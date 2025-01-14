РУС
Новости
2 189 3

Киев атакуют вражеские БпЛА, в столице работает ПВО, - Кличко

Рпобота ППО

Вечером 13 января россияне атакуют Киев беспилотниками.

Об этом в своем телеграм-канале написал городской голова Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.

В 23:14 мэр сообщил о работе ПВО на левом берегу Киева.

"Силы ПВО работают на Оболони. Находитесь в укрытиях! Атака БпЛА на столицу продолжается", - написал он в 23:48.

Как информировал Цензор.НЕТ, вечером 13 января россияне запустили по Украине ударные беспилотники.

Автор: 

Киев (25994) воздушная тревога (834) Воздушные атаки на Киев (858) Шахед (1385)
прогавили трохи з тривогою, хвилин на 30.
14.01.2025 00:05 Ответить
Сирени вили, щось грохотало...дяка ППО!

Віталію, менше давайте інтнерв'ю...зелена жаба ще не сидить..
14.01.2025 00:06 Ответить
Літало й мене((( Судячи з усього - налякали трохи...
14.01.2025 00:54 Ответить
 
 