2 человека погибли в результате артобстрела Часова Яра, - ОВА
13 января российские войска нанесли артиллерийский удар по городу Часов Яр в Донецкой области.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин.
"Город снова попал под огонь российской артиллерии - погибли женщины 60 и 66 лет. На Донетчине уже давно не осталось ни одного безопасного места! Не превращайте себя в мишени! Эвакуируйтесь!" - призвал Филашкин.
