей мере 50 нардепов получили подозрения в совершении уголовных преступлений.

Автор: 

ВР (29383) депутат (3341) Корниенко Александр (658) подозрение (557)
+31
там всю монобільшість не те що садити треба, а вже і того...
13.01.2025 13:53 Ответить
+28
Пофракційно кількість підозрюваних в корупції спец по корабельних соснах не схотів назвати.
Бо більшість це зелені хробаки.
13.01.2025 13:55 Ответить
+26
Ну і що з тими підозрами, Тищенко вже в раді, на підході шуфрич ,...
13.01.2025 13:58 Ответить
там всю монобільшість не те що садити треба, а вже і того...
13.01.2025 13:53 Ответить
Похабная квартирка. (с)
13.01.2025 14:24 Ответить
ВІЙНА ж...?-Та яка там війна-"дєньгі, дєньгі- дєлай дєньгі"?!Всє ж сваї, прокатіт, прикроют...?!
13.01.2025 17:22 Ответить
Як мінімум 50 народних депутатів з подозрами...!!!
Правильно - с ПідоРзами...
13.01.2025 13:54 Ответить
"Як мінімум 50 народних депутатів з подозрами - це показник. Він напевно важкий для сприйняття, адже це 8,5% складу."

і ці щітаводы правлять країною )))

50 : 401 = 12,5 %
13.01.2025 14:33 Ответить
В ОПі сказали 8,5 - значить 8,5 !
До чого тут математика ?
13.01.2025 15:38 Ответить
може там думають, що в Україні 588 народних депутатів ?

тоді 8,5 %
13.01.2025 20:26 Ответить
Пофракційно кількість підозрюваних в корупції спец по корабельних соснах не схотів назвати.
Бо більшість це зелені хробаки.
13.01.2025 13:55 Ответить
Ну і що з тими підозрами, Тищенко вже в раді, на підході шуфрич ,...
13.01.2025 13:58 Ответить
Еге ж, бо п.дорам підозри до п.зди
13.01.2025 14:07 Ответить
У Тищенко підозра не в корупції, а у держзраді. Це трохи інше.
13.01.2025 16:09 Ответить
чому тільки 50? зелебрехунів значно більше
13.01.2025 13:59 Ответить
Їх більшість в Раді.
13.01.2025 14:16 Ответить
А которі не отримали підозр? А которі вже відбували покарання і з непогашеною судимістю "умудрилися" скоїти злочин та стати депутатами від СН, наприклад, іванісов рома. Цей "фрукт" взагалі "сидів" за групове згвалтування неповнолітньої в не природній спосіб! Потім підробка документів, далі "трускавецька академія" і ву-а-ля - ЗАКОНОТВОРЕЦЬ
13.01.2025 14:00 Ответить
ідіоти навибирали... (хоть поржём)
13.01.2025 14:00 Ответить
І хто ж них поніс відповідальність? Перелік призвіщ буде?
13.01.2025 14:02 Ответить
Не буде, вони пішли у лісок, як наприклад резніков з яйцями
13.01.2025 14:09 Ответить
А корупції в Україні немає, ти шо Сашко проти лінії опис? Забувся хто тебя корміт і поїт, карабельниє сосни поставляєт, про порошок не забуть "креатівний"!? Не ндравітся ? Заяву про відставку і в окоп - замкомроти по психологічний підтримки. Урод кавенний!
13.01.2025 14:05 Ответить
Нарит и партия едины,каков нарид таки и слуги.они здесь родились,получили воспитание и образование тоже сдесь,работали .они к нам из мацквы,Марса,Вашингтона не явились.
13.01.2025 14:06 Ответить
Тут абсолютне незнання головного і маніпуляція.
"Наші" політики корінням виходять з комуняцької номенклатури ссср. Гниди московських вошей. Зараз в основному їх діти і внуки. Семейный подряд. Поколение за поколением. Ту номенклатуру жорстким відбором створила для нас москва із негідників, зрадників. У більшості політиків, судей, прокурорів прямі предки займались репресіями українців, приймали участь у проведенні голодомора. Дехто походять від двадцятипятитисячників, які прислані з москви і ленінграду для виконання голодомору і тут залишилися. Нарит и партия едины? Наверняка совсем не так.
13.01.2025 23:12 Ответить
Например откуда известный Иванисов. Известно, что группа в составе 4 детей коммуняцких номенклатурщиков, во время езды на машине отца одного из них, остановились возле незнакомой девушки шедшей по тротуару, затащили в машину и изнасиловали в неприродный способ. Один из них кажись сын главы города, его машина. Это было при ссср. Так что не надо врать, что народ и "слуги" едины.
13.01.2025 23:25 Ответить
Я уже писал, но повторю: пидозра это в Украине высшая мера наказаня.
13.01.2025 14:07 Ответить
Дивлячись для кого)
13.01.2025 14:09 Ответить
Для депутатів так!
13.01.2025 14:12 Ответить
Це показник того, що зеленский з своєю монобільшістю наживається на війні, та крові. Чи це порох?
13.01.2025 14:08 Ответить
Знов він? Він сердишних підставив!
13.01.2025 14:11 Ответить
Ну звісно порох вам досі у памперс сере, хє 🤣
13.01.2025 15:19 Ответить
Главное, что Киву засудили! Это важно! Остальных понять и простить.
13.01.2025 14:10 Ответить
Поднять і опустіть?
13.01.2025 14:12 Ответить
а скільки бігунків з партіі слуга урода у..відрядження.. відправились за кордон і здристнули ???
13.01.2025 14:13 Ответить
Корабельна сосна пішов в осознанку?
13.01.2025 14:15 Ответить
Як мінімум, кожен дев'ятий.
13.01.2025 14:15 Ответить
Хм... а чого так... МАЛО?!!
Повинно бути не менше 200!
13.01.2025 14:17 Ответить
Ті хто отримав підозри перестали голосувати ? думаю зараз вони найактивніші постачальники голосів для слуг своєрідний тиск на депутатів бо папочки є на всіх
13.01.2025 14:17 Ответить
Щонайменше 50 нардепів отримали підозри

