Как минимум 50 нардепов получили подозрения в совершении уголовных преступлений, - движение "Честно". ИНФОГРАФИКА

По данным СМИ, по состоянию на сейчас 50 нардепов IX созыва получили подозрения в совершении уголовных преступлений. Больше всего подозрений имеют депутаты от "Слуги народа" и ныне запрещенной ОПЗЖ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает движение "Честно".

Поскольку в начале созыва народные депутаты проголосовали за изменение 80-й статьи Конституции, которая сняла неприкосновенность с народных избранников, то нынешний созыв Верховной Рады стал первым официально "прикосновенным" с 1 января 2020 года.

Отмечается, что в публикациях СМИ "ЧЕСНО" обнаружил 50 народных депутатов IX созыва, которые получили подозрения в совершении уголовных преступлений. Среди таких нардепов есть представители всех парламентских фракций и групп, кроме "Голоса". Больше всего подозрений получили депутаты от "Слуги народа" и ныне запрещенной ОПЗЖ.

У 12 нардепов уже есть судебные приговоры.

Так, суд назначил наказание госизменнику Илье Киве, фигуранту скандального ДТП Александру Трухину, за предложение взятки заочно осудили "слугу" Андрея Одарченко. А вот восемь нардепов, которых суд признал виновными во лжи в декларации, избежали ответственности из-за истечения сроков давности или благодаря раскаянию. Кроме того, суд оправдал нардепа Виктора Мялика, подозреваемого в уклонении от уплаты налогов.

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Подозрения в преступлениях против нацбезопасности

13 нардепов IX созыва имеют подозрения в преступлениях против нацбезопасности, больше всего среди них представителей ОПЗЖ.

Подозрения в коррупции

Всего 33 народных депутатов подозревают в коррупционных нарушениях. На взятках разных масштабов поймали шестерых избранников от "Слуги народа". Это, в частности, Анатолий Гунько и Александр Юрченко, которые после того, как их исключили из фракции, продолжают работу в составе группы "Восстановление Украины", а также Сергей Кузьминых и Людмила Марченко. Последняя прославилась благодаря видео, на котором она выбрасывает взятку за забор своего дома.

Одним из самых громких стало дело "слуги" Александра Трухина, который за взятку пытался скрыться с места ДТП. Эту историю изначально пытались скрыть. Наконец в 2023-м суд признал Трухина виновным в попытке подкупа патрульных. После приговора он сложил депутатский мандат.

Подозрение имеет также нардеп от "За будущее" Сергей Лабазюк, который мог попытаться подкупить тогдашних вице-премьер-министра по восстановлению Александра Кубракова и председателя Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Мустафу Найема, чтобы компании нардепа получили подряды на восстановление. На подобной истории также поймали "слугу" Андрея Одарченко.

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Подозрения в совершении преступлений, не связанных с коррупцией и национальной безопасностью

13 нардепов имеют подозрения в совершении преступлений, не связанных с коррупцией и национальной безопасностью.

Например, нардеп от ЕС Сергей Алексеев имеет подозрение по статье о мошенничестве. Бывший "слуга" Гео Лерос получил подозрение в хулиганстве за то, что показал средний палец президенту Владимиру Зеленскому во время его выступления в Раде. Суд над нардепом до сих пор продолжается. А нардеп от "Батькивщины" Андрей Николаенко имеет подозрение из-за смертельного ДТП на Киевщине.

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Напомним, недавно глава Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что по состоянию на сейчас в составе ВР около 360 народных депутатов.