РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6351 посетитель онлайн
Новости
915 0

Атака "Шахедов" на Киевщину: обломками поврежден дом

шахед атакує Київщину

В ночь на вторник, 14 января 2025 года войска РФ атаковали дронами территорию Киевской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Киевской ОГА.

Как отмечается, в области работали силы ПВО. Есть сбитые цели. Пострадавших среди населения нет. Попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры не допущено.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Киевщине работает ПВО: регион атакуют "шахеды"

Последствия вражеской атаки

По данным ОВА, в результате падения обломков сбитых целей в одном из населенных пунктов повреждена крыша частного дома. Также фиксируются падения сбитых целей за пределами населенных пунктов на открытых участках местности.

Оперативные службы продолжают работу по выявлению последствий ночной атаки врага.

Как сообщалось, ночью РФ выпустила по Украине 80 БПЛА. Сбито 58 целей, 21 - локально потеряно.

Автор: 

Киевская область (4292) Шахед (1385)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 