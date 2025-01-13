По меньшей мере, 50 нардепов получили подозрения, - Корниенко оценил масштабы коррупции в Раде
По меньшей мере 50 народных избранников из действующего состава Рады получили подозрения от правоохранительных органов.
Об этом заявил первый заместитель Председателя Верховной Рады Александр Корниенко во время презентации результатов исследования: "Рада-9. Итоги", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.
"Я думаю, что последствия отмены неприкосновенности мы еще долго будем видеть. Как минимум, 50 народных депутатов с подозрениями - это показатель. Он, наверняка, - тяжелый для восприятия, поскольку это - 8,5% состава. Я не думаю, что в любом другом слое общества есть такой процент коррупционеров. Нет, такого нет. То есть есть вопросы, и общество должно делать выводы. Это чисто политическая история", - заявил Корниенко.
Ранее Цензор.НЕТ информировал, что по данным Рух "Чесно", по меньшей мере 50 нардепов получили подозрения в совершении уголовных преступлений.
Правильно - с ПідоРзами...
і ці щітаводы правлять країною )))
50 : 401 = 12,5 %
До чого тут математика ?
тоді 8,5 %
Бо більшість це зелені хробаки.
"Наші" політики корінням виходять з комуняцької номенклатури ссср. Гниди московських вошей. Зараз в основному їх діти і внуки. Семейный подряд. Поколение за поколением. Ту номенклатуру жорстким відбором створила для нас москва із негідників, зрадників. У більшості політиків, судей, прокурорів прямі предки займались репресіями українців, приймали участь у проведенні голодомора. Дехто походять від двадцятипятитисячників, які прислані з москви і ленінграду для виконання голодомору і тут залишилися. Нарит и партия едины? Наверняка совсем не так.
Повинно бути не менше 200!
Це страшна штукенція! Краще б паяльник у дупу - нє?
Хоча через 5-6 дефективних менеджерів ОПи все "порішає"....
Якщо стадо постійно кидається,то в одну сторону, то в іншу, вперед- назад, тоді попереду завжди виявляються найкривіші барани !
на туалетнім папері
Якщо депутатами в 21/07.2019 обрано 417 осіб, то понад 50ти, які отримали підозри, це буде близько 12%, і аж ніяк не 8,5% від складу...
Хоча, як у випскника Трускавецького Університету - це може бути...
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
И это только вершина айсберга.
Не все получили пидозру, так как либо имеют крышу в ОП, либо откупились на местах, либо еще идет следствие.
Ну, и зачем нам нужна такая власть, где только официально каждый 8-й уголовник?
Поэтому они и такие законы принимают, что у нас волосы дыбом становятся на голове.
Проблема в тому, що 73% не вміють робити висновки.
х
https://www.rbc.ua/ukr/news/komanda-zelenskogo-zminit-brend-sluga-narodu-1736751036.html
Команда президента Владимира Зеленского точно попрощается с брендом "Слуга народа" к будущим выборам. Он давно себя исчерпал, и напротив, стал откровенно токсичным.
ГЛАВНАЯ БАНДА УКРАИНЫ МЕНЯЕТ ТРАФАРЕТ,,,,,,,,,,,,,,
Бо 50 депутатів від загальної кількості у 401 депутат це аж ніяк не 8,5%., а 12,5%...