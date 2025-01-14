2 человека погибли в результате артобстрела Часова Яра, - ОВА

13 января российские войска нанесли артиллерийский удар по городу Часов Яр в Донецкой области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин.

"Город снова попал под огонь российской артиллерии - погибли женщины 60 и 66 лет. На Донетчине уже давно не осталось ни одного безопасного места! Не превращайте себя в мишени! Эвакуируйтесь!" - призвал Филашкин.

