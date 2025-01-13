Германия передала Украине первую из 54 заказанных гаубиц RCH 155

Министр обороны Германии Борис Писториус передал Украине первую новую колесную гаубицу RCH 155. Всего запланировано передать Украине 54 гаубицы этого типа.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Stuttgarter Zeitung.

"Украина может на нас рассчитывать, и это сигнал. И Германия готова взять на себя ответственность в Европе", - сказал министр в Касселе, где танкостроительная компания KNDS производит эту систему.

Первые шесть систем останутся пока в Германии и будут использоваться для тренировок украинских воинов.

В январе 2023 года сообщалось, что германская машиностроительная компания начала производство для Украины самоходных артиллерийских установок RCH 155.

Гаубица RCH 155

Артиллерийские 155-мм установки "Remote Controlled Howitzer 155" имеют длину ствола 52 калибра. RCH 155 создана на шасси колесного бронетранспортера GTK Boxer с колесной формулой 8×8.

Система имеет автоматизированный башенный артиллерийский модуль AGM с артиллерийской частью германской самоходной гаубицы PzH 2000.

В экипаже установки всего два человека. Боекомплект модуля AGM составляет 30 снарядов. Производителем заявлено, что дальность стрельбы составляет 40 км и до 52 км снарядами V-LAP. Также САУ способна применить дальнобойные снаряды "VULCANO" и "EXCALIBUR". Общая боевая масса машины составляет 39 тонн, масса модуля AGM - 12,5 тонн. На машине установлен дизельный двигатель MTU в 815 л.с.

