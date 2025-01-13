РУС
5 853 23

Германия передала Украине первую из 54 заказанных гаубиц RCH 155

Министр обороны Германии Борис Писториус передал Украине первую новую колесную гаубицу RCH 155. Всего запланировано передать Украине 54 гаубицы этого типа.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Stuttgarter Zeitung.

"Украина может на нас рассчитывать, и это сигнал. И Германия готова взять на себя ответственность в Европе", - сказал министр в Касселе, где танкостроительная компания KNDS производит эту систему.

Первые шесть систем останутся пока в Германии и будут использоваться для тренировок украинских воинов.

В январе 2023 года сообщалось, что германская машиностроительная компания начала производство для Украины самоходных артиллерийских установок RCH 155.

Также читайте: ВСУ установили рекорд дальности выстрела из артиллерии в реальном бою, - Defence24

Гаубица RCH 155

Німеччина передала Україні першу з 54 замовлених гаубиць RCH 155

Артиллерийские 155-мм установки "Remote Controlled Howitzer 155" имеют длину ствола 52 калибра. RCH 155 создана на шасси колесного бронетранспортера GTK Boxer с колесной формулой 8×8.

Система имеет автоматизированный башенный артиллерийский модуль AGM с артиллерийской частью германской самоходной гаубицы PzH 2000.

В экипаже установки всего два человека. Боекомплект модуля AGM составляет 30 снарядов. Производителем заявлено, что дальность стрельбы составляет 40 км и до 52 км снарядами V-LAP. Также САУ способна применить дальнобойные снаряды "VULCANO" и "EXCALIBUR". Общая боевая масса машины составляет 39 тонн, масса модуля AGM - 12,5 тонн. На машине установлен дизельный двигатель MTU в 815 л.с.

Также читайте: Агентство оборонных закупок и Rheinmetall заключили контракт на поставку артиллерийских боеприпасов

Автор: 

Германия (7219) артиллерия (664) Писториус Борис (251)
Топ комментарии
+17
А если не будем на выборах голосовать за идиотов, то будем имет свои ракеты, снаряды, пушки, дроны и много чего другого.
13.01.2025 14:09 Ответить
+11
А як там САУ БОГДАНА ? Чому за шість років клоунади її забороняли виробляти?
13.01.2025 14:11 Ответить
+7
А будем хорошо себя вести, еще и 3 снаряда дадут!
13.01.2025 14:02 Ответить
Оце вся суть Шольца!!! І за неї заплатили це не допомога!
13.01.2025 13:59 Ответить
Ага, будем это все из воздуха делать )))
13.01.2025 14:12 Ответить
З асфальту ...
13.01.2025 14:35 Ответить
Точнісінько такий само допис зустрів в Чекалкіна.
"Коли наступного разу будете голосувати за різних: зеленських, стерненків, притул, аристовичей, знайте - результат буде такий самий: розруха, смерті, корупція, бідність. Якщо хочете щоб ви були захищені, обирайте тих, хто раніше зміг вас захистити, зміцнити армію, вивести з кризи та підняти економіку."
13.01.2025 15:11 Ответить
🤣😂
13.01.2025 15:13 Ответить
першу з 54 замовлених гаубиць
Тобто, одну-єдину.
Правильно, треба набирати тисячі 18-річних. Вони навколо неї хороводи переможно водитимуть.
13.01.2025 14:04 Ответить
Щоб Порошенко не піарився
13.01.2025 14:31 Ответить
можливо ви не в курсі але з САУ Богдана все добре, в минулому році вже більше 60 штук виготовили
13.01.2025 15:55 Ответить
Самі в ці казочки вірите? Це з тої самої серії, що і мільйон дронів від кловуна.
13.01.2025 16:16 Ответить
Алекс Скела, 18-річні УЖЕ добре освоїли комп*ютери, смартфони, айфони, планшети. Тому можуть і на якісному рівні опановувати спеціальність операторів безпілотників.
А ми - пенсіонери будемо шукати змогу донатити операторам на закупку безпілотників + є країни які теж допомагають по цій "темі".
13.01.2025 14:22 Ответить
13.01.2025 14:32 Ответить
І на тому, данке шон.
13.01.2025 14:04 Ответить
"З миру по нитці - голому сорочка!!!".
Дякуємо, Німеччина майже 3 роки несе витрати і на українських біженців яких там мільйони.
13.01.2025 14:13 Ответить
Перші шість систем залишаться поки в Німеччині та використовуватимуть для тренувань українських воїнів. Джерело: https://censor.net/ua/n3529956
Тобто до фронту ці системи доїдуть через рік?
13.01.2025 14:14 Ответить
Данке шоу
13.01.2025 14:17 Ответить
Як завжди:
У 5-10 разів менше, чим потрібно.
У 5-10 разів повільніше, чим потрібно.
13.01.2025 14:19 Ответить
Потрібно виробляти свою зброю, а не закатувати весь оборонний бюджет в асфальт.
13.01.2025 16:19 Ответить
Потужно! Це кардинально змінить ситуацію на полі бою...ковбасний сцикун !!!
13.01.2025 16:14 Ответить
 
 