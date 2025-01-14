РУС
Пограничники задержали россиянина, который переправлял на лодке двух уклонистов в Молдову. ФОТО

Росіянин переправляв ухилянтів на човні

Пограничники Подольского отряда задержали ночью трех человек, которые пытались незаконно пересечь государственную границу на границе Одесской области и Приднестровья - через Кучурганский лиман - на надувной лодке с подвесным мотором.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе, передает Цензор.НЕТ.

Как обнаружили нарушителей?

"Движение плавсредства в направлении украинского берега со стороны сопредельного государства обнаружил пограничный наряд с помощью технических средств охраны границы. Дождавшись момента швартовки и посадки двух мужчин в лодку, пограничники задержали их вместе с рулевым", - говорится в сообщении.

Росіянин переправляв ухилянтів на човні

Как действовали нарушители?

Как выяснилось, организатором незаконной переправки был 29-летний гражданин Российской Федерации, проживающий в Приднестровском регионе Молдовы. Он намеревался переправить через границу двух граждан Украины призывного возраста.

Мужчины держали связь с организатором через один из мессенджеров, где получали указания по маршруту движения к границе. Стоимость "услуг" составляла 3 тысячи долларов США с каждого, которые необходимо было перевести на криптокошелек администратора канала.

Организатор схемы для уклонистов по системе "Шлях" задержан во Львовской области при получении 15 тыс. дол.

По факту совершения преступления в отношении рулевой лодки направлено сообщение в Нацполицию. В отношении "клиентов" составлены протоколы об административном правонарушении. Материалы дел направлены в суд.

Напомним, по результатам проведения первого этапа спецоперации по перекрытию каналов вывоза мужчин за границу Нацполиция уже объявила 45 подозрений.

