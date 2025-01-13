По меньшей мере, 50 нардепов получили подозрения, - Корниенко оценил масштабы коррупции в Раде

По меньшей мере 50 народных избранников из действующего состава Рады получили подозрения от правоохранительных органов.

Об этом заявил первый заместитель Председателя Верховной Рады Александр Корниенко во время презентации результатов исследования: "Рада-9. Итоги", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Я думаю, что последствия отмены неприкосновенности мы еще долго будем видеть. Как минимум, 50 народных депутатов с подозрениями - это показатель. Он, наверняка, - тяжелый для восприятия, поскольку это - 8,5% состава. Я не думаю, что в любом другом слое общества есть такой процент коррупционеров. Нет, такого нет. То есть есть вопросы, и общество должно делать выводы. Это чисто политическая история", - заявил Корниенко.

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что по данным Рух "Чесно", по меньшей мере 50 нардепов получили подозрения в совершении уголовных преступлений.