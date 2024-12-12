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Новости
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Как минимум 50 нардепов получили подозрения в совершении уголовных преступлений, - движение "Честно". ИНФОГРАФИКА

50 нардепів отримали підозри

По данным СМИ, по состоянию на сейчас 50 нардепов IX созыва получили подозрения в совершении уголовных преступлений. Больше всего подозрений имеют депутаты от "Слуги народа" и ныне запрещенной ОПЗЖ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает движение "Честно".

Поскольку в начале созыва народные депутаты проголосовали за изменение 80-й статьи Конституции, которая сняла неприкосновенность с народных избранников, то нынешний созыв Верховной Рады стал первым официально "прикосновенным" с 1 января 2020 года.

Отмечается, что в публикациях СМИ "ЧЕСНО" обнаружил 50 народных депутатов IX созыва, которые получили подозрения в совершении уголовных преступлений. Среди таких нардепов есть представители всех парламентских фракций и групп, кроме "Голоса". Больше всего подозрений получили депутаты от "Слуги народа" и ныне запрещенной ОПЗЖ.

У 12 нардепов уже есть судебные приговоры.

Так, суд назначил наказание госизменнику Илье Киве, фигуранту скандального ДТП Александру Трухину, за предложение взятки заочно осудили "слугу" Андрея Одарченко. А вот восемь нардепов, которых суд признал виновными во лжи в декларации, избежали ответственности из-за истечения сроков давности или благодаря раскаянию. Кроме того, суд оправдал нардепа Виктора Мялика, подозреваемого в уклонении от уплаты налогов.

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Подозрения в преступлениях против нацбезопасности

13 нардепов IX созыва имеют подозрения в преступлениях против нацбезопасности, больше всего среди них представителей ОПЗЖ.

Підозри для нардепів проти нацбезпеки

Подозрения в коррупции

Всего 33 народных депутатов подозревают в коррупционных нарушениях. На взятках разных масштабов поймали шестерых избранников от "Слуги народа". Это, в частности, Анатолий Гунько и Александр Юрченко, которые после того, как их исключили из фракции, продолжают работу в составе группы "Восстановление Украины", а также Сергей Кузьминых и Людмила Марченко. Последняя прославилась благодаря видео, на котором она выбрасывает взятку за забор своего дома.

Підозри для нардепів в корупції

Одним из самых громких стало дело "слуги" Александра Трухина, который за взятку пытался скрыться с места ДТП. Эту историю изначально пытались скрыть. Наконец в 2023-м суд признал Трухина виновным в попытке подкупа патрульных. После приговора он сложил депутатский мандат.

Подозрение имеет также нардеп от "За будущее" Сергей Лабазюк, который мог попытаться подкупить тогдашних вице-премьер-министра по восстановлению Александра Кубракова и председателя Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Мустафу Найема, чтобы компании нардепа получили подряды на восстановление. На подобной истории также поймали "слугу" Андрея Одарченко.

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Подозрения в совершении преступлений, не связанных с коррупцией и национальной безопасностью

13 нардепов имеют подозрения в совершении преступлений, не связанных с коррупцией и национальной безопасностью.

Підозри у скоєнні злочинів, не пов’язаних із корупцією та національною безпекою

Например, нардеп от ЕС Сергей Алексеев имеет подозрение по статье о мошенничестве. Бывший "слуга" Гео Лерос получил подозрение в хулиганстве за то, что показал средний палец президенту Владимиру Зеленскому во время его выступления в Раде. Суд над нардепом до сих пор продолжается. А нардеп от "Батькивщины" Андрей Николаенко имеет подозрение из-за смертельного ДТП на Киевщине.

Также читайте: 52 нардепа сложили мандаты за 5 лет работы ВР IX созыва, большинство из них - "слуги народа", - "Чесно". ИНФОГРАФИКА

Напомним, недавно глава Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что по состоянию на сейчас в составе ВР около 360 народных депутатов.

Автор: 

ВР (29244) депутат (3314) ЧЕСНО (101) подозрение (489)


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Топ комментарии
+6
Щоб придати "достовірності" цій лабуді, рух "чесно" запхнув сюди Порошенка, за "держзраду"... Пипець, кончені
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12.12.2024 17:55
+5
А можна детальніше про "держзраду" Порошенка!!! Справу - в студію 1+1. Мосейчучка засиділася!
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12.12.2024 18:13
+3
усе канонічно - "Вкрав, випив (згвалтував, нашхраював...) - в депутати!"...
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12.12.2024 16:51
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усе канонічно - "Вкрав, випив (згвалтував, нашхраював...) - в депутати!"...
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12.12.2024 16:51 Ответить
Найбільш бандитська рада. І війна їх не спиняє..
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12.12.2024 16:53 Ответить
ех.
чиновник наш - ворог наш
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12.12.2024 16:56 Ответить
"Найбільше підозр мають депутати від "Слуги народу" та нині забороненої ОПЗЖ"

і це за поточної НАСКРІЗЬ корумпованої правоохоронної системи )
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12.12.2024 17:06 Ответить
понаобирали.....а наступний склад ВРУ буде ще гірший.
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12.12.2024 17:14 Ответить
звідки у вас такий оптимізм?
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12.12.2024 17:38 Ответить
вірю в наш нарід
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12.12.2024 17:42 Ответить
)))
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10.04.2025 20:23 Ответить
Більшість людей безвідповідально відносяться до свого голосу, частина взагалі міняє його на гречку.

Виграти мажоритарку, якщо маєш достатньо грошей досить не складно, треба ще за рік-два до виборів давати кошти на громади, щоб постійно світитись благодійником, підмазати отцям по церквам, створити контингент активних пенсіонерок, які за гроші будуть робити скриту рекламу серед інших пенсіонерів, а на заході України ще корчити із себе патріота.

Потім ці всі інвестиції, легко відбиваються після виборів і приносять значний дохід. Орієнтовно біля 6 млн. треба вкласти, ну там ще на партію можуть захотіти за підтримку..
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12.12.2024 18:55 Ответить
Нардеп без статті, то нонсенс.
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12.12.2024 17:16 Ответить
Щоб придати "достовірності" цій лабуді, рух "чесно" запхнув сюди Порошенка, за "держзраду"... Пипець, кончені
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12.12.2024 17:55 Ответить
А можна детальніше про "держзраду" Порошенка!!! Справу - в студію 1+1. Мосейчучка засиділася!
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12.12.2024 18:13 Ответить
В Книгу рекордів Гіннеса ще не внесли?
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12.12.2024 18:19 Ответить
Особливо сильно звучить звинувачення Порошенка в створенні терористичної організації... Це, напевне следком ***** його в такому звинуватив? Нє, що, наше "рідне" ДБР і СБУ? Сильно...
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12.12.2024 20:24 Ответить
а про якість цієї статейки від рибачукового "нечесно" свідчить те, що на минулому тижні львівський суд (забув, якого району) виправдав Софію Федину та Марусю Звіробій в обвинуваченні щодо насильства стосовно державної особи "потерпілого 42 рочки"... Кримінальну справу судом закрито з-за відсутності складу злочину.
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12.12.2024 20:29 Ответить
Коли Порошенко в 2004-му бився з шуфричем в ЦВК, відстоюючи право на ЧЕСНЕ голосування та підрахунок голосів, рибачук демонстративно ходив в светрі помаранчевого кольору. Такі вони бійці за чесність.
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12.12.2024 21:05 Ответить
 
 