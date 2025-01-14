Атака "Шахедов" на Киевщину: обломками поврежден дом

В ночь на вторник, 14 января 2025 года войска РФ атаковали дронами территорию Киевской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Киевской ОГА.

Как отмечается, в области работали силы ПВО. Есть сбитые цели. Пострадавших среди населения нет. Попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры не допущено.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Киевщине работает ПВО: регион атакуют "шахеды"

Последствия вражеской атаки

По данным ОВА, в результате падения обломков сбитых целей в одном из населенных пунктов повреждена крыша частного дома. Также фиксируются падения сбитых целей за пределами населенных пунктов на открытых участках местности.

Оперативные службы продолжают работу по выявлению последствий ночной атаки врага.

Как сообщалось, ночью РФ выпустила по Украине 80 БПЛА. Сбито 58 целей, 21 - локально потеряно.