Пограничники задержали россиянина, который переправлял на лодке двух уклонистов в Молдову. ФОТО

Пограничники Подольского отряда задержали ночью трех человек, которые пытались незаконно пересечь государственную границу на границе Одесской области и Приднестровья - через Кучурганский лиман - на надувной лодке с подвесным мотором.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе, передает Цензор.НЕТ.

Как обнаружили нарушителей?

"Движение плавсредства в направлении украинского берега со стороны сопредельного государства обнаружил пограничный наряд с помощью технических средств охраны границы. Дождавшись момента швартовки и посадки двух мужчин в лодку, пограничники задержали их вместе с рулевым", - говорится в сообщении.

Как действовали нарушители?

Как выяснилось, организатором незаконной переправки был 29-летний гражданин Российской Федерации, проживающий в Приднестровском регионе Молдовы. Он намеревался переправить через границу двух граждан Украины призывного возраста.

Мужчины держали связь с организатором через один из мессенджеров, где получали указания по маршруту движения к границе. Стоимость "услуг" составляла 3 тысячи долларов США с каждого, которые необходимо было перевести на криптокошелек администратора канала.

По факту совершения преступления в отношении рулевой лодки направлено сообщение в Нацполицию. В отношении "клиентов" составлены протоколы об административном правонарушении. Материалы дел направлены в суд.

Напомним, по результатам проведения первого этапа спецоперации по перекрытию каналов вывоза мужчин за границу Нацполиция уже объявила 45 подозрений.