РУС
Новости
Землю столичного ботсада Гришко передали под жилую застройку, несмотря на запрет

Землі ботсаду Гришка хочуть передати під забудову

Землю Национального ботанического сада имени Гришко в Киеве несмотря на запрет передали под жилую застройку.

Об этом сообщила Госаудитслужба.

"Во время аудита выполнения бюджетных программ Национальной академией наук Украины и ее учреждениями Госаудитслужба нашла нарушения в финансовой деятельности Национального ботанического сада им.

Вопреки прямому законодательному запрету земельный участок Национального ботанического сада по ул. Садово-Ботанической (бывш. Тимирязевской), 1 в Киеве стал предметом инвестиционного соглашения. По нему предусмотрено возведение жилых и нежилых зданий, долю в которых должен был получить ботсад", - говорится в сообщении.

Там объяснили, что застройщик 6 лет не мог реализовать сделку именно из-за особого режима охраны территории Национального ботанического сада.

В то же время за это время учреждение получило от инвестора наличные, услуги и другие товары (в частности луковицы тюльпанов и почву) на 2,6 млн грн.

В Госаудитслужбе отметили, что ботсад входит в природно-заповедный фонд Украины, является объектом комплексной охраны и относится к землям природного и историко-культурного назначения, которые охраняются как национальное достояние государства.

Любая деятельность, противоречащая целевому назначению заповедника, запрещена. Например, строительство сооружений, не связанных с его функционированием.

Реакция властей Киева

Мэр Виталий Кличко отметил, что столичная власть требует от Кабмина вмешаться в ситуацию, чтобы исключить застройку ботсада и упорядочить его территорию.

"Ранее Киев обращался к НАН, чтобы передать ботсад в управление города. Поскольку такая территория в историческом центре столицы находится в ненадлежащем состоянии и город хотел упорядочить ее", - подчеркнул глава города.

Глава КГВА Тимур Ткаченко обратился к руководству ботанического сада и НАН с рекомендацией о немедленном расторжении этого инвестиционного договора.

"Национальный ботанический сад - достояние, которое должно остаться в наследство для будущих поколений", - добавил он.

Киев Кличко Виталий Госаудитслужба Ткаченко Тимур
Влада Зеленського і бардак - слова синоніми .
14.01.2025 10:52
Ти ще вважаєш що у него є влада? А я думав тільки сценарій
14.01.2025 10:56
"Позитивні" шавки ОПи Єрмака на початку скандалу хором почали дзявкотіти на Кличка.
Виявилось, що Кличко не має повноважень в цьому питанні.

"Мер Віталій Кличко https://t.me/vitaliy_klitschko/4016 зазначив, що столична влада вимагає від Кабміну втрутитися в ситуацію, щоб унеможливити забудову ботсаду та впорядкувати його територію. "
"Раніше Київ звертався до НАН, щоб передати ботсад в управління міста. Оскільки така територія в історичному центрі столиці перебуває в неналежному стані і місто хотіло впорядкувати її", - наголосив очільник міста."
Джерело: https://censor.net/ua/n3530116

Шавки Єрмака позатикались, їм вже до одного місця забудова Ботсаду.
14.01.2025 11:01
14.01.2025 10:52
+Ідея створити в Києві ботанічний сад з'явилась у 1918 році, за 17 років до початку його будівництва. Ініціатором виступив ботанік Володимир Липський. Саме він розробив структуру ботсаду й план будівництва, а також окреслив напрями його діяльності.

Пізніше проєктом будівництва Ботанічного саду зацікавився інший відомий ботанік - Олександр Фомін. На його честь, до речі, назвали інший ботанічний сад у Києві. Будівництво розпочалося в 1935 році.

У 1939 році Микола Гришко обійняв посаду директора Інституту ботаніки, а директором Ботанічного саду став Яків Климович Гоцик.

За декілька років існування та до початку війни Ботанічний сад налічував близько 1050 рослин просто неба та 1000 таксонів оранжерейних рослин. Після війни, аж у 1964 році, Ботанічний сад відновив роботу.

Ботанічний сад - це не просто красива місцевість, а науково-дослідна установа. Тут створюють ботанічні сади й парки, проводять дослідження в галузі охорони природи, тут зберігається генофонд рослин.

Крім того, Ботанічний сад входить до природно-заповідного фонду України. Він є пам'яткою садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення. І не дивно, адже це цілих 130 га у самому центрі міста, де вирощують близько 12 000 видів, форм та сортів рослин. Це найбільший Ботанічний сад України.
17.01.2025 21:53
НЕ БРЕШИ.
Навчись читати і прочитай статтю, під якою шпариш коменти.
14.01.2025 11:02
Яка заборона, коли стільки заплатили бабла
14.01.2025 10:53
Наша Національна академія наук вже давно не займаєтся наукою. А от аферами з задоволенням.
14.01.2025 10:54
"Позитивні" шавки ОПи Єрмака на початку скандалу хором почали дзявкотіти на Кличка.
Виявилось, що Кличко не має повноважень в цьому питанні.

"Мер Віталій Кличко https://t.me/vitaliy_klitschko/4016 зазначив, що столична влада вимагає від Кабміну втрутитися в ситуацію, щоб унеможливити забудову ботсаду та впорядкувати його територію. "
"Раніше Київ звертався до НАН, щоб передати ботсад в управління міста. Оскільки така територія в історичному центрі столиці перебуває в неналежному стані і місто хотіло впорядкувати її", - наголосив очільник міста."
Джерело: https://censor.net/ua/n3530116

*
Шавки Єрмака позатикались, їм вже до одного місця забудова Ботсаду.
14.01.2025 11:01
Типова історія для НАН України. Ботсад у Донецьку теж свого часу було забудовано готелем та іншими будівлями Ахметова. Скільки було скандальних розслідувань, а дерибанити держвласність продовжують. Гроші тмарять людям розум
показать весь комментарий
14.01.2025 11:03
дивна ситуація..., є порушення закону, але на це ніхто не зважає..., будівництву бути..., потім почнуться судові процеси, які розтягнуться на роки, а будівництво буде тривати, люди будуть боротися просто за виконання норм закону проти тих, хто його нахабно порушує, незважаючи ні на що... й таке відбувається постійно, тому що суворість законів нівелюється необов'язковістю їх виконання...
14.01.2025 11:05
Усе що украла шобла треба повернути Українському народу
14.01.2025 11:07
Це буде неможливо повернути, навіть, якщо позносяться всі будівлі.
14.01.2025 11:31
Землі Ботсаду вже років 20 розпродають - подивіться, які там плаци поруч набудовані..
14.01.2025 11:53
*палаци
14.01.2025 11:55
Для них люди, живі мислячі істоти, є сміттям під ногами. А ви про дерева якісь...
14.01.2025 11:12
Ну, в своё время академия наук в Феофании организовала строительство коттеджного городка как "жильё для молодых учёных"...
14.01.2025 11:26
Очевидно що кожна причетна до оборутки мразоте не планує жити в Києві.
14.01.2025 16:06
 
 