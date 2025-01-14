Битва за Курщину стала похожа на штурмы Бахмута и Авдеевки, - NYT

Российские военные продолжают попытки выбить украинские силы с территории Курской области.

Об этом пишет издание The New York Times, информирует Цензор.НЕТ.

"Напряженность боев напоминает некоторые из худших осад на востоке Украины за последние три года, в частности в таких городах, как Бахмут и Авдеевка, названия которых сейчас вызывают воспоминания о массовой бойне солдат с обеих сторон", - говорится в материале.

Журналисты отмечают, что бои на Курщине приобрели уровень значимости для потенциальной роли этой территории в любых переговорах о прекращении огня. Украина, столкнувшись с перспективой нового президента США, надеется использовать эту территорию как разменную монету.

В то же время РФ пытается выбить силы Украины с этой территории, применяя войска из КНДР.

Один из командиров пехотного взвода Сил обороны Украины, который воюет на Курщине, заявил, что россияне пытаются захватить эту территорию любой ценой, бросая на это все силы. Однако ВСУ прилагают огромные усилия, чтобы удержать ее. По его словам, во время боевых действий РФ несет огромные потери.

Украинские воины говорят, что введение войск КНДР в войну сделает бои на Курщине гораздо более жестокими, чем раньше.

"Ситуация значительно ухудшилась, когда начали прибывать северокорейцы. Они массово давят на наши фронты, находят слабые места и прорывают их", - отметил один из украинских военных.

Воины говорят, что несмотря на существенные потери пехоты РФ и большое количество уничтоженной техники рашистов, оккупанты продвинулись на несколько километров в Курской области. Однако Силы обороны Украины продолжают сдерживать врага. Однако когда первая волна противника уничтожена, за ней следует следующая, поэтому в ВСУ остается мало времени для того, чтобы перенаправить артиллерию и другие ресурсы для уничтожения врага.

"Когда приходит первая волна, мы сосредотачиваемся на ней, справляемся с ней, а потом приходит следующая. Нет времени перенаправлять артиллерию или другие ресурсы, поскольку следующая волна движется с другой линии атаки. Затем приходит следующая волна, и одна из них успевает добраться до нужного участка и выполнить свою задачу", - заявил военный ВСУ.

