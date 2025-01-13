РУС
Украина рассматривает президентство Трампа как возможность, - Сибига

Візит Келлога до Києва

Украина рассматривает будущее президентство Дональда Трампа, который вступит в должность президента США на следующей неделе, как новую возможность для сотрудничества.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в интервью немецкому телеканалу ARD, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы рассматриваем период после 20 января как возможность", - отметил Сибига, подчеркнув, что Украина и США едины в своем стремлении достичь быстрого прекращения войны и установления справедливого мира.

Ранее сообщалось, что новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что надеется завершить войну России против Украины за шесть месяцев.

