В Бородянке "пропали" 20 млн грн на восстановление, - Госаудитслужба

Во время ревизии Бородянского поселкового совета аудиторы Северного офиса Госаудитслужбы обнаружили убытки на 19,8 млн грн, которые были выделены на восстановление населенного пункта, значительно пострадавшего во время российской оккупации.

Об этом сообщила пресс-служба Северного офиса Госаудитслужбы, передает Цензор.НЕТ.

По данным ведомства, в Бородянке основная часть нарушений на сумму 14 млн грн - отсутствие металлопластиковых окон, которые должен был установить поселковый совет в рамках восстановления региона.



"К тому же работы по восстановлению окон и дверей проводились по ценам, превышающим рыночные. Такие нарушения привели к неэффективному использованию бюджетных средств на сумму 5,2 млн грн", - говорится в сообщении.

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Кроме того, согласно чек-листов по программе "еВідновлення", на ремонт поврежденных домов была предоставлена денежная помощь на сумму 2,6 млн грн. Однако аудиторы выяснили, что такая же сумма, по счетам, была потрачена на те же работы, что привело к их фактическому удвоению. Подобный подход неэффективного использования государственных средств становится причиной того, что отдельные лица получают двойное финансирование за счет других налогоплательщиков.



Поэтому при определении потребности в восстановлении и планировании такой деятельности органам местного самоуправления, по мнению специалистов Госаудитслужбы, следует обеспечивать более тщательный контроль за ранее осуществленными (или согласованными) выплатами, которые происходят по программе "еВідновлення".

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Информация о выявленных нарушениях передана в Офис Генерального прокурора для привлечения виновных к уголовной ответственности.

Ранее получили подозрение российские генералы Чайко и Кравченко, которые приказали бомбить Бородянку.