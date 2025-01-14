Пограничники задержали россиянина, который переправлял на лодке двух уклонистов в Молдову. ФОТО
Пограничники Подольского отряда задержали ночью трех человек, которые пытались незаконно пересечь государственную границу на границе Одесской области и Приднестровья - через Кучурганский лиман - на надувной лодке с подвесным мотором.
Об этом сообщили в Госпогранслужбе, передает Цензор.НЕТ.
Как обнаружили нарушителей?
"Движение плавсредства в направлении украинского берега со стороны сопредельного государства обнаружил пограничный наряд с помощью технических средств охраны границы. Дождавшись момента швартовки и посадки двух мужчин в лодку, пограничники задержали их вместе с рулевым", - говорится в сообщении.
Как действовали нарушители?
Как выяснилось, организатором незаконной переправки был 29-летний гражданин Российской Федерации, проживающий в Приднестровском регионе Молдовы. Он намеревался переправить через границу двух граждан Украины призывного возраста.
Мужчины держали связь с организатором через один из мессенджеров, где получали указания по маршруту движения к границе. Стоимость "услуг" составляла 3 тысячи долларов США с каждого, которые необходимо было перевести на криптокошелек администратора канала.
По факту совершения преступления в отношении рулевой лодки направлено сообщение в Нацполицию. В отношении "клиентов" составлены протоколы об административном правонарушении. Материалы дел направлены в суд.
Напомним, по результатам проведения первого этапа спецоперации по перекрытию каналов вывоза мужчин за границу Нацполиция уже объявила 45 подозрений.
