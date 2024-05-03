РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11843 посетителя онлайн
Новости
4 192 33

В Бородянке "пропали" 20 млн грн на восстановление, - Госаудитслужба

У Бородянці

Во время ревизии Бородянского поселкового совета аудиторы Северного офиса Госаудитслужбы обнаружили убытки на 19,8 млн грн, которые были выделены на восстановление населенного пункта, значительно пострадавшего во время российской оккупации.

Об этом сообщила пресс-служба Северного офиса Госаудитслужбы, передает Цензор.НЕТ.

По данным ведомства, в Бородянке основная часть нарушений на сумму 14 млн грн - отсутствие металлопластиковых окон, которые должен был установить поселковый совет в рамках восстановления региона.

"К тому же работы по восстановлению окон и дверей проводились по ценам, превышающим рыночные. Такие нарушения привели к неэффективному использованию бюджетных средств на сумму 5,2 млн грн", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кабмин выделил 200 миллионов на реконструкцию центра психологической реабилитации в Бородянке

Кроме того, согласно чек-листов по программе "еВідновлення", на ремонт поврежденных домов была предоставлена денежная помощь на сумму 2,6 млн грн. Однако аудиторы выяснили, что такая же сумма, по счетам, была потрачена на те же работы, что привело к их фактическому удвоению. Подобный подход неэффективного использования государственных средств становится причиной того, что отдельные лица получают двойное финансирование за счет других налогоплательщиков.

Поэтому при определении потребности в восстановлении и планировании такой деятельности органам местного самоуправления, по мнению специалистов Госаудитслужбы, следует обеспечивать более тщательный контроль за ранее осуществленными (или согласованными) выплатами, которые происходят по программе "еВідновлення".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В шести населенных пунктах стартует экспериментальный проект восстановления по принципу "лучше, чем было", - Шмыгаль

Информация о выявленных нарушениях передана в Офис Генерального прокурора для привлечения виновных к уголовной ответственности.

Ранее получили подозрение российские генералы Чайко и Кравченко, которые приказали бомбить Бородянку.

Автор: 

Госаудитслужба (88) Бородянка (65) восстановление (210)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+19
"неможливо зрозуміти, що має на увазі Байден, коли говорить про проблеми з корупцією в Україні'...
показать весь комментарий
03.05.2024 17:21
+14
Так Мар'яша Безумна казала ж: " Ми з Єрьмаком будемо відновлювати Україну, а Бутусов буде курити поодаль".

Ось вже на 20 лямів навідновлювали.

Що тут несподіваного?
показать весь комментарий
03.05.2024 17:27
+9
***.соромно за Україну!(вперше таке пишу)
показать весь комментарий
03.05.2024 17:23
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"неможливо зрозуміти, що має на увазі Байден, коли говорить про проблеми з корупцією в Україні'...
показать весь комментарий
03.05.2024 17:21 Ответить
🤣🤣🤣🤣🤣
показать весь комментарий
03.05.2024 17:44 Ответить
Миші з'їли.
показать весь комментарий
03.05.2024 17:22 Ответить
Ні. Довгоносик.
показать весь комментарий
03.05.2024 17:41 Ответить
***.соромно за Україну!(вперше таке пишу)
показать весь комментарий
03.05.2024 17:23 Ответить
Так Мар'яша Безумна казала ж: " Ми з Єрьмаком будемо відновлювати Україну, а Бутусов буде курити поодаль".

Ось вже на 20 лямів навідновлювали.

