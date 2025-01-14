Киев атакуют вражеские БпЛА, в столице работает ПВО, - Кличко
Вечером 13 января россияне атакуют Киев беспилотниками.
Об этом в своем телеграм-канале написал городской голова Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.
В 23:14 мэр сообщил о работе ПВО на левом берегу Киева.
"Силы ПВО работают на Оболони. Находитесь в укрытиях! Атака БпЛА на столицу продолжается", - написал он в 23:48.
Как информировал Цензор.НЕТ, вечером 13 января россияне запустили по Украине ударные беспилотники.
Віталію, менше давайте інтнерв'ю...зелена жаба ще не сидить..