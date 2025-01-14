РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6464 посетителя онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
504 1

2 человека погибли в результате артобстрела Часова Яра, - ОВА

Зруйновані квартали в Часовому Яру

13 января российские войска нанесли артиллерийский удар по городу Часов Яр в Донецкой области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин.

"Город снова попал под огонь российской артиллерии - погибли женщины 60 и 66 лет. На Донетчине уже давно не осталось ни одного безопасного места! Не превращайте себя в мишени! Эвакуируйтесь!" - призвал Филашкин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Торецке ухудшается оперативная обстановка, - DeepState

Автор: 

обстрел (29023) жертвы (2156) Донецкая область (10506) Часов Яр (392) Бахмутский район (585) война в Украине (5696)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ця важка доля «ждунів»! Якщо кацапська артилерія не вбʼє, то потім фсб закатує…
показать весь комментарий
14.01.2025 07:09 Ответить
 
 