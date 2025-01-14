Землю столичного ботсада Гришко передали под жилую застройку, несмотря на запрет

Землю Национального ботанического сада имени Гришко в Киеве несмотря на запрет передали под жилую застройку.

Об этом сообщила Госаудитслужба.

"Во время аудита выполнения бюджетных программ Национальной академией наук Украины и ее учреждениями Госаудитслужба нашла нарушения в финансовой деятельности Национального ботанического сада им.

Вопреки прямому законодательному запрету земельный участок Национального ботанического сада по ул. Садово-Ботанической (бывш. Тимирязевской), 1 в Киеве стал предметом инвестиционного соглашения. По нему предусмотрено возведение жилых и нежилых зданий, долю в которых должен был получить ботсад", - говорится в сообщении.

Там объяснили, что застройщик 6 лет не мог реализовать сделку именно из-за особого режима охраны территории Национального ботанического сада.

В то же время за это время учреждение получило от инвестора наличные, услуги и другие товары (в частности луковицы тюльпанов и почву) на 2,6 млн грн.

В Госаудитслужбе отметили, что ботсад входит в природно-заповедный фонд Украины, является объектом комплексной охраны и относится к землям природного и историко-культурного назначения, которые охраняются как национальное достояние государства.

Любая деятельность, противоречащая целевому назначению заповедника, запрещена. Например, строительство сооружений, не связанных с его функционированием.

Реакция властей Киева

Мэр Виталий Кличко отметил, что столичная власть требует от Кабмина вмешаться в ситуацию, чтобы исключить застройку ботсада и упорядочить его территорию.

"Ранее Киев обращался к НАН, чтобы передать ботсад в управление города. Поскольку такая территория в историческом центре столицы находится в ненадлежащем состоянии и город хотел упорядочить ее", - подчеркнул глава города.

Глава КГВА Тимур Ткаченко обратился к руководству ботанического сада и НАН с рекомендацией о немедленном расторжении этого инвестиционного договора.

"Национальный ботанический сад - достояние, которое должно остаться в наследство для будущих поколений", - добавил он.