Госпогранслужба (6758) Молдова (1910) Приднестровье (663) уклонисты (1042)
+7
"...Ухилянтів..."
Що, вже якісь поліціянти та прокурори тікають?!?
показать весь комментарий
14.01.2025 10:37 Ответить
+7
Баканов сидить?
показать весь комментарий
14.01.2025 10:42 Ответить
+6
....чи тцкуни
показать весь комментарий
14.01.2025 10:38 Ответить
Ухилянт - посібних окупантів. Вирок - 15 років жорсткого режиму з конфіскацією усього майна.
показать весь комментарий
14.01.2025 10:38 Ответить
Як сказав український військовий: свинособака це активний під@р@с, а ухилянт є пасивний під@р@с
показать весь комментарий
14.01.2025 10:47 Ответить
А про тих хто розмінував чонгар що кажуть?
показать весь комментарий
14.01.2025 11:00 Ответить
пох що він казав. краще під@р@, але живий, ніж герой, але мертвий.
показать весь комментарий
14.01.2025 11:20 Ответить
І як тобі живеться із роздовбаними "булками" ?? Засцяні та завафлені штани - прапор твого нікчемного існування. Хоч не ганьбися своїм ніком на форумі. Сиди тишком у погрібі та розсувай булки для задоволення.
показать весь комментарий
14.01.2025 11:53 Ответить
зйобки не мають права про щось питати тих хто залишився в Україні
показать весь комментарий
14.01.2025 13:10 Ответить
передай ОПі, я готовий тебе замінити на інформаційному фронті.
бо гроші витрачені на тебе - пішли як вода у пісок. ніякої користі.
показать весь комментарий
14.01.2025 13:38 Ответить
Знаю одного ухилянта, чотириразового. Зрадник, мародер, покидьок і просто дебіл. За ним вже сотня довічних термінів плаче.
показать весь комментарий
14.01.2025 10:49 Ответить
А иностранец, враг, уже расстрелян? Нет? Ну то воюйте дольше без шансов на победу. От слова совсем
показать весь комментарий
14.01.2025 11:06 Ответить
Забирай, я згоден. Якщо знайдеш, звісно.
показать весь комментарий
14.01.2025 11:18 Ответить
нагодують і відпустять
показать весь комментарий
14.01.2025 10:40 Ответить
Рульовий - кацап? То встромити йому мотор від човна в ...... і відпустити у Дністер.
показать весь комментарий
14.01.2025 10:45 Ответить
краще до обмінного фонду
показать весь комментарий
14.01.2025 11:37 Ответить
Кому воно потрібне?
показать весь комментарий
14.01.2025 11:39 Ответить
У них були при собі бойові повістки? На якій підставі вони ухилянти? Це порушники державного кордону.
показать весь комментарий
14.01.2025 10:46 Ответить
Кого це танцює??
показать весь комментарий
14.01.2025 10:49 Ответить
І правильно. Взагалі всі хто не в робітничій партії зеленського - нелюди, їм дорога лише в газові камери.
показать весь комментарий
14.01.2025 10:55 Ответить
Подаш до суду за наклеп чи ти з пасивних?
показать весь комментарий
14.01.2025 10:51 Ответить
Зараз все просто. Якщо тобі 25...60 і ти не в окопі, то ти автоматично перебуваєш у розшуку як необмежено придатний ухилянт.
показать весь комментарий
14.01.2025 10:53 Ответить
Ну це як на росії. Який тоді сенс війни, якщо і тут і там однаково неправова держава з ознаками диктатури?
показать весь комментарий
14.01.2025 11:00 Ответить
Про сенс війни запитай у путлєра, а також у кацапа-бурята-кадирівця, який прийшов згвалтувати твоїх дружину і дітей. А у цей час ти - у погрібі в засцяних штанах.
показать весь комментарий
14.01.2025 11:13 Ответить
Так наші тцкуни такі самі. забивають людей до смерті ще до фронту.
ти хто такий? ти за зеленського?
показать весь комментарий
14.01.2025 11:20 Ответить
Він бот з ОПи.
показать весь комментарий
14.01.2025 11:45 Ответить
не писти, обкаканець мамчин. Коли прийдуть справжні буряти ти їм прутня поліруватимеш не чекаючи бусифікації, це тобі не з нашими тцкшниками сваритись та штовхатись
показать весь комментарий
14.01.2025 13:12 Ответить
показать весь комментарий
15.01.2025 05:01 Ответить
нема дружипи і дітей. нема батьків.
показать весь комментарий
14.01.2025 11:21 Ответить
то продовжуй : немає честі, совісті і душі. То на дідька таке нікчемне життя??? Мотузка і мило - правильне рішення. Гарантовано ТЦК більше не прийде з вимогою виконати священний обов"язок із захисту батьківщини. І для мерця щасття - зняття з обліку.))
показать весь комментарий
14.01.2025 11:42 Ответить
Покінчити житя самогубством за наказом бота з ОПи?
показать весь комментарий
14.01.2025 11:44 Ответить
Кацапи з підкацапниками скрізь, в ОП, в ВР засідають, то рух на Хрещатику заблокують, то через Дністер на лодках мотаються, що взагалі коїться, це в нас така війна?
показать весь комментарий
14.01.2025 10:48 Ответить
Чергова піар-акція ДПСУ та усунення конкурентів по бізнесу.
показать весь комментарий
14.01.2025 10:54 Ответить
Як затримали... Як діяли порушники. Напишіть ще як діяти порушникам у наступний раз, щоб їх не затримали!! Дятли...
показать весь комментарий
14.01.2025 10:59 Ответить
Та просто діяти - чавуну болванку привязувати до ніг і кролем, кролем. Або брасом.
показать весь комментарий
14.01.2025 12:53 Ответить
Маскаль допомагає українцям????
показать весь комментарий
14.01.2025 11:02 Ответить
Так, допомагає ухилянтам, щоб підірвати обороноздатність України, і одержує за це додаткові гроші від ФСБ.
показать весь комментарий
14.01.2025 11:16 Ответить
 
 