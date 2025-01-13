Враг сосредотачивает основные наступательные усилия на Покровском и Курском направлениях, - Генштаб
По состоянию на 22:00 на фронте произошло 155 боевых столкновений. Ситуация на Покровском и Курском направлениях остается напряженной - враг сосредотачивает там основные наступательные усилия.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.
Сегодня РФ нанесла 41 авиаудар, сбросив при этом 62 КАБ. Кроме того, захватчики привлекли для ударов 684 дрона-камикадзе и осуществили 3730 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам.
Боевые действия на Харьковщине
На Харьковском направлении российские террористы дважды штурмовали позиции наших подразделений в районе Волчанска.
Два раза враг атаковал наши позиции на Купянском направлении, вблизи населенных пунктов Лозовая и Двуречная. Одно боестолкновение еще продолжается.
Боевые действия на Донбассе
На Лиманском направлении за сегодня российские войска 15 раз атаковали украинских защитников в районах населенных пунктов Новосергиевка, Зеленый Гай, Шийковка, Первомайское, Макеевка, Заречное и Терны. К этому времени идут два боестолкновения.
Четыре штурма противника отбили наши защитники в районе Белогоровки на Северском направлении. Одно боестолкновение продолжается до сих пор.
Одиннадцать атак захватчиков отбили украинские подразделения на Краматорском направлении, противник пытался продвинуться вперед в районе Часова Яра и Ступочек. В настоящее время продолжается три боестолкновения.
На Торецком направлении наши военные отражали 16 вражеских атак в районах Белой Горы, Крымского и Торецка, 13 атак остановлено Силами обороны, еще три - продолжаются.
На Покровском направлении в течение этих суток агрессор 74 раза атаковал наши позиции в районах населенных пунктов Барановка, Зеленое Поле, Елизаветовка, Тарасовка, Новая Полтава, Новоторецкое, Лисовка, Мирноград, Зеленое, Новый Труд, Луч, Покровск, Шевченко, Удачное, Нововасильевка, Успеновка, Петропавловка, Новоандреевка, Славянка, Серебряное, Андреевка, Курахово, Дачное и Янтарное. Пять боестолкновений до сих пор продолжаются.
По предварительным подсчетам, сегодня оккупанты на Покровском направлении потеряли 218 военнослужащих убитыми и ранеными. Наши воины уничтожили две единицы автомобильной техники и мотоцикл оккупантов. Также украинские защитники нанесли значительные повреждения реактивной системе залпового огня и пушке.
На Новопавловском направлении наши защитники отбили 11 вражеских атак. Враг безуспешно пытался прорваться вблизи населенных пунктов Разлив, Времевка, Раздольное, Константинополь и Нескучное.
Операция ВСУ в Курской области РФ
Силы обороны Украины продолжают ведение операции на Курщине, где наши войска успешно отбили 11 атак противника.
Він не розуміє, що значить "курський напрямок" і в яку сторону він спрямован?!
На лівому фланзі від супротивника тривають бойові зіткнення вздовж лісосмуг у напрямку траси Гуляйполе - Велика Новосілка.
На південний захід від н.п. Новий Комар російські війська піхотними підрозділами роблять спроби просунутися вздовж лісосмуг на східному березі річки Мокрі Яли і вплав через річку зайняти позиції на західному березі.
Покровський напрямок.
Противник зайняв ферму на західній околиці Нововасилівки, просунувся у напрямку н.п. Котліне та Удачне на глибину до 1.43 км, у північній частині н.п. Піщане та північніше у напрямку н.п. Звірове на глибину до 850 метрів, у західній частині н.п. Зелене та південніше вздовж ряду лісосмуг, і на північ від н.п. Воздвиженка на глибину до 1 км.
У Торецьку противник просунувся у західній частині міста і продовжує штурмові дії у південній частині мікрорайону Забалка та у північній частині районів 12-ий та Фомиха.
У Часовому Ярі, за даними DeepState, противник зайняв мікрорайон «Північний» та «Часівярський комбінат вогнетривких виробів».