Що тут несподіваного?
показать весь комментарий
03.05.2024 17:27 Ответить
І все як завжди,віки проходять,майже нічого не змінюється
показать весь комментарий
03.05.2024 17:47 Ответить
ПШНХЙ, щур.
показать весь комментарий
03.05.2024 18:58 Ответить
єрмак руліт.
показать весь комментарий
03.05.2024 17:27 Ответить
Д'єрмака запитайте! Без нього ''і вода неосвятиться''.
показать весь комментарий
03.05.2024 17:28 Ответить
Подалі його від води: "если в кране нет воды, значит выпили #иды"
показать весь комментарий
03.05.2024 17:40 Ответить
«Після війни ми з Єрмаком будемо відновлювати країну, а ти будеш заздрити» (с)...
показать весь комментарий
03.05.2024 17:29 Ответить
(перелякано):
Пахітілі врагі!!!
показать весь комментарий
03.05.2024 17:29 Ответить
Значить в БОРОДЯНЦІ звели гніздо зещурі.
показать весь комментарий
03.05.2024 17:29 Ответить
Фокус - покус:

показать весь комментарий
03.05.2024 17:35 Ответить
А скільки таких бородянок шашличні пдрси розікрали за 5 років?
показать весь комментарий
03.05.2024 17:36 Ответить
Ги-ги-ги - як несподівано
показать весь комментарий
03.05.2024 17:38 Ответить
Чого причепитися до єрмака , може , арахамії тут парафія.
показать весь комментарий
03.05.2024 17:42 Ответить
Відновленням мали б займатися виключно ті, хто надавав гранти. Підпускати місцеву владу це гроші в бездну. Мені здається, що навіть якщо будівельники були якісь фіни чи німці з їхнім рівнем платні, то відновлення було б дешевше ніж зараз працюють робітники з так званої армії відновлення за символічні гроші. Просто крадуть більше ніж коштують матеріали і труд.
показать весь комментарий
03.05.2024 17:46 Ответить
розікрали, та це як ,ДОБРИЙ ДЕНЬ, от якби не вкрали ото була б новина на цілий рік
показать весь комментарий
03.05.2024 17:48 Ответить
- Байден, чому ми не в НАТО?
- Мішель, чому ми не в ЄС?

Звісно, тре збільшити штрафи за несвоєчасне оновлення даних в ТЦК
показать весь комментарий
03.05.2024 17:53 Ответить
вопрос:Хотите скажу кто спер...
показать весь комментарий
03.05.2024 18:16 Ответить
хто ??
показать весь комментарий
03.05.2024 18:53 Ответить
Незламні !
Європа дай грошей для відновлення! Нам не вистачає!
показать весь комментарий
03.05.2024 18:32 Ответить
Що може змінити цих людей? Навіть війна не змінила(
показать весь комментарий
03.05.2024 18:39 Ответить
Ай, паазорники зебилы, даже на Бородянке рвут гарцi... Здесь нет ничего удивительно, шо козломордый хутин пуй выбрал для масштабного вторжения именно время зебилов.
показать весь комментарий
03.05.2024 18:53 Ответить
От тому в нас такі проблеми вкраїні.Ми граємося в соплі і самі себе нищемо .По закону воєнного часу розстрілювати .А ми все граємося.
показать весь комментарий
03.05.2024 19:03 Ответить
Магі і факіри заполонили Україну. Крадуть все на очах і гроші та гуманітарка зникає в самий чарівний спосіб. Зєля тут ні до чого і вибори неначасі, так сам Єрмак каже
показать весь комментарий
03.05.2024 19:12 Ответить
матюкиматюкиматюкиматюки...
показать весь комментарий
03.05.2024 19:36 Ответить
...треба стріляти злодіїв.
показать весь комментарий
03.05.2024 19:53 Ответить
Тільки вища кара може щось змінити, або, в крайньому випадку, позажиттєве з конфіскацією майна, в тому числі і у всіх родичів.
показать весь комментарий
03.05.2024 20:04 Ответить
Маларос читает такую новость, и тут же, под другой статьей, не задумываясь ни на секунду, пишет "Джонсон, ****, дай денег!". И самое удивительное, что Джонсон в конце концов дает! А ****** щуры из Бородянок продолжают 3.14здить like there is no tomorrow (((. Пришло время расстрелов, если этого не поймут на самом верху, страну ожидает катастрофа. И можно не сомневаться, в этот раз кацап зачистит территорию под ноль, четвертого шанса не будет.
показать весь комментарий
03.05.2024 22:39 Ответить
 
 