Це страшна штукенція! Краще б паяльник у дупу - нє?
13.01.2025 14:22 Ответить
Якщо в Раді 450(100%), то як так вийшло,що 50 депутатів від загальної кількості становить 8,5%? Це мало би бути 11%.
13.01.2025 14:27 Ответить
А якщо врахувати що їх наразі 401(https://vrkadry.rada.gov.ua/news/dijalnist/kadr_zab_dep/72929.html) , то маємо усі 12,5%. Щось у Коренієнко математика шкутильгає.
13.01.2025 14:48 Ответить
Вища Трускавецька школа мудрому не навчить і Корнієнко цьому приклад.
13.01.2025 14:55 Ответить
Корнієнко - на черзі.....
Хоча через 5-6 дефективних менеджерів ОПи все "порішає"....
13.01.2025 14:30 Ответить
Чекалкін -- Зеленський війна (https://www.youtube.com/shorts/mXkH3IpJbzs )
13.01.2025 14:40 Ответить
Де можна переглянути цей фільм?
13.01.2025 18:27 Ответить
Війна, яку неможливо було уникнути: Гучна правда про підготовку до війни! | ПЕРЕД ГРОЗОЮ -- https://www.youtube.com/watch?v=YMGrwcyNiug
14.01.2025 10:27 Ответить
Суспільство робе висновки вже 33 роки підряд... Не смішіть!
13.01.2025 14:45 Ответить
Нічого іншого не було чого й чекати.
Якщо стадо постійно кидається,то в одну сторону, то в іншу, вперед- назад, тоді попереду завжди виявляються найкривіші барани !
13.01.2025 14:50 Ответить
Щонайменше 50 нардепів отримали підозри
на туалетнім папері
13.01.2025 14:55 Ответить
як він рахує?
Якщо депутатами в 21/07.2019 обрано 417 осіб, то понад 50ти, які отримали підозри, це буде близько 12%, і аж ніяк не 8,5% від складу...

