Объявлен новый состав Общественного антикоррупционного совета при Минобороны

13 января 2025 года состоялось заседание Комиссии по обеспечению проведения конкурса по формированию Общественного антикоррупционного совета при Министерстве обороны Украины.

По результатам общенационального онлайн-голосования в Совет вошли 15 представителей общественных организаций:

Гудименко Юрий Владимирович (Ветеранский топор)

Николаенко Татьяна Владимировна (Независимая антикоррупционная комиссия)

Шуба Анастасия Вадимовна (Антикоррупционный топор)

Соловьев Никита Александрович (Антикоррупционный топор)

Штанков Никита Владимирович (Ветеранский топор)

Брит Ореста Павловна (БОН)

Нышпорка Елена Ивановна (Антикоррупционный топор)

Чернов Олег Валерьевич (Украинское юридическое общество)

Костецкий Максим Юрьевич (Независимая антикоррупционная комиссия)

Бищук Виктор Павлович (Украинское юридическое общество)

Трегуб Елена Николаевна (Независимая антикоррупционная комиссия)

Даценко Екатерина Андреевна (Центр общественного контроля)

Микитюк Антон Сергеевич (Центр общественного контроля)

Масюк Виталий Владимирович (Украинское юридическое общество)

Прудковских Виктор Вячеславович (Центр общественного контроля)

Новый состав Совета продолжит реализацию гражданского контроля нулевой толерантности должностных лиц к коррупции в секторе обороны.

Отмечается, что во время онлайн-выборов технических вмешательств, которые могли бы существенно повлиять на их результаты, не зафиксировано.

Также каждый участник рейтингового интернет-голосования может найти и проверить, как засчитан собственный голос (без разглашения его персональных данных), а также посчитать общее количество голосов за каждого кандидата.

Как проходило голосование?

Общенациональное онлайн-голосование за состав Общественного антикоррупционного совета при Министерстве обороны состоялось 7 января 2025 года с 9:00 до 21:00 на официальном ресурсе ведомства.

В выборах нового состава Рады приняли участие 101 215 украинцев - это рекордная активность, которая почти в 2.5 раза превышает показатели предыдущих выборов 2023 года, когда проголосовало около 41 000 граждан.

Как формировался список кандидатов и проходил отбор?

Подавать кандидатуры могли общественные объединения, которые были зарегистрированы минимум за два года до объявления конкурса. Важным условием была их уставная деятельность, которая должна была непосредственно касаться предотвращения и противодействия коррупции.

Каждая организация могла предложить до трех кандидатов, организации-номинанты предоставляли публичные отчеты о своей деятельности с раскрытием источников финансирования за последний год.

В результате был сформирован список из 19 общественных организаций и 40 кандидатов, из которых избиратели выбрали 15 будущих членов Совета.

Как обеспечивалась прозрачность и безопасность голосования?

Министерство обороны внедрило многоуровневую систему защиты для обеспечения честного, открытого волеизъявления. В частности, специалисты подготовили программное обеспечение к различным сценариям "высоких нагрузок", провели тщательное тестирование, а также предусмотрели варианты для быстрого реагирования на возможные внештатные ситуации.

Аутентификация избирателей происходила через проверенные сервисы BankID и Дія.Підпис. Это сделало невозможным создание фейковых аккаунтов и множественное голосование.

Чувствительные данные в процессе голосования шифровались и обрабатывались в защищенном центре обработки данных для официальных электронных ресурсов министерства.

Учитывая постоянные атаки врага на украинскую ИТ-инфраструктуру, голосование было ограничено территорией Украины.

Как происходит подсчет и верификация результатов?

Для проверки результатов голосования создана специальная Комиссия по обеспечению проведения конкурса, утвержденная приказом Минобороны. Ее состав формировался из представителей действующего Общественного антикоррупционного совета, общественных организаций и консультативно-совещательных органов. Представители Минобороны не имели права голоса в комиссии, что обеспечивает процесс независимости и невмешательства со стороны государства.

Возможно ли обжалование результатов?

Действующая нормативно-правовая база предусматривает возможность обжалования результатов. В частности, это право гарантировано Конституцией Украины и может быть реализовано через судебную систему.

Какие ожидания от новой Рады?

В условиях вызовов современности Совет будет выступать дополнительным механизмом контроля за прозрачностью и добропорядочностью процессов как в системе управления Министерства обороны, так и Вооруженных сил Украины.

В течение следующих двух лет члены Совета будут работать над анализом и оценкой коррупционных рисков в различных сферах Минобороны и формированием соответствующих антикоррупционных мероприятий. Их деятельность будет направлена на усиление прозрачности в оборонной сфере и повышение эффективности использования ресурсов.

Совет начнет свою работу после официального утверждения его состава приказом Министерства обороны Украины.

Что дальше?

Вскоре после официального обнародования результатов и утверждения состава Совета начнется его первое заседание, где члены Антикоррупционного совета выберут из своего состава простым большинством голосов присутствующих:

- председателя Антикоррупционного совета;

- заместителя председателя Антикоррупционного совета;

- секретаря Антикоррупционного совета.

Председатель, его заместитель, секретарь и другие члены Антикоррупционного совета участвуют в его работе на общественных началах. Члены Совета не имеют удостоверений или других специальных документов, удостоверяющих членство в Антикоррупционном совете.

Члены Антикоррупционного совета осуществляют свои полномочия лично и не имеют права делегировать свои полномочия по участию в заседаниях Антикоррупционного совета и право голоса на них другим лицам, в том числе другим членам Антикоррупционного совета. В случае невозможности участия члена Совета на заседании, он имеет право выразить свою позицию в письменной форме (электронном документе), которая объявляется председателем Антикоррупционного совета на заседании перед голосованием.