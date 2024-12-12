Как минимум 50 нардепов получили подозрения в совершении уголовных преступлений, - движение "Честно". ИНФОГРАФИКА
По данным СМИ, по состоянию на сейчас 50 нардепов IX созыва получили подозрения в совершении уголовных преступлений. Больше всего подозрений имеют депутаты от "Слуги народа" и ныне запрещенной ОПЗЖ.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает движение "Честно".
Поскольку в начале созыва народные депутаты проголосовали за изменение 80-й статьи Конституции, которая сняла неприкосновенность с народных избранников, то нынешний созыв Верховной Рады стал первым официально "прикосновенным" с 1 января 2020 года.
Отмечается, что в публикациях СМИ "ЧЕСНО" обнаружил 50 народных депутатов IX созыва, которые получили подозрения в совершении уголовных преступлений. Среди таких нардепов есть представители всех парламентских фракций и групп, кроме "Голоса". Больше всего подозрений получили депутаты от "Слуги народа" и ныне запрещенной ОПЗЖ.
У 12 нардепов уже есть судебные приговоры.
Так, суд назначил наказание госизменнику Илье Киве, фигуранту скандального ДТП Александру Трухину, за предложение взятки заочно осудили "слугу" Андрея Одарченко. А вот восемь нардепов, которых суд признал виновными во лжи в декларации, избежали ответственности из-за истечения сроков давности или благодаря раскаянию. Кроме того, суд оправдал нардепа Виктора Мялика, подозреваемого в уклонении от уплаты налогов.
Подозрения в преступлениях против нацбезопасности
13 нардепов IX созыва имеют подозрения в преступлениях против нацбезопасности, больше всего среди них представителей ОПЗЖ.
Подозрения в коррупции
Всего 33 народных депутатов подозревают в коррупционных нарушениях. На взятках разных масштабов поймали шестерых избранников от "Слуги народа". Это, в частности, Анатолий Гунько и Александр Юрченко, которые после того, как их исключили из фракции, продолжают работу в составе группы "Восстановление Украины", а также Сергей Кузьминых и Людмила Марченко. Последняя прославилась благодаря видео, на котором она выбрасывает взятку за забор своего дома.
Одним из самых громких стало дело "слуги" Александра Трухина, который за взятку пытался скрыться с места ДТП. Эту историю изначально пытались скрыть. Наконец в 2023-м суд признал Трухина виновным в попытке подкупа патрульных. После приговора он сложил депутатский мандат.
Подозрение имеет также нардеп от "За будущее" Сергей Лабазюк, который мог попытаться подкупить тогдашних вице-премьер-министра по восстановлению Александра Кубракова и председателя Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Мустафу Найема, чтобы компании нардепа получили подряды на восстановление. На подобной истории также поймали "слугу" Андрея Одарченко.
Подозрения в совершении преступлений, не связанных с коррупцией и национальной безопасностью
13 нардепов имеют подозрения в совершении преступлений, не связанных с коррупцией и национальной безопасностью.
Например, нардеп от ЕС Сергей Алексеев имеет подозрение по статье о мошенничестве. Бывший "слуга" Гео Лерос получил подозрение в хулиганстве за то, что показал средний палец президенту Владимиру Зеленскому во время его выступления в Раде. Суд над нардепом до сих пор продолжается. А нардеп от "Батькивщины" Андрей Николаенко имеет подозрение из-за смертельного ДТП на Киевщине.
Напомним, недавно глава Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что по состоянию на сейчас в составе ВР около 360 народных депутатов.
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чиновник наш - ворог наш
і це за поточної НАСКРІЗЬ корумпованої правоохоронної системи )
Виграти мажоритарку, якщо маєш достатньо грошей досить не складно, треба ще за рік-два до виборів давати кошти на громади, щоб постійно світитись благодійником, підмазати отцям по церквам, створити контингент активних пенсіонерок, які за гроші будуть робити скриту рекламу серед інших пенсіонерів, а на заході України ще корчити із себе патріота.
Потім ці всі інвестиції, легко відбиваються після виборів і приносять значний дохід. Орієнтовно біля 6 млн. треба вкласти, ну там ще на партію можуть захотіти за підтримку..