Хоча, як у випскника Трускавецького Університету - це може бути...
13.01.2025 15:01 Ответить
13.01.2025 15:03 Ответить
Але таке враження, що срати вони хотіли на ті підозри.
13.01.2025 15:09 Ответить
ну и толку?скажи лучше какое дело было доведено до суда и кто сел!а бы ********* *****!******* уже ****** своим ********......................................................................что эти в вр что те в исполнительной власти.............................
13.01.2025 15:10 Ответить
І це, маючи таке прикриття потужне, президент, офіс з татаровим, у якого всі в руках правопохоронні органи і суди, і тільки 50. А якби не не було, то мабуть і 300-350 було з підозрами
13.01.2025 15:13 Ответить
50 це ті хто знахабнів і перестав правильно ділиться
13.01.2025 15:35 Ответить
Щонайменше 50 народних обранців із чинного складу Ради отримали підозри від правоохоронних органів.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
И это только вершина айсберга.
Не все получили пидозру, так как либо имеют крышу в ОП, либо откупились на местах, либо еще идет следствие.
Ну, и зачем нам нужна такая власть, где только официально каждый 8-й уголовник?
Поэтому они и такие законы принимают, что у нас волосы дыбом становятся на голове.
13.01.2025 15:27 Ответить
А як вони можуть приймати закони, якщо не мають відповідної освіти. Зате в сауні як професіоналі
13.01.2025 15:31 Ответить
Скоро у ВРУ буде соромно не мати судимості, та і в Раду без відсидки не потрапиш. Одні слуги крадуть, а накравши біжать за кордон, інші слуги плювати хотіли на хазяїв і тупо працюють на себе, або на тих хто посадив їх в крісло слуги. Коротше, з цією зрадой потрібно щось робити, і міняти підхід до того хто може балотуватися
13.01.2025 15:28 Ответить
Як там казала верещук на слова Байдена, про корупцію в Україні - ми не розуміємо про що йде мова.
13.01.2025 16:18 Ответить
Все це точно знову повторюється ! Про що свідчать опитування, проведене 23. 08. 2012 соціологічною службою Центру Разумкова спільно з Фондом "Демократичні ініціативи", повідомляє "Дзеркало тижня". Про катастрофічну ситуацію яка була з продажним антиукраїнським ригоАнальним парламентом і урядом зрадників від яких мало чим відрізняється і влада українофобів ЗЕбілів корупціонерів. Український народ тоді підтримував діяльність антиукраїнського ригоАнального парламенту ЗЕКА мізерно лише - 4%, Кабміну - 7%. Так ще трохи і теж такий ж катастрофічний рейтинг який був у прокремлівській - антиукраїнській ригоАнальній банді ЗЕКА буде і у продажній антиукраїнській - корупційній банді ЗЕбілів - хапуг (слуг кремля) які тільки шалено нестримно крадуть та несамовито злочинно підтримують замасковану під перемир'я приховану капітуляцію України. Але український народ їх також як і ригоАналів жорстко змите їх з Олімпу влади і викине до ЗЕКА в паРашу.
13.01.2025 16:48 Ответить
"Тобто є питання, і суспільство має робити висновки. Джерело: https://censor.net/ua/n3529955".
Проблема в тому, що 73% не вміють робити висновки.
13.01.2025 16:56 Ответить
Треба взагалі новий орган зі змінами в Конституції без права допуску осіб які раніше працювали в держструктурах
х
13.01.2025 16:57 Ответить
Команда Зеленского сменит бренд "Слуга народа" на выборах
https://www.rbc.ua/ukr/news/komanda-zelenskogo-zminit-brend-sluga-narodu-1736751036.html
Команда президента Владимира Зеленского точно попрощается с брендом "Слуга народа" к будущим выборам. Он давно себя исчерпал, и напротив, стал откровенно токсичным.
ГЛАВНАЯ БАНДА УКРАИНЫ МЕНЯЕТ ТРАФАРЕТ,,,,,,,,,,,,,,
13.01.2025 17:07 Ответить
ВІЙНА ж...?-Та яка там війна-"дєньгі, дєньгі- дєлай дєньгі"?!Всє ж сваї, прокатіт, прикроют...?!
13.01.2025 17:23 Ответить
И тут раздался крик "ДЕРЖИ ВОРА!!!"
13.01.2025 18:29 Ответить
Зробимо висновки хлопчики і дівчатка, зробимо! На найближчих виборах...
13.01.2025 18:46 Ответить
не може бути!!! невже еромасажистки, рєжисьори утрєнніков, терпевтині з оболоні, прости господи, ну, зелені нікчеми, теж потребують дєньог
13.01.2025 19:29 Ответить
трясця! корабельних сосок забув!!!
13.01.2025 19:31 Ответить
сколько посадили и вернули украденных грошей???
13.01.2025 20:02 Ответить
Зарплату вчителям у 4000 дол. рахували ті ж самі "проФЄсіонали" і потужні менеджери???
Бо 50 депутатів від загальної кількості у 401 депутат це аж ніяк не 8,5%., а 12,5%...
13.01.2025 20:15 Ответить
По фракціям би подивитися 🤔
13.01.2025 20:19 Ответить
Простіше назвати декількох, хто ще не замазаний...
13.01.2025 20:30 Ответить
Бачите, що воно каже: "це політична історія". Тобто переслідують за політичними мотивами. Поясни, Корнієнко, хто вас переслідує? Влада? А хіба ви самі - не влада?
13.01.2025 20:50 Ответить
Не перекручуйте. Він про виборчий процес - це політика.
13.01.2025 21:12 Ответить
До чого прийшли?
13.01.2025 21:04 Ответить
Цьому уйобку, любителю "корабельних сосен" - теж вручили?
13.01.2025 22:19 Ответить
А ти,нікчемо,встиг взяти на поруки сосну - Алахвердієву на ,чи там за Кімом та Агрохімією чергу просили не займати.Хоча Кормишкіна може обслужити хоч триста чоловік -сам же Агрохімії хвастався.
14.01.2025 00:30 Ответить
